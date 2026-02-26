Τραμπ: «Μπείτε σε βάρκα με τον Ντε Νίρο και γυρίστε από εκεί που ήρθατε»

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους στο Κογκρέσο.

Οι βουλευτές των Δημοκρατικών, Ιλχάν Ομάρ και Ρασίντα Τλαΐμπ, αποδοκίμασαν δημόσια τον Αμερικανό Πρόεδρο από τα έδρανα, διακόπτοντας την ομιλία του, φωνάζοντας, μεταξύ άλλων, «έχεις σκοτώσει Αμερικανούς!», με τον Τραμπ να απαντά μέσω της πλατφόρμας Truth Social, με σκληρούς χαρακτηρισμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία: Ap Images

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τις συγκεκριμένες γυναίκες ως δύο βουλευτές με «χαμηλό IQ», λέγοντας ότι πρέπει να γυρίσουν «πίσω από εκεί που ήρθαν» και υποστηρίζοντας ότι «θα έπρεπε να εγκλειστούν σε ίδρυμα», ενώ τις χαρακτήρισε «τρελές, διαταραγμένες και άρρωστες».

Όπως έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του: «Όταν άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι, και γνωρίζοντας ότι είναι διεφθαρμένοι πολιτικοί, τόσο κακοί για τη χώρα μας, θα πρέπει να τους στείλουμε πίσω από εκεί που ήρθαν -όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μπορούν μόνο να βλάψουν τις ΗΠΑ, δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα».

Επιπρόσθετα, στην ίδια δημοσίευση συμπεριέλαβε και τον γνωστό ηθοποιό, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Ουάσινγκτον από Δημοκρατικούς, άσκησε κριτική στον πρόεδρο και την κυβέρνησή του, λέγοντας: «Η ιστορία είναι η χώρα μας και ο Τραμπ την καταστρέφει. Και ποιος ξέρει ποιοι είναι οι λόγοι που έχει, αλλά είναι άρρωστο, είναι χάλια»,

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στον χολιγουντιανό ηθοποιό με σκληρότερους χαρακτηρισμούς: «Οι Ομάρ και Τλαΐμπ θα έπρεπε να επιβιβαστούν σε ένα σκάφος μαζί με τον παράφρονα Ρόμπερτ Ντε Νίρο», τον οποίο χαρακτήρισε επίσης «άρρωστο και διαταραγμένο» και «εξαιρετικά χαμηλού IQ», προσθέτοντας ότι «δεν έχει ιδέα τι λέει ή τι κάνει».

Η δημοσίευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπου χαρακτηρίζει τις βουλευτές των Δημοκρατικών, Ιλχάν Ομάρ και Ρασίντα Τλαΐμπ, «γυναίκες με χαμηλό IQ»

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας του Αμερικανού προέδρου για την Κατάσταση του Έθνους, οι δύο γυναίκες βουλευτές άρχισαν να φωνάζουν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην πάταξη της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και την έρευνα σχετικά με υπόθεση απάτης στη Μινεσότα, που σχετίζεται με τη σομαλική κοινότητα. Όταν ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί «θα έπρεπε να ντρέπονται», η Ομάρ αντέτεινε: «Εσύ θα έπρεπε να ντρέπεσαι!», ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του Τραμπ, η Τλαΐμπ φώναξε «Ψεύτη!».

Οι Ρασίντα Τλαΐμπ και Ιλχάν Ομάρ αποδοκιμάζουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφίες: Ap images

Στη συνέχεια, οι Ιλχάν Ομάρ και Ρασίντα Τλαΐμπ συνέχισαν να διακόπτουν την ομιλία του, φωνάζοντας «έχεις σκοτώσει Αμερικανούς!», αναφερόμενες στους θανάτους των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι, οι οποίοι σκοτώθηκαν τον προηγούμενο μήνα από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στη Μινεσότα. Σε πρόσφατη δημοσίευσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ομάρ έγραψε: «Είπα αυτό που είπα. Έπρεπε να υπενθυμίσω στον Τραμπ ότι η κυβέρνησή του ήταν υπεύθυνη για τον θάνατο δύο εκ των ψηφοφόρων μου».

Rep. Ilhan Omar, of Minnesota shouted "you have killed Americans" as President Donald Trump slammed Democrats for demanding for reform before funding the Department of Homeland Security.



Omar was referring to the federal immigration crackdown in Minnesota, where Renee Good and… pic.twitter.com/MRdxgJtdTe — CNN (@CNN) February 25, 2026

Όσον αφορά την ένταση που επικράτησε στη χθεσινή ομιλία που έλαβε χώρα στο Κογκρέσο, εκπρόσωπος της Ρασίντα Ταλίμπ παρέπεμψε τους δημοσιογράφους σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, όπου έγραψε: «Δεν αντέχει δύο μουσουλμάνες που του απαντούν και τον διορθώνουν, και τώρα καταρρέει».

Οι σκληροί σχολιασμοί και η επίθεση του Τραμπ στις δύο μουσουλμάνες βουλευτές προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους Δημοκρατικούς. Συγκεκριμένα, ο Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή, χαρακτήρισε τις δηλώσεις «ντροπιαστικές», λέγοντας ότι η «ξενοφοβική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, που στρέφεται κατά δύο μελών της Δημοκρατικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν προκαλεί έκπληξη, αλλά είναι ντροπιαστική, αντιπροεδρική, αντιπατριωτική και αντιαμερικανική».

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Δημοκρατικών, Πιτ Αγκιλάρ, υπερασπίστηκε τις Ιλχάν Ομάρ και Ρασίντα Τλαΐμπ, επισημαίνοντας ότι είναι «εκλεγμένες αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και προέρχονται από τις εκλογικές τους περιφέρειες, στις οποίες επιστρέφουν τακτικά». Ενώ, τέλος, πρόσθεσε ότι: «Οι δύο αυτές βουλευτές είναι σε επαφή με τον παλμό των κοινοτήτων τους όσο οποιοιδήποτε άλλοι στο Σώμα».