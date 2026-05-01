«Θα πάθουμε κάτι;»: Η Φαίη Σκορδά «πάγωσε» με την πρόβλεψη της Παγιατάκη

Η πρόβλεψη της αστρολόγου για τον γάμο της παρουσιάστριας

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αστρολόγος Βίκυ Παγιατάκη προέβλεψε καθυστέρηση γάμου στη Φαίη Σκορδά κατά τη διάρκεια της εκπομπής Buongiorno.
  • Η Φαίη Σκορδά αιφνιδιάστηκε από την πρόβλεψη και ζήτησε διευκρινίσεις.
  • Η Παγιατάκη διευκρίνισε ότι η καθυστέρηση δεν είναι αρνητική, αλλά αφορά το γάμο.
  • Η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, προγραμματίζουν γάμο το καλοκαίρι μετά από πέντε χρόνια σχέσης.
  • Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2021 και έχει κοινά ενδιαφέροντα για την Ιταλία.

Σε μια ιδιαίτερη στιγμή στον αέρα της εκπομπής Buongiorno, η αστρολόγος Βίκυ Παγιατάκη βρέθηκε στο πλατό και έκανε μια πρόβλεψη που αιφνιδίασε τη Φαίη Σκορδά, προκαλώντας αμηχανία αλλά και έντονη συζήτηση on air.

Η Βίκυ Παγιατάκη μπήκε στην εκπομπή την Παρασκευή 1η Μαΐου κρατώντας ένα μαγιάτικο στεφάνι, το οποίο και πρόσφερε στην παρουσιάστρια, δημιουργώντας μια χαλαρή και εορταστική ατμόσφαιρα στην αρχή της συνάντησής τους.

Ωστόσο, στη συνέχεια, η κουβέντα πήρε διαφορετική τροπή όταν η αστρολόγος αναφέρθηκε σε ένα παραδοσιακό σύμβολο και το συνέδεσε με την προσωπική ζωή της Φαίης Σκορδά, αφήνοντάς την αρχικά μπερδεμένη.

«Θα πάθουμε κάτι;»: Η Φαίη Σκορδά «πάγωσε» με την πρόβλεψη της Παγιατάκη

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε πιο άμεσο διάλογο, με τη Φαίη Σκορδά να προσπαθεί να καταλάβει αν η πρόβλεψη είχε αρνητικό χαρακτήρα: «Μου έκανες πρόβλεψη τώρα;» ρώτησε η παρουσιάστρια, με τη Βίκυ Παγιατάκη να απαντά: «Πρόβλεψη έκανα.»

Όταν η Φαίη Σκορδά ζήτησε διευκρινίσεις, αν υπάρχει κάτι ανησυχητικό, η αστρολόγος ξεκαθάρισε: «Όχι, μια καθυστέρηση προβλέπω…»

Σκορδά: «Έγινε τόσος ντόρος με αυτή την εμφάνιση. Και πέρυσι μαζί ήμασταν»

Η παρουσιάστρια, εμφανώς αιφνιδιασμένη, ρώτησε: «Τι καθυστέρηση; Τι ήταν αυτό που με βρήκε;»

Η Βίκυ Παγιατάκη διευκρίνισε με χιούμορ και σαφήνεια: «Δεν εννοώ μηνιαία… καθυστέρηση, εννοώ γάμου καθυστέρηση. Ως αστρολόγος θεώρησα καθήκον μου να κάνω μια πρόβλεψη.»

Η Φαίη Σκορδά αντέδρασε άμεσα, ζητώντας περισσότερες εξηγήσεις: «Και είδες κάτι κακό;»
«Όχι κακό, μία καθυστέρηση», απάντησε η αστρολόγος.

Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»

Η σύντομη αλλά έντονη αυτή στιχομυθία προκάλεσε αμηχανία στο στούντιο, με την παρουσιάστρια να ρωτά χαρακτηριστικά:
«Θα πάθουμε κάτι;»

Βίκυ Παγιατάκη: «Δεν είναι κακό, απλώς μια καθυστέρηση» – Τι είπε στη Φαίη Σκορδά

Αξίζει να σημειωθεί πως η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της, αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Αθανασιάδης, ετοιμάζονται να παντρευτούν μέσα στο καλοκαίρι, μετά από περίπου πέντε χρόνια σχέσης.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2021 μέσω κοινών γνωστών, ενώ τους ένωσε και η αγάπη τους για την Ιταλία, όπου και οι δύο έχουν ζήσει και σπουδάσει.

