Λεωνίδας Κουτσόπουλος για Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί»

«Συμπαθιόμαστε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές»

24.04.26 , 12:56 Monroe: Γνωρίζοντας τη 17χρονη Γαλλοαμερικανίδα σοπράνο της Eurovision
24.04.26 , 12:48 Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το σαββατοκύριακο για τα ζώδια
24.04.26 , 12:33 Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος που σκότωσε τον 27χρονο
24.04.26 , 12:31 Φτιάξτε γνήσια Μανιάτικη «Τσουχτή» για το Σαββατοκύριακο
24.04.26 , 12:26 Citroën: Οι πωλήσεις στην Ελλάδα...ζαλίζουν
24.04.26 , 12:24 Συναγερμός στην Πανεπιστημιούπολη: Βρέθηκε ύποπτο αντικείμενο
24.04.26 , 12:23 Ο Πάνος Καλίδης για την ένταση με τον συνεργάτη του
24.04.26 , 12:21 Έκρηξη Αμπελόκηποι: Αθώος ο Νίκος Ρωμανός - Ένοχες δύο γυναίκες
24.04.26 , 12:17 Κεφαλονιά: «Φταίει η γυναίκα μου, που την άφησε να πάει στο δωμάτιο»
24.04.26 , 11:47 Σταύρος Καλογεράκης: Πώς κατάφερε να χάσει 71 κιλά μέσα σε έναν χρόνο
24.04.26 , 11:44 Λεωνίδας Κουτσόπουλος για Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί»
24.04.26 , 11:39 Οικογενειακή τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές μάνα και κόρη
24.04.26 , 11:29 Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η πρώτη αντίδραση μετά την επίθεση Γκολεμά -Αντωνάτου
24.04.26 , 11:05 Opel Frontera Electric: Τώρα μόνο από 20.900 ευρώ
24.04.26 , 11:00 MasterChef: Πικραμένη μετά την αποχώρησή της η Κωνσταντίνα - «Θα το χωνέψω»
Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος που σκότωσε τον 27χρονο
Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
Κεφαλονιά: «Φταίει η γυναίκα μου, που την άφησε να πάει στο δωμάτιο»
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
MasterChef: Βαρύ το κλίμα στην αποψινή αποχώρηση - «Είναι πολύ δύσκολο»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Κατερίνα Καινούργιου: Πώς είναι 20 μέρες μετά τη γέννηση της μικρής Ξένιας
Δύσκολη μέρα για τη Χριστίνα Μπόμπα: «Όλα μοιάζουν ασήμαντα»
Ξεκινάει ο κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιούχους
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Λ. Κουτσόπουλος: «Ό,τι λένε για εμένα πριν τις 7 δεν το παίρνω σοβαρά γιατί ο κόσμος δεν έχει πιει καφέ»/ Happy Day
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος δήλωσε ότι διατηρεί καλή σχέση με την πρώην σύντροφό του, Χρύσα Μιχαλοπούλου, με την οποία έχουν τον γιο τους, Κίμωνα.
  • Αναφέρθηκε στην επικοινωνία τους και στις όμορφες στιγμές που έχουν περάσει μαζί, τονίζοντας ότι δεν έχουν λόγο να χωρίσουν.
  • Η Χρύσα Μιχαλοπούλου είχε μιλήσει για τον χωρισμό τους στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη, δηλώνοντας ότι δεν πιστεύει ότι μπορεί να ξαναγαπήσει.
  • Η Μιχαλοπούλου ανέφερε ότι οι άντρες που τη φλερτάρουν δεν την αποθαρρύνουν λόγω του παιδιού της.
  • Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις δεν μπορούν να διαρκέσουν για πάνω από 5-10 χρόνια.

Ο καταξιωμένος σεφ και κριτής του MasterChef Λεωνίδας Κουτσόπουλος έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, που τον προσέγγισαν σε νυχτερινή του έξοδο. 

Μεταξύ άλλων, ο σεφ κλήθηκε να απαντήσει για τη σχέση που διατηρεί με τη πρώην σύντροφό του, Χρύσα Μιχαλοπούλου, με την οποία έχει αποκτήσει τον γιο του, Κίμωνα.

«Εννοείται ότι έχουμε επικοινωνία. Προς Θεού. Έχουμε δημιουργήσει κάτι πολύ όμορφο παρέα. Η απόσταση προκύπτει από κάτι πολύ ήπιο. Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, όχι μόνο λόγω παιδιού, αλλά και γιατί συμπαθιόμαστε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές. Οπότε δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, μόνο να ενώνουμε έχουμε», δήλωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου είχε μιλήσει για πρώτη φορά για τον χωρισμό τους, στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει» , τον περασμένο Ιανουάριο.

Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Εγώ δε νομίζω ότι μπορώ να ξαναγαπήσω»

Στην ερώτηση για το αν θεωρούν οι άντρες που τη φλερτάρουν ανασταλτικό παράγοντα το γεγονός ότι είναι μητέρα ενός μικρού παιδιού, η Χρύσα Μιχαλοπούλου είχε δηλώσει: «Τρελαίνονται! Δεν το 'χω ξαναζήσει αυτό. Καταρχάς έρχεται κόσμος και μου μιλάει, που ξέρουν ότι έχουν παιδί, και μου λένε "Εγώ με τα παιδιά είμαι τέλειος. Εγώ έχω τον Διονυσάκη, είμαι φανταστικός μπαμπάς”. Και το λένε, τους κοιτάω σε φάση τι λέτε; Δεν ξέρω πια... Δεν με νοιάζουν αυτοί που θα έλεγαν ότι είναι αποθαρρυντικό στοιχείο (σ.σ. ότι έχει παιδί) αλλά δεν με νοιάζει αυτό το κομμάτι, δεν είμαι καθόλου εκεί. Νομίζω ότι είμαι η γυναίκα μόνη δεν ψάχνει».

Μάλιστα, τότε είχε προκαλέσει αίσθηση πως η αγαπημένη ηθοποιός δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι θα αγαπήσει ξανά. «Εγώ δε νομίζω ότι μπορώ να ξαναγαπήσω. Ακούγεται πολύ μαύρο και περίεργο, αυτό που λέω. Έχω αγαπήσει και έχω πονέσει πολύ. Έχει κλείσει το κεφάλαιο για τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον. Άμα δούμε κανένα πυροτέχνημα, θα σου πω αλλά πολύ δύσκολα! Το για πάντα υπήρχε παλιά. Τώρα μια σχέση δεν πιστεύω πως μπορεί να κρατήσει για πάνω από 5-10 χρόνια. Το πιστεύω βαθιά, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο! Αλλά το για πάντα δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι με τον άλλο. Είσαι με έναν άνθρωπο, χωρίζεις αλλά αυτό... κρατάει. Είναι προτιμότερο να χωρίσεις όταν είσαι ερωτευμένος και αγαπάς κάποιον, παρά όταν φύγουν όλα αυτά. Μετά δεν θα θες να τον ξαναδείς κλπ», είχε πει.

