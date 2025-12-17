Βιασμός 9χρονου Θεσσαλονίκη: «Δεν άντεξε άλλο η ψυχή του και μίλησε»

«Μέναμε σπίτι της γιατί δεν είχα που να μείνω», λέει η μητέρα του παιδιού / Βίντεο Mega

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης διερευνάται στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία 18χρονου, ο οποίος υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα βιασμού από 55χρονη γυναίκα, από πολύ μικρή ηλικία έως πρόσφατα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αρχές, η κακοποίηση ξεκίνησε όταν ήταν μόλις εννέα ετών και φέρεται να συνεχίστηκε έως τον Μάιο του 2025. Όπως κατέθεσε, ζούσε μαζί με τη μητέρα του στο σπίτι της 55χρονης, η οποία τους είχε προσφέρει φιλοξενία σε μια περίοδο που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στέγασης.

Η μητέρα του 18χρονου δήλωσε στο Live News πως γνώριζε τη γυναίκα εδώ και χρόνια και πως εκείνη είχε προτείνει να τους φιλοξενήσει, χωρίς η ίδια να αντιληφθεί, όπως υποστηρίζει, τι συνέβαινε στο παιδί της. «Δεν κατάλαβα ποτέ ότι περνούσε κάτι τέτοιο. Ίσως δεν άντεξε άλλο και αποφάσισε να μιλήσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο γιος της βρήκε τη δύναμη να καταγγείλει όσα βίωνε ύστερα από παρότρυνση πνευματικών, οι οποίοι του είπαν ότι δε φέρει καμία ευθύνη και πως οι ένοχοι πρέπει να λογοδοτήσουν.

«Τον συμβούλεψαν οι άγιοι πατέρες να μιλήσει. Του είπαν αγόρι μου όταν γυρίσεις στη Θεσσαλονίκη να μιλήσεις, γιατί δεν φταις εσύ σε τίποτα και αυτοί που φταίνε πρέπει να τιμωρηθούν», σύμφωνα με τη μητέρα. Ο 18χρονος «προσπαθεί να είναι καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά η μητέρα.

Η ίδια σημείωσε ότι ο 18χρονος προσπαθεί πλέον να σταθεί ξανά στα πόδια του και να διαχειριστεί όσα έχει βιώσει.

Θεσσαλονίκη: «Δεν ισχύουν ούτε τα μισά» - Τι λέει η 55χρονη

Από την πλευρά της, η 55χρονη αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι «δεν ισχύουν ούτε τα μισά» και πως θα δώσει τις απαντήσεις της ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η μητέρα και ο γιος δεν εργάζονταν για εκείνη, αλλά απλώς φιλοξενούνταν στο σπίτι της.

Μετά την επίσημη καταγγελία, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος της 55χρονης για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις έρευνες να συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανσή της.