Οι Χαΐνηδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου

01.05.26 , 13:14 Εργατική Πρωτομαγιά: Συγκεντρώσεις και πορείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
01.05.26 , 13:02 Μπακς: Επίσημα νέος προπονητής ο Τέιλορ Τζένκινς
01.05.26 , 12:55 Οι Χαΐνηδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
01.05.26 , 12:41 Μιχαλοπούλου: «Πάντα ήθελα να γίνω νέα μαμά, να μεγαλώνω μαζί με το παιδί»
01.05.26 , 12:26 VW Caravelle: Γιατί είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να το αγοράσετε
01.05.26 , 12:22 Κόρη 89χρονου: «Με κλείδωνε στο σπίτι» κι έλεγε για «δαίμονες»
01.05.26 , 12:00 Δες πώς θα σταματήσεις να «μισείς» το πρωινό ξύπνημα
01.05.26 , 11:15 Βασιλειάδη: «Είμαι τρελή από ζήλεια. 'Εχω τους κωδικούς στα social media»
01.05.26 , 11:07 Κηδεία 13χρονου Ηλεία: «Θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου»
01.05.26 , 10:33 Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Σαν σήμερα έγινα για πρώτη φορά μανούλα»
01.05.26 , 09:53 Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 5χρονου σε πόρτα νηπιαγωγείου
01.05.26 , 09:48 Ελένη Ράντου: Η γαλλική φιλολογία, ο γάμος με τον Παπακωνσταντίνου & η κόρη
01.05.26 , 09:40 Τρεχάτε Ποδαράκια μου (Ozzy): Δείτε online την ταινία έως 8/5
01.05.26 , 09:17 Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία & τρολεϊ- Απεργία σε μετρό & ΗΣΑΠ
01.05.26 , 09:03 Πρωτομαγιά: Γιατί φτιάχνουμε μαγιάτικο στεφάνι - Τι συμβολίζει
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Συντάξεις Ιουνίου: Νωρίτερα θα πληρωθούν πάλι οι συνταξιούχοι
MasterChef 2026: Είχε τη χειρότερη προσπάθεια κι αποχώρησε!
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Παπαδημητρίου- Γεροντιδάκης: Βόλτα χέρι- χέρι στη Γλυφάδα
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
Φωτιά Ίλιον: Γνωστός στις αρχές ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε
Λιάγκας - Αντωνά στο πάρτι γενεθλίων του Νίκου Γεωργιάδη- Ποιοι ήταν εκεί;
Κηδεία 13χρονου Ηλεία: «Θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου»
Γιατρός κατέρρευσε μετά από 5ήμερη εφημερία – Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης
Περισσότερα

Χαΐνηδες
Για πρώτη φορά, από την παλαιολιθική εποχή, παρατηρούμε στον καιρό μας, τον θάνατο των Τελετών, το τέλος των Μυστηρίων. Οι τελετές ήταν ανέκαθεν οι πατρίδες μας, όχι σε κάποιο χώρο, αλλά στον χρόνο. Έδιναν ρυθμό στην ύπαρξη και πυροδοτούσαν τις αλλαγές της. Με τον θάνατό τους, η ζωή έγινε άρρυθμη, απομαγεύτηκε. Το υποκείμενο, χωρίς τελετές, έγινε φυγάδας, πρόσφυγας, όχι του τόπου, αλλά του καιρού.

Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος αποκτά αλλά δεν χαίρεται, τρέχει αλλά δεν κινείται, μιλεί αλλά δεν λέει τίποτα, συνδιαλέγεται αλλά δεν επικοινωνεί, τεμπελιάζει δουλεύοντας αλλά δεν εργάζεται για τα όνειρά του. Καταναλώνει! Η Κατανάλωση αντικατέστησε την Χρήση.
Απ’ αυτή τη μοίρα δεν ξέφυγε ούτε η μουσική.

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, μουσικοί και ακροατές (με απόλυτη συνυπευθυνότητα), καταναλώνουν συναυλίες, πανηγύρια, φεστιβάλ. Καμιά ιερότητα, καμιά σπίθα πραγματικής αλλαγής, απλά συναθροίσεις επαναστατικού τουρισμού, γηπεδικής συνθηματολογίας και αλκοολικής εκτόνωσης. Αυτές οι εκδηλώσεις (προϊόντα της βιομηχανίας της κουλτούρας), με τον μανδύα του προοδευτισμού, είναι αντιδραστικά φαινόμενα, που εκτονώνουν σπασμωδικά και στιγμιαία, τη βαθύτατη ανάγκη για προσωπική και κοινωνική μεταβολή.

Στον αντίποδα, η κοινότητα-κολεκτίβα των Χαΐνηδων (μουσικοί και ακροατές), με ριζοσπαστική αλλά υποστηριγμένη κοινωνική θέση, ιερουργεί συνθέτοντας: το λαϊκό με το λόγιο, το γέλιο με τον στοχασμό, το πανηγύρι με την συναυλία, την μυσταγωγία με την
έκσταση, τον ψίθυρο με την κραυγή.

Σας προσκαλούμε λοιπόν, την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, να τραγουδήσομε και να χορέψομε, συνδιαμορφώνοντας ένα γεγονός υπερβατικής συν-κίνησης, σε μια βραδιά που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους εξαιρετικοί συνταξιδιώτες και συνταξιδιώτισσες: Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Μίλτος Πασχαλίδης, Μάρθα Φριντζήλα.

Παίζουν και τραγουδούν: Δημήτρης Αποστολάκης (λύρα, τραγούδι), Μιχάλης Γαλάνης (ντραμς), Δημήτρης Ζαχαριουδάκης (κιθάρα, τραγούδι), Peter Jacques (τρομπέτα, κλαρίνο, φλικόρνο, νέι), Γιώργος Κωνσταντίνου (μπάσο, φωνητικά), Δημήτρης Μπρέντας (κλαρίνο, γκάιντα, καβάλι, φλογέρα), Μιχάλης Νικόπουλος (λαούτο, μαντολίνο, μπουζούκι, τραγούδι)και Αγγελική Σύρκου (τραγούδι).

Ηχοληψία: Βασίλης Αλεξόπουλος

Παραγωγή: Wild rose productions

Δευτέρα 8 Ιουνίου

Χώρος διεξαγωγής: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ώρα έναρξης: 21.00

Πόρτες 19.30

Πειραιώς 100 & Βουτάδων, Γκάζι, Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων: more.gr
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/xainides-texnopoli-dimou-athinaion/

Προπώληση: 15€

Ταμείο: 18€

