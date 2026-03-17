Προφυλακίστηκε ο αστυνομικός για το τροχαίο έξω από τη Βουλή

Ποιες είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (17/3/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προφυλακίστηκε 43χρονος αστυνομικός για θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή.
  • Ο αστυνομικός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.
  • Το ατύχημα συνέβη στις 12 Μαρτίου, όταν παραβίασε κόκκινο φανάρι και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα.
  • Ο 63χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του από τη μετωπική σύγκρουση.
  • Η οικογένεια του θύματος προγραμματίζει να δηλώσει παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας.

Προφυλακίστηκε ο 43χρονος αστυνομικός για το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλή, όπου έχασε τη ζωή του ένας 63χρονος οδηγός μηχανής. 

Ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης απολογήθηκε για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία προκάλεσε θάνατο και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο κοντά στη Βουλή, με θύμα έναν 63χρονο

Όλα συνέβησαν την Πέμπτη 12 Μαρτίου, όταν ο αστυνομικός οδηγούσε την υπηρεσιακή του μηχανή και παραβίασε το κόκκινο φανάρι στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας. Στη συνέχεια, βρέθηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε μετωπικά τον άτυχο 63χρονο άνδρα. 

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, η οποία αναμένεται να δηλώσει παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας, ο κατηγορούμενος αστυνομικός επέδειξε «ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά».

 

