Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν τους διευθυντές μέσα στο σχολείο

Συνεχίζεται η ένταση στο σχολείο της Κυψέλης, όπου μια 16χρονη μαχαίρωσε μια 14χρονη συμμαθήτριά της. Οι μαθητές του σχολείου χθες προχώρησαν σε κατάληψη, ενώ σήμερα το πρωί κλείδωσαν τους καθηγητές μέσα στο σχολείο.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» οι μαθητές ζητούν από τη διεύθυνση να απομακρύνει την 16χρονη από το σχολείο.

Σήμερα το πρωί μαθητές έσπευσαν στο σχολείο και βλέποντας πως οι πόρτες ήταν ανοιχτές, έβαλαν και πάλι λουκέτο και κλείδωσαν μέσα τους διευθυντές.

Οι διευθυντές φώναζαν στα παιδιά να τους ανοίξουν, αλλά οι μαθητές ήταν ανένδοτοι. Έτσι ενημερώθηκε η αστυνομία να πάει στο σχολείο για να σπάσει το λουκέτο.

Η 16χρονη, μετά την επίθεση με το μαχαίρι, κρατείται στη ΓΑΔΑ και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, καθώς κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία μέσα στο σχολείο.

Η 14χρονη από την άλλη έκανε ράμματα, καθώς τα τραύματα στην κοιλιά και στο χέρι της ήταν πολύ βαθιά και πλέον είναι καλά στην υγεία της.

Κυψέλη: Πώς έγινε η επίθεση στο σχολείο

Η 16χρονη μόλις είχε πάρει μεταγραφή στο σχολείο της Κυψέλης, καθώς είχε αποφασιστεί η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για ανάλογο περιστατικό σε άλλο σχολείο.

Η μαθήτρια είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε συμμαθητές της, ενώ πολλές φορές έβριζε τους καθηγητές της και έβαζε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων.

Τον περασμένο Ιούλιο είχε επιτεθεί και πάλι σε 16χρονη συμμαθήτριά της στην περιοχή του Γκύζη και την είχε τραυματίσει με μαχαίρι στην πλάτη ενώ τον Οκτώβριο είχε συλληφθεί στον Άγιο Παντελεήμονα σε συμπλοκή ανηλίκων, και πάλι με μαχαίρι 18 εκατοστών.

Τη Δευτέρα το πρωί πλησίασε τη 14χρονη και τη ρώτησε αν την αποκάλεσε με κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Εκείνη της απάντησε πως δεν έχει πει κάτι τέτοιο, όμως η 16χρονη έβγαλε ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα και μαχαίρωσε τη συμμαθήτριά της μία φορά στο χέρι και μία στην κοιλιά.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία και στο σχολείο έφτασε ασθενοφόρο που μετέφερε το θύμα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Η 16χρονη συνελήφθη και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιο του ανακριτή.