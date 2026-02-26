Τραμπ: «Μπείτε σε βάρκα με τον Ντε Νίρο και γυρίστε από εκεί που ήρθατε»

«Έχετε χαμηλό IQ» - Επιτέθηκε σε μουσουλμάνες βουλευτές και τον ηθοποιό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.02.26 , 10:41 Κυρανάκης: «Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη» - Καταγγελία για δολιοφθορά
26.02.26 , 10:27 Δημήτρης Φιλιππίδης: «Ήταν τρομακτικό όταν φυλακίστηκε ο πατέρας μου»
26.02.26 , 10:13 Good Job Nicky για Eurovision: «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»
26.02.26 , 09:46 Novacinema: Αποκλειστικά οι ταινίες «Hamnet» και «Sentimental Value»
26.02.26 , 09:42 Τραμπ: «Μπείτε σε βάρκα με τον Ντε Νίρο και γυρίστε από εκεί που ήρθατε»
26.02.26 , 09:38 Θανάσης Αλευράς: «Το τραγούδι του Ακύλα μου αρέσει πάρα πολύ»
26.02.26 , 09:37 Ελληνικό: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη λεωφόρο Ποσειδώνος
26.02.26 , 09:25 Λένα Μαντά: «Δεν παρακολουθώ τη σειρά Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι!»
26.02.26 , 09:16 Audi RS 5: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε -Τιμές στην Γερμανία
26.02.26 , 09:06 Τέμπη: Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία της 28ης Φεβρουαρίου
26.02.26 , 09:06 Με πνευμονία ο Νίκος Μακρόπουλος - Αναβλήθηκαν οι εμφανίσεις του
26.02.26 , 09:03 Ερντογάν: Από κουλουρτζής, στη φυλακή και μετά «Σουλτάνος»!
26.02.26 , 08:31 Συγκλονίζει ο Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η πληγή δεν κλείνει, κρύβεται»
26.02.26 , 08:11 Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος
26.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Φεβρουαρίου
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
MasterChef: Βαρύ το κλίμα στους «μπλε» μετά την ήττα - «Απογοητεύτηκα»
Σπυροπούλου: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις σε κυριακάτικη έξοδο με φίλες
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: «Απόδραση» στην Κωνσταντινούπολη
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Ap images
Έντονη πολιτική αναταραχή έχει ξεσπάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ / Βίντεο: Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε αποδοκιμασίες των Δημοκρατικών βουλευτών Ομάρ και Τλαΐμπ κατά την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, αποκαλώντας τους "χαμηλού IQ".
  • Οι βουλευτές αντέτειναν κατηγορίες στον Τραμπ για θανάτους Αμερικανών από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης.
  • Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο "άρρωστο" και "διαταραγμένο" σε απάντηση της κριτικής του ηθοποιού.
  • Η ρητορική του Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς, οι οποίοι την χαρακτήρισαν "ντροπιαστική" και "ξενοφοβική".
  • Ο Πιτ Αγκιλάρ υπερασπίστηκε τις Ομάρ και Τλαΐμπ, τονίζοντας την εκλεγμένη θέση τους και τη σύνδεσή τους με τις κοινότητές τους.

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους στο Κογκρέσο.

Οι βουλευτές των Δημοκρατικών, Ιλχάν Ομάρ και Ρασίντα Τλαΐμπαποδοκίμασαν δημόσια τον Αμερικανό Πρόεδρο από τα έδρανα, διακόπτοντας την ομιλία του, φωνάζοντας, μεταξύ άλλων, «έχεις σκοτώσει Αμερικανούς!», με τον Τραμπ να απαντά μέσω της πλατφόρμας Truth Social, με σκληρούς χαρακτηρισμούς. 

Τραμπ στο Κογκρέσο: Δε θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία: Ap Images

Ο Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία: Ap Images

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τις συγκεκριμένες γυναίκες ως δύο βουλευτές με «χαμηλό IQ», λέγοντας ότι πρέπει να γυρίσουν «πίσω από εκεί που ήρθαν» και υποστηρίζοντας ότι «θα έπρεπε να εγκλειστούν σε ίδρυμα», ενώ τις χαρακτήρισε «τρελές, διαταραγμένες και άρρωστες».

Όπως έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του: «Όταν άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι, και γνωρίζοντας ότι είναι διεφθαρμένοι πολιτικοί, τόσο κακοί για τη χώρα μας, θα πρέπει να τους στείλουμε πίσω από εκεί που ήρθαν -όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μπορούν μόνο να βλάψουν τις ΗΠΑ, δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα».

Επιπρόσθετα, στην ίδια δημοσίευση συμπεριέλαβε και τον γνωστό ηθοποιό, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Ουάσινγκτον από Δημοκρατικούς, άσκησε κριτική στον πρόεδρο και την κυβέρνησή του, λέγοντας: «Η ιστορία είναι η χώρα μας και ο Τραμπ την καταστρέφει. Και ποιος ξέρει ποιοι είναι οι λόγοι που έχει, αλλά είναι άρρωστο, είναι χάλια»,

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στον χολιγουντιανό ηθοποιό με σκληρότερους χαρακτηρισμούς: «Οι Ομάρ και Τλαΐμπ θα έπρεπε να επιβιβαστούν σε ένα σκάφος μαζί με τον παράφρονα Ρόμπερτ Ντε Νίρο», τον οποίο χαρακτήρισε επίσης «άρρωστο και διαταραγμένο» και «εξαιρετικά χαμηλού IQ», προσθέτοντας ότι «δεν έχει ιδέα τι λέει ή τι κάνει».

Η δημοσίευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπου χαρακτηρίζει τις βουλευτές των Δημοκρατικών, Ιλχάν Ομάρ και Ρασίντα Τλαΐμπ, «γυναίκες με χαμηλό IQ»

Η δημοσίευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπου χαρακτηρίζει τις βουλευτές των Δημοκρατικών, Ιλχάν Ομάρ και Ρασίντα Τλαΐμπ, «γυναίκες με χαμηλό IQ»

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας του Αμερικανού προέδρου για την Κατάσταση του Έθνους, οι δύο γυναίκες βουλευτές άρχισαν να φωνάζουν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην πάταξη της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και την έρευνα σχετικά με υπόθεση απάτης στη Μινεσότα, που σχετίζεται με τη σομαλική κοινότητα. Όταν ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί «θα έπρεπε να ντρέπονται», η Ομάρ αντέτεινε: «Εσύ θα έπρεπε να ντρέπεσαι!», ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του Τραμπ, η Τλαΐμπ φώναξε «Ψεύτη!».

Οι Ρασίντα Τλαΐμπ και Ιλχάν Ομάρ αποδοκιμάζουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφίες: Ap images

Οι Ρασίντα Τλαΐμπ και Ιλχάν Ομάρ αποδοκιμάζουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφίες: Ap images

Απόψε το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν από το βήμα του Κογκρέσου

Στη συνέχεια, οι Ιλχάν Ομάρ και Ρασίντα Τλαΐμπ συνέχισαν να διακόπτουν την ομιλία του, φωνάζοντας «έχεις σκοτώσει Αμερικανούς!», αναφερόμενες στους θανάτους των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι, οι οποίοι σκοτώθηκαν τον προηγούμενο μήνα από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στη Μινεσότα. Σε πρόσφατη δημοσίευσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ομάρ έγραψε: «Είπα αυτό που είπα. Έπρεπε να υπενθυμίσω στον Τραμπ ότι η κυβέρνησή του ήταν υπεύθυνη για τον θάνατο δύο εκ των ψηφοφόρων μου».

 

 

Όσον αφορά την ένταση που επικράτησε στη χθεσινή ομιλία που έλαβε χώρα στο Κογκρέσο, εκπρόσωπος της Ρασίντα Ταλίμπ παρέπεμψε τους δημοσιογράφους σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, όπου έγραψε: «Δεν αντέχει δύο μουσουλμάνες που του απαντούν και τον διορθώνουν, και τώρα καταρρέει».

Οι σκληροί σχολιασμοί και η επίθεση του Τραμπ στις δύο μουσουλμάνες βουλευτές προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους Δημοκρατικούς. Συγκεκριμένα, ο Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή, χαρακτήρισε τις δηλώσεις «ντροπιαστικές», λέγοντας ότι η «ξενοφοβική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, που στρέφεται κατά δύο μελών της Δημοκρατικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν προκαλεί έκπληξη, αλλά είναι ντροπιαστική, αντιπροεδρική, αντιπατριωτική και αντιαμερικανική».

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Δημοκρατικών, Πιτ Αγκιλάρ, υπερασπίστηκε τις Ιλχάν Ομάρ και Ρασίντα Τλαΐμπ, επισημαίνοντας ότι είναι «εκλεγμένες αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και προέρχονται από τις εκλογικές τους περιφέρειες, στις οποίες επιστρέφουν τακτικά». Ενώ, τέλος, πρόσθεσε ότι: «Οι δύο αυτές βουλευτές είναι σε επαφή με τον παλμό των κοινοτήτων τους όσο οποιοιδήποτε άλλοι στο Σώμα».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΚΟΓΚΡΕΣΟ
 |
ΙΛΧΑΝ ΟΜΑΡ
 |
ΡΑΣΙΝΤΑ ΤΛΑΪΜΠ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top