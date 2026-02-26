Καρδίτσα: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά σε κάδο στο προαύλιο του νοσοκομείου

Σκίστηκε η σακούλα και αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρυμα

Καρδίτσα: Βρέθηκαν Ανθρώπινα Οστά Στα Σκουπίδια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν σε κάδο σκουπιδιών στο προαύλιο του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας.
  • Τα οστά προέρχονται από κοιμητήριο και αποκαλύφθηκαν κατά την αποκομιδή σκουπιδιών.
  • Η σακούλα που περιείχε τα οστά σκίστηκε, αποκαλύπτοντας το εύρημα.
  • Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
  • Εισαγγελέας αναμένεται στο σημείο για περαιτέρω ενέργειες.

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, όταν εντοπίστηκαν σε κάδο σκουπιδιών στον προαύλιο χώρο ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα. 

Ψυχικό: Βρέθηκε ανθρώπινο κρανίο και οστά σε βράχο

Σύμφωνα με το KarditsaLive.Net τα οστά προέρχονταν από κοιμητήριο και αποκαλύφθηκαν, όταν απορριμματοφόρο πήγε να κάνει αποκομιδή των σκουπιδιών. Σκίστηκε η σακούλα και αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα. 

Θρίλερ στην Αμαλιάδα: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά μετά την κατάσβεση φωτιάς

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και πως υπάρχουν στοιχεία πως τα οστά ήταν θαμμένα σε κοιμητήριο για πολλά χρόνια. 

Στο σημείο αναμένεται εισαγγελέας για να αποφασίσει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν περαιτέρω. 
 

