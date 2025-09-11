Ψυχικό: Βρέθηκε ανθρώπινο κρανίο και οστά σε βράχο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Ψυχικό, όταν περαστικός εντόπισε ανθρώπινο κρανίο και οστά σε βραχώδη περιοχή.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα οστά βρέθηκαν σε σημείο πάνω από τον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου. Φαίνεται να ανήκουν σε παλαιότερη χρονολογία και δε σχετίζονται με πρόσφατες υποθέσεις εξαφάνισης στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες, ενώ αναμένεται ανθρωπολογική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου και το φύλο του.