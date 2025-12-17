Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν τους διευθυντές μέσα στο σχολείο

Ζητούν την απομάκρυνση της 16χρονης που μαχαίρωσε 14χρονη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.12.25 , 12:51 Ένας συλλεκτικός χάρτης του Μοριά από τη 2η Ενετοκρατία στο Cash or Trash!
17.12.25 , 12:41 Την Παρασκευή παίρνουν τα δώρα τους οι συνταξιούχοι
17.12.25 , 12:32 Εγκαίνια ανακαινισμένων παιδικών χαρών στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων
17.12.25 , 12:17 Αλήθειες με τη Ζήνα: Στηρίζει και αυτές τις γιορτές τα Παιδικά Χωριά SOS
17.12.25 , 12:09 Δημήτρης Μακαλιάς: «Ούτε στο κινητό μου δεν μπορώ να διαβάζω ειδήσεις»
17.12.25 , 12:06 Θρίλερ στην Αλαμπάμα: Γνωστή ρεπόρτερ βρέθηκε νεκρή με τον σύζυγό της
17.12.25 , 12:00 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στόλισε το δέντρο μαζί με τον αρραβωνιαστικό της
17.12.25 , 11:14 Δημήτρης Ζήκος: «Είμαι περήφανος που κέρδισα τη Φάρμα!», είπε συγκινημένος
17.12.25 , 10:37 Γιώργος Λιάγκας - Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η... συμφιλίωση στον «αέρα»
17.12.25 , 10:15 Ναταλία Αργυράκη για Κώστα Τσουρό: «Εδώ νιώθω μαθήτρια. Μαθαίνω, ρουφάω...»
17.12.25 , 10:12 Παναθηναϊκός: Tραυματίστηκε ο Σλούκας και αποχώρησε
17.12.25 , 10:07 Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν τους διευθυντές μέσα στο σχολείο
17.12.25 , 10:01 Βιασμός 9χρονου Θεσσαλονίκη: «Δεν άντεξε άλλο η ψυχή του και μίλησε»
17.12.25 , 09:57 Έλενα Παπαρίζου: Έίναι έτοιμη να επιστρέψει στην καρέκλα του κριτή
17.12.25 , 09:53 FIAT Grande Panda: «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς» για την Ελλάδα
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Αυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν απαιτητικές εξελίξεις
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Και ένας νησιώτης πρώην παίκτης reality θα καταγγείλει τον τραγουδιστή
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Δημήτρης Ζήκος: «Είμαι περήφανος που κέρδισα τη Φάρμα!», είπε συγκινημένος
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνεχίζεται η ένταση στο σχολείο της Κυψέλης, όπου μια 16χρονη μαχαίρωσε μια 14χρονη συμμαθήτριά της. Οι μαθητές του σχολείου χθες προχώρησαν σε κατάληψη, ενώ σήμερα το πρωί κλείδωσαν τους καθηγητές μέσα στο σχολείο. 

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» οι μαθητές ζητούν από τη διεύθυνση να απομακρύνει την 16χρονη από το σχολείο. 

Κυψέλη: 16χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι πεταλούδα 14χρονη μέσα στο σχολείο

Σήμερα το πρωί μαθητές έσπευσαν στο σχολείο και βλέποντας πως οι πόρτες ήταν ανοιχτές, έβαλαν και πάλι λουκέτο και κλείδωσαν μέσα τους διευθυντές. 

Το σχολείο στην Κυψέλη, όπου 16χρονη μαχαίρωσε 14χρονη 1

Οι διευθυντές φώναζαν στα παιδιά να τους ανοίξουν, αλλά οι μαθητές ήταν ανένδοτοι. Έτσι ενημερώθηκε η αστυνομία να πάει στο σχολείο για να σπάσει το λουκέτο. 

Κυψέλη: Αυτή είναι η ανήλικη που μαχαίρωσε τη 14χρονη- Είχε συλληφθεί ξανά

Η 16χρονη, μετά την επίθεση με το μαχαίρι, κρατείται στη ΓΑΔΑ και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, καθώς κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία μέσα στο σχολείο. 

Η 14χρονη από την άλλη έκανε ράμματα, καθώς τα τραύματα στην κοιλιά και στο χέρι της ήταν πολύ βαθιά και πλέον είναι καλά στην υγεία της. 

Το σχολείο στην Κυψέλη, όπου 16χρονη μαχαίρωσε 14χρονη 2

Κυψέλη: Πώς έγινε η επίθεση στο σχολείο

Η 16χρονη μόλις είχε πάρει μεταγραφή στο σχολείο της Κυψέλης, καθώς είχε αποφασιστεί η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για ανάλογο περιστατικό σε άλλο σχολείο. 

Κυψέλη: «Η 16χρονη είχε μαχαιρώσει και άλλα δύο παιδιά σε άλλο σχολείο»

Η μαθήτρια είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε συμμαθητές της, ενώ πολλές φορές έβριζε τους καθηγητές της και έβαζε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων. 

Τον περασμένο Ιούλιο είχε επιτεθεί και πάλι σε 16χρονη συμμαθήτριά της στην περιοχή του Γκύζη και την είχε τραυματίσει με μαχαίρι στην πλάτη ενώ τον Οκτώβριο είχε συλληφθεί στον Άγιο Παντελεήμονα σε συμπλοκή ανηλίκων, και πάλι με μαχαίρι 18 εκατοστών.

Κυψέλη: Μητέρα ανήλικης στο Star - «Έχει μετανιώσει, να τη δει ψυχολόγος»

Τη Δευτέρα το πρωί πλησίασε τη 14χρονη και τη ρώτησε αν την αποκάλεσε με κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Εκείνη της απάντησε πως δεν έχει πει κάτι τέτοιο, όμως η 16χρονη έβγαλε ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα και μαχαίρωσε τη συμμαθήτριά της μία φορά στο χέρι και μία στην κοιλιά. 

Αμέσως σήμανε συναγερμός, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία και στο σχολείο έφτασε ασθενοφόρο που μετέφερε το θύμα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». 

Η 16χρονη συνελήφθη και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιο του ανακριτή. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΨΕΛΗ
 |
ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
ΜΑΧΑΙΡΙ
 |
ΜΑΧΑΙΡΩΜΑ
 |
ΜΑΘΗΤΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top