Η Volkswagen επαγγελματικά οχήματα κάνει το Caravelle ακόμη πιο ελκυστικό, με ειδικό πρόγραμμα προώθησης για επιλεγμένα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Με άμεση διαθεσιμότητα και ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους απόκτησης, το Caravelle αποτελεί σήμερα μία ολοκληρωμένη λύση για επαγγελματίες, εταιρείες και οργανισμούς που αναζητούν ένα πολυμορφικό όχημα μεταφοράς επιβατών με υψηλή χρηστική αξία, ποιότητα και αξιοπιστία.

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, το Caravelle έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την ποιοτική, ευέλικτη και αξιόπιστη μεταφορά επιβατών. Η νέα του γενιά συνεχίζει αυτή την πορεία, προσφέροντας περισσότερη άνεση, αυξημένη ευελιξία και ακόμη περισσότερο χώρο για έως 9 άτομα. Από μεταφορές ξενοδοχείων και VIP-Shuttle υπηρεσίες, μέχρι εταιρικές μετακινήσεις, τουριστική χρήση, ομαδικές διαδρομές και καθημερινές επαγγελματικές ανάγκες, το Caravelle είναι σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές αποστολές με την ίδια συνέπεια.

Το προσεγμένο εσωτερικό του ενισχύει την αίσθηση άνεσης ακόμη και σε μεγάλες διαδρομές, ενώ η εργονομική θέση οδήγησης, οι έξυπνοι χώροι αποθήκευσης και οι πρακτικές λύσεις καθημερινής χρήσης διευκολύνουν την εργασία του οδηγού. Έτσι, δεν περιορίζεται στη μεταφορά επιβατών, αλλά λειτουργεί ως αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε επιχείρηση που χρειάζεται συνέπεια, άνεση και λειτουργικότητα.





Σημαντικό ρόλο έχει και η τεχνολογία. Με σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, ψηφιακό περιβάλλον πληροφόρησης και δυνατότητες συνδεσιμότητας, το Caravelle κάνει την καθημερινή χρήση πιο εύκολη, πιο ξεκούραστη και πιο αποδοτική. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας, ενώ οι επιβάτες απολαμβάνουν μία αναβαθμισμένη εμπειρία μετακίνησης.

Το ειδικό πρόγραμμα για επιλεγμένα ετοιμοπαράδοτα Caravelle ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σχέση αξίας-κόστους του μοντέλου. Χωρίς αναμονή παραγγελίας και με άμεση δυνατότητα αξιοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό όχημα Volkswagen, σχεδιασμένο για να κινεί την επιχείρησή τους προς τα εμπρός.

Η ενέργεια αφορά επιλεγμένα ετοιμοπαράδοτα Volkswagen Caravelle Long 2.0 TDI 110 PS με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, προσφέροντας έναν ισορροπημένο συνδυασμό αποδοτικότητας, πρακτικότητας και αξιοπιστίας για επαγγελματική χρήση.



Με χώρους έως 9 επιβατών, υψηλό επίπεδο άνεσης, ευελιξία, στιβαρή κατασκευή και άμεση διαθεσιμότητα, το Volkswagen Caravelle αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες value for money προτάσεις στην κατηγορία του. Και είναι έτοιμο για την αποστολή σας από την πρώτη ημέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προγράμματος και τα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα.

