Σε μια ιδιαίτερη στιγμή στον αέρα της εκπομπής Buongiorno, η αστρολόγος Βίκυ Παγιατάκη βρέθηκε στο πλατό και έκανε μια πρόβλεψη που αιφνιδίασε τη Φαίη Σκορδά, προκαλώντας αμηχανία αλλά και έντονη συζήτηση on air.

Η Βίκυ Παγιατάκη μπήκε στην εκπομπή την Παρασκευή 1η Μαΐου κρατώντας ένα μαγιάτικο στεφάνι, το οποίο και πρόσφερε στην παρουσιάστρια, δημιουργώντας μια χαλαρή και εορταστική ατμόσφαιρα στην αρχή της συνάντησής τους.

Ωστόσο, στη συνέχεια, η κουβέντα πήρε διαφορετική τροπή όταν η αστρολόγος αναφέρθηκε σε ένα παραδοσιακό σύμβολο και το συνέδεσε με την προσωπική ζωή της Φαίης Σκορδά, αφήνοντάς την αρχικά μπερδεμένη.

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε πιο άμεσο διάλογο, με τη Φαίη Σκορδά να προσπαθεί να καταλάβει αν η πρόβλεψη είχε αρνητικό χαρακτήρα: «Μου έκανες πρόβλεψη τώρα;» ρώτησε η παρουσιάστρια, με τη Βίκυ Παγιατάκη να απαντά: «Πρόβλεψη έκανα.»

Όταν η Φαίη Σκορδά ζήτησε διευκρινίσεις, αν υπάρχει κάτι ανησυχητικό, η αστρολόγος ξεκαθάρισε: «Όχι, μια καθυστέρηση προβλέπω…»

Η παρουσιάστρια, εμφανώς αιφνιδιασμένη, ρώτησε: «Τι καθυστέρηση; Τι ήταν αυτό που με βρήκε;»

Η Βίκυ Παγιατάκη διευκρίνισε με χιούμορ και σαφήνεια: «Δεν εννοώ μηνιαία… καθυστέρηση, εννοώ γάμου καθυστέρηση. Ως αστρολόγος θεώρησα καθήκον μου να κάνω μια πρόβλεψη.»

Η Φαίη Σκορδά αντέδρασε άμεσα, ζητώντας περισσότερες εξηγήσεις: «Και είδες κάτι κακό;»

«Όχι κακό, μία καθυστέρηση», απάντησε η αστρολόγος.

Η σύντομη αλλά έντονη αυτή στιχομυθία προκάλεσε αμηχανία στο στούντιο, με την παρουσιάστρια να ρωτά χαρακτηριστικά:

«Θα πάθουμε κάτι;»

Αξίζει να σημειωθεί πως η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της, αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Αθανασιάδης, ετοιμάζονται να παντρευτούν μέσα στο καλοκαίρι, μετά από περίπου πέντε χρόνια σχέσης.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2021 μέσω κοινών γνωστών, ενώ τους ένωσε και η αγάπη τους για την Ιταλία, όπου και οι δύο έχουν ζήσει και σπουδάσει.