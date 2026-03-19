Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος μετά από σύγκρουση με λεωφορείο

Τραυματίστηκε και ο οδηγός του λεωφορείου

Πηγή: lamiareport.gr
  • Τραγωδία στη Φθιώτιδα: 21χρονος νεκρός μετά από μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο.
  • Το λεωφορείο μετέφερε μαθητές προς το σχολείο.
  • Ο 21χρονος οδηγός εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.
  • Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο.
  • Ο οδηγός του λεωφορείου υπέστη ελαφρά τραύματα και βρίσκεται σε σοκ.

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19/3 στη Φθιώτιδα, με έναν 21χρονο νεαρό να χάνει τη ζωή του έπειτα από μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές. 

Σφοδρό τροχαίο στη Φθιώτιδα

Πρόκειται για 21χρονο οδηγό ΙΧΕ από χωριό του Δομοκού, το αυτοκίνητο του οποίου συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές, από χωριά της περιοχής για να τους πάει στο σχολείο τους, όπως δημοσιεύει το lamiareport.gr

Από τη σφοδρότατη σύγκρουση, ο 21χρονος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο που είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδηρικών. Για τον απεγκλωβισμό του, άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, το οποίο τελικά δε χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λαμίας, ωστόσο φέρει ευτυχώς ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με τους γιατρούς, βρίσκεται σε σοκ. 

Προανάκριση για το τραγικό συμβάν, διενεργεί το ΑΤ Δομοκού.

