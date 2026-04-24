Λεωνίδας Κουτσόπουλος για Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί»

Ο καταξιωμένος σεφ και κριτής του MasterChef Λεωνίδας Κουτσόπουλος έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, που τον προσέγγισαν σε νυχτερινή του έξοδο.

Μεταξύ άλλων, ο σεφ κλήθηκε να απαντήσει για τη σχέση που διατηρεί με τη πρώην σύντροφό του, Χρύσα Μιχαλοπούλου, με την οποία έχει αποκτήσει τον γιο του, Κίμωνα.

«Εννοείται ότι έχουμε επικοινωνία. Προς Θεού. Έχουμε δημιουργήσει κάτι πολύ όμορφο παρέα. Η απόσταση προκύπτει από κάτι πολύ ήπιο. Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, όχι μόνο λόγω παιδιού, αλλά και γιατί συμπαθιόμαστε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές. Οπότε δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, μόνο να ενώνουμε έχουμε», δήλωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου είχε μιλήσει για πρώτη φορά για τον χωρισμό τους, στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει» , τον περασμένο Ιανουάριο.

Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Εγώ δε νομίζω ότι μπορώ να ξαναγαπήσω»

Στην ερώτηση για το αν θεωρούν οι άντρες που τη φλερτάρουν ανασταλτικό παράγοντα το γεγονός ότι είναι μητέρα ενός μικρού παιδιού, η Χρύσα Μιχαλοπούλου είχε δηλώσει: «Τρελαίνονται! Δεν το 'χω ξαναζήσει αυτό. Καταρχάς έρχεται κόσμος και μου μιλάει, που ξέρουν ότι έχουν παιδί, και μου λένε "Εγώ με τα παιδιά είμαι τέλειος. Εγώ έχω τον Διονυσάκη, είμαι φανταστικός μπαμπάς”. Και το λένε, τους κοιτάω σε φάση τι λέτε; Δεν ξέρω πια... Δεν με νοιάζουν αυτοί που θα έλεγαν ότι είναι αποθαρρυντικό στοιχείο (σ.σ. ότι έχει παιδί) αλλά δεν με νοιάζει αυτό το κομμάτι, δεν είμαι καθόλου εκεί. Νομίζω ότι είμαι η γυναίκα μόνη δεν ψάχνει».

Μάλιστα, τότε είχε προκαλέσει αίσθηση πως η αγαπημένη ηθοποιός δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι θα αγαπήσει ξανά. «Εγώ δε νομίζω ότι μπορώ να ξαναγαπήσω. Ακούγεται πολύ μαύρο και περίεργο, αυτό που λέω. Έχω αγαπήσει και έχω πονέσει πολύ. Έχει κλείσει το κεφάλαιο για τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον. Άμα δούμε κανένα πυροτέχνημα, θα σου πω αλλά πολύ δύσκολα! Το για πάντα υπήρχε παλιά. Τώρα μια σχέση δεν πιστεύω πως μπορεί να κρατήσει για πάνω από 5-10 χρόνια. Το πιστεύω βαθιά, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο! Αλλά το για πάντα δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι με τον άλλο. Είσαι με έναν άνθρωπο, χωρίζεις αλλά αυτό... κρατάει. Είναι προτιμότερο να χωρίσεις όταν είσαι ερωτευμένος και αγαπάς κάποιον, παρά όταν φύγουν όλα αυτά. Μετά δεν θα θες να τον ξαναδείς κλπ», είχε πει.