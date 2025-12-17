Επιστροφή δύο ενοικίων σε εργαζόμενους στην επαρχία

Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης - Βίντεο Star

Έξι νέα μέτρα για τη στεγαστική κρίση ανακοίνωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να μειωθούν οι τιμές των ενοικίων.

Στον πυρήνα των μέτρων βρίσκεται ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, με κάλυψη έως και του 90% της δαπάνης. Το σχέδιο προβλέπει συνολικούς πόρους 400 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων και επιδότηση έως 36.000 ευρώ, με εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι και προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Προβλέπεται επίσης η επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης, χωρίς εισοδηματικό κριτήριο.

Παράλληλα, προωθούνται τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, ώστε να διατεθούν ως κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

Όσον αφορά στη βραχυχρόνια μίσθωση, προβλέπεται επέκταση των περιορισμών και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, στις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου ισχύει απαγόρευση, όταν ένα ακίνητο που ήταν σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Το πακέτο συμπληρώνεται από νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην προσιτή στέγη. Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν ή να μετατρέπουν υφιστάμενα κτίρια σε κατοικίες που θα διατίθενται αποκλειστικά προς ενοικίαση για τουλάχιστον 10 χρόνια, με πρόβλεψη φορολογικής έκπτωσης στα μισθώματα και ανώτατο όριο ενοικίου που θα καθορίζεται κεντρικά.

Τέλος, προαναγγέλλεται πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για ταχύτερη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων σε κατοικίες, ώστε εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα να περνούν πιο γρήγορα στην αγορά, με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό με τις νέες παρεμβάσεις οι πολίτες κερδίζουν τα εξής:

Όσοι πληρούν τα κριτήρια θα έχουν σημαντική μείωση του κόστου ανακαίνισης. Έτσι περισσότερα παλιά ακίνητα μπορούν να γίνουν ξανά κατοικήσιμα και να βγουν στην αγορά.

Το αυστηρότερο πλαίσιο στη βραχυχρόνια μίσθωση και τα κίνητρα για μακροχρόνια ενοικίαση στοχεύουν να μετακινήσουν μέρος του αποθέματος από τη τουριστική χρήση πίσω στη μόνιμη κατοικία.