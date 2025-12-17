Γιώργος Λιάγκας - Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η... συμφιλίωση στον «αέρα»

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τον Γιώργο Λιάγκα να του στέλνει τις ευχές του μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό.

Ο παρουσιαστήςμ μάλιστα, τον κάλεσε ζωντανά με βιντεοκλήση, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να απαντάει αμέσως, αποκαλύπτοντας ότι παρακολουθούσε την εκπομπή.

Ο διάλογος των δυο παρουσιαστών

Γ.Α: «Έχει περάσει η σχέση μας σε άλλο επίπεδο πλέον. Το βράδυ θα βγουμε οι δυο μας».

Γ.Λ: «Φαντάσου τι θα γίνει αν μου κάνει και δεύτερο φαγητό»!.

Γ.Α: «Είμαι 52 και χαίρομα πάρα πολύ»

«Μήπως είναι πιο ωραίο να είμαστε τσακωμένοι; Πρέπει κάτι να λένε και να γράφουν», σχολίασε ο παρουσιαστής του Πρωινού μετά το τέλος της κλήσης με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.