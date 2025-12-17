Επιστροφή δύο ενοικίων σε εργαζόμενους στην επαρχία

Τι σημαίνουν τα νέα μέτρα για τους πολίτες

STAR.GR
Οικονομια
Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης - Βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έξι νέα μέτρα για τη στεγαστική κρίση ανακοίνωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να μειωθούν οι τιμές των ενοικίων

Μητσοτάκης: Νέο «Ανακαινίζω» και επιστροφή ενοικίων σε εκπαιδευτικούς

Στον πυρήνα των μέτρων βρίσκεται ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, με κάλυψη έως και του 90% της δαπάνης. Το σχέδιο προβλέπει συνολικούς πόρους 400 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων και επιδότηση έως 36.000 ευρώ, με εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι και προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

έξι μέτρα για τη στεγαστική κρίση προανήγγειλε ο πρωθυπουργός

Προβλέπεται επίσης η επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης, χωρίς εισοδηματικό κριτήριο. 

Στεγαστικό: Ποια μέτρα ξεκινούν τον Νοέμβριο και ποια το 2026

Παράλληλα, προωθούνται τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, ώστε να διατεθούν ως κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

Όσον αφορά στη βραχυχρόνια μίσθωση, προβλέπεται επέκταση των περιορισμών και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, στις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου ισχύει απαγόρευση, όταν ένα ακίνητο που ήταν σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού - Η θέση της Αθήνας

Το πακέτο συμπληρώνεται από νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην προσιτή στέγη. Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν ή να μετατρέπουν υφιστάμενα κτίρια σε κατοικίες που θα διατίθενται αποκλειστικά προς ενοικίαση για τουλάχιστον 10 χρόνια, με πρόβλεψη φορολογικής έκπτωσης στα μισθώματα και ανώτατο όριο ενοικίου που θα καθορίζεται κεντρικά.

Τέλος, προαναγγέλλεται πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για ταχύτερη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων σε κατοικίες, ώστε εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα να περνούν πιο γρήγορα στην αγορά, με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

Έρχεται η «Κοινωνική Αντιπαροχή» - Πώς θα αξιοποιηθούν ακίνητα του Δημοσίου

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό με τις νέες παρεμβάσεις οι πολίτες κερδίζουν τα εξής:

  • Όσοι πληρούν τα κριτήρια θα έχουν σημαντική μείωση του κόστους ανακαίνισης. Έτσι περισσότερα παλιά ακίνητα μπορούν να γίνουν ξανά κατοικήσιμα και να βγουν στην αγορά.
  • Η επιστροφή δύο ενοικίων λειτουργεί σαν καθαρή ενίσχυση για εργαζόμενους στην περιφέρεια, μειώνοντας το πραγματικό κόστος στέγασης, ειδικά σε περιοχές, όπου συχνά η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.
  • Το αυστηρότερο πλαίσιο στη βραχυχρόνια μίσθωση και τα κίνητρα για μακροχρόνια ενοικίαση στοχεύουν να μετακινήσουν μέρος του αποθέματος από τη τουριστική χρήση πίσω στη μόνιμη κατοικία.
