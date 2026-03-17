Προφυλακίστηκε ο αστυνομικός για το τροχαίο έξω από τη Βουλή

Προφυλακίστηκε ο 43χρονος αστυνομικός για το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλή, όπου έχασε τη ζωή του ένας 63χρονος οδηγός μηχανής.
Ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης απολογήθηκε για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία προκάλεσε θάνατο και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.
Όλα συνέβησαν την Πέμπτη 12 Μαρτίου, όταν ο αστυνομικός οδηγούσε την υπηρεσιακή του μηχανή και παραβίασε το κόκκινο φανάρι στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας. Στη συνέχεια, βρέθηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε μετωπικά τον άτυχο 63χρονο άνδρα.
Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, η οποία αναμένεται να δηλώσει παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας, ο κατηγορούμενος αστυνομικός επέδειξε «ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά».
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.