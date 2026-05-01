Η Χρύσα Μιχαλοπούλου άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για την προσωπική της ζωή, τη μητρότητα αλλά και τη νέα ισορροπία που έχει φέρει στη ζωή της ο ερχομός του παιδιού της.

Η ίδια αναφέρθηκε αρχικά στα παιδικά της χρόνια, περιγράφοντας μια πιο «αγορίστικη» καθημερινότητα, μακριά από τα στερεότυπα:

«Μικρή ήμουν αγοροκόριτσο. Μου άρεσε να παίζω ποδόσφαιρο με τα αγόρια στο σχολείο. Δεν έχω παίξει ποτέ με κούκλες. Είμαστε τέσσερα αδέλφια, οπότε δεν είχαμε και πολύ προσωπικό χώρο, κάπως τα κάναμε όλοι όλα μαζί».

Στη συνέχεια μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον γιο της, Κίμωνα, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον γνωστό σεφ Λεωνίδα Κουτσόπουλο, περιγράφοντας στο Happy Day πόσο βαθιά έχει αλλάξει η ζωή της από τη στιγμή που έγινε μητέρα.

«Ο γιος μου είναι 3,5 ετών. Η μητρότητα είναι υπέροχη. Περάσανε και τα δυο πρώτα χρόνια, που εγώ εκεί δυσκολεύτηκα. Με το φαγητό αγχωνόμουν, μην πνιγεί. Με το που μας είπαν ότι περνάμε στις τροφές, λέω, “Θεέ μου, τι θα κάνω”. Τώρα έχει περάσει αυτό, είναι πιο ανεξάρτητος, μιλάμε, επικοινωνούμε, παίζουμε, τραγουδάμε, πάμε ταξίδια. Είναι τέλειο».

Παράλληλα, τόνισε πόσο σημαντικό είναι για εκείνη το γεγονός ότι ο γιος της πηγαίνει παιδικό σταθμό, ενώ δεν έκρυψε πως η απόφασή της να γίνει μητέρα σε νεαρή ηλικία ήταν συνειδητή επιλογή: «Επίσης πάει παιδικό, πολύ σημαντικό. Πάντα ήθελα να γίνω νέα μαμά, να μεγαλώνω μαζί με το παιδί μου».

Με λόγια απλά αλλά γεμάτα συναίσθημα, η Χρύσα Μιχαλοπούλου περιέγραψε τη μητρότητα ως μια εμπειρία που τη διαμορφώνει καθημερινά, φέρνοντας ισορροπία, προκλήσεις αλλά και βαθιά χαρά στη ζωή της.

Πρόσφατα, ο σεφ κλήθηκε να απαντήσει για τη σχέση που διατηρεί με τη πρώην σύντροφό του, Χρύσα Μιχαλοπούλου, με την οποία έχει αποκτήσει τον γιο του, Κίμωνα.

«Εννοείται ότι έχουμε επικοινωνία. Προς Θεού. Έχουμε δημιουργήσει κάτι πολύ όμορφο παρέα. Η απόσταση προκύπτει από κάτι πολύ ήπιο. Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, όχι μόνο λόγω παιδιού, αλλά και γιατί συμπαθιόμαστε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές. Οπότε δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, μόνο να ενώνουμε έχουμε», δήλωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.