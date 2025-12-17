Χαλάνδρι: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του γιου του Μιχάλη Κατρίνη

Βαριές διώξεις σε βάρος των έξι ανήλικων που επέβαιναν στο όχημα

STAR.GR
Ελλαδα
Bίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του γιου του Μιχάλη Κατρίνη / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βίντεο-ντοκουμέντο από την αστυνομική επιχείρηση στο Χαλάνδρι, τα ξημερώματα της Τρίτης και την καταδίωξη του ανήλικου γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη, έφερε στο φως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Ο 16χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα και, αντί να συμμορφωθεί στο σήμα των αστυνομικών, επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει κινηματογραφική καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής.

Κατρίνης: Ο ανήλικος γιος μου οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Αισθάνομαι συντριβή

Στο οπτικό υλικό έχει καταγραφεί η στιγμή που άνδρες της ΟΠΚΕ περικυκλώνουν το όχημα που οδηγούσε ο 16χρονος μετά το τέλος της καταδίωξης. Με προτεταμένα όπλα και έντονες φωνές, οι αστυνομικοί έδωσαν εντολή στον οδηγό να σβήσει τη μηχανή και στους επιβαίνοντες να παραμείνουν ακίνητοι. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Χαλάνδρι: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του γιου του Μιχάλη Κατρίνη

Πώς ξεκίνησε η καταδίωξη στο Χαλάνδρι

Όλα άρχισαν στη λεωφόρο Μεσογείων, στη συμβολή με την οδό Τζαβέλλα, όταν περιπολικό της ΟΠΚΕ έκανε σήμα για έλεγχο στο όχημα. Ο οδηγός όχι μόνο δε σταμάτησε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα, στρίβοντας σε στενούς δρόμους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κινήθηκε ακόμη και αντίθετα σε μονόδρομους, προσπαθώντας να ξεφύγει, μέχρι να ακινητοποιηθεί τελικά στην οδό Αποστολοπούλου, έπειτα από καταδίωξη περίπου ενός χιλιομέτρου.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν έντονη κινητοποίηση με σειρήνες και φωνές. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι είδε το αυτοκίνητο να σταματά με «τη μούρη στο αντίθετο ρεύμα», ενώ στο εσωτερικό του βρίσκονταν αρκετοί νεαροί.

Στο όχημα επέβαιναν συνολικά έξι ανήλικοι, όλοι φίλοι του 16χρονου οδηγού. Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε έναν από τους επιβάτες, 15 ετών, κουζινομάχαιρο, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την υπόθεση.

Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη για οδήγηση χωρίς άδεια και απείθεια, ενώ συνελήφθη και ο φίλος του για οπλοφορία.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για τρία πλημμελήματα: επικίνδυνη οδήγηση που μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, απείθεια και οπλοφορία. Οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της μητέρας του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η αντίδραση του Μιχάλη Κατρίνη

Με δημόσια ανάρτησή του, ο Μιχάλης Κατρίνης ανέλαβε την ευθύνη που του αναλογεί ως γονέας, τονίζοντας πως «ο νόμος ισχύει για όλους». Όπως ανέφερε, η πράξη του γιου του ήταν παράνομη και αδικαιολόγητη, εκφράζοντας τη συντριβή του για το περιστατικό και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση υπεκφυγών.

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση».

 

 

