Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης γιόρτασε με παιδική φωτογραφία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.04.26 , 21:06 Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου
23.04.26 , 20:58 Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Ηαντίδραση της Ντορέττας
23.04.26 , 20:35 Κρήτη: Είχε συλληφθεί από τη ΔΙΑΣ πριν 5 χρόνια ο 40χρονος
23.04.26 , 20:24 Η Ρούλα Κορομηλά θυμάται τον Κώστα Βουτσά: «Μοναδικός, αναντικατάστατος»
23.04.26 , 20:24 Οικονομάκου: Έκανε τις πρώτες της βουτιές στην Ισπανία
23.04.26 , 20:19 Άγιος Δημήτριος: Το θύμα πάλεψε με τον δολοφόνο του
23.04.26 , 20:08 Renault Twingo E-Tech Electric: Έγινε και σκίτσο
23.04.26 , 19:50 Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Τώρα αγχώνομαι. Πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί;»
23.04.26 , 19:48 Ξεκινάει ο κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιούχους
23.04.26 , 19:45 Τροχός της τύχης: Οι άστοχες επιλογές κόστισαν στον Σταμάτη
23.04.26 , 19:33 Νέοι κανόνες για τα ζώα συντροφιάς που ταξιδεύουν στην EE
23.04.26 , 19:11 Kόβει 20.000 πτήσεις η Lufthansa - Πόσο επηρεάζει την Ελλάδα
23.04.26 , 19:09 Ενίσχυση του ΕΣΥ με 8.000 προσλήψεις: Το σχέδιο για το 2026 και τα νέα κίνη
23.04.26 , 19:05 Cash or Trash: Η Βισβίκη δίνει προσφορά για το ένα από τα βάζα του Βίτο
23.04.26 , 18:31 101 κεράκια για τη Μυρτώ Θεοδωράκη - Οι αγκαλιές & οι ευχές των εγγονών της
Κατερίνα Καινούργιου: Πώς είναι 20 μέρες μετά τη γέννηση της μικρής Ξένιας
Νέα αποχώρηση στο MasterChef: «Η ηθική μου είναι αδιαπραγμάτευτη!»
MasterChef: Ποιος θα αποχώρησει στο τέλος της γλυκιάς εβδομάδας;
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, με τον 66χρονο βιντεοκλήση»
«Υπάρχει κόκκινος συναγερμός στην εκπομπή του. Έχει καβαλήσει το καλάμι»
«Ο χωρισμός ήταν απόφαση του Στράτου Τζώρτζογλου»
Λίτσα Πατέρα: Ξέσπασε σε κλάματα στην αγκαλιά της Φαίης Σκορδά
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Γιώργος Λιανός: Η Κωνσταντίνα Καραλέξη τον λατρεύει και τον αποθεώνει!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γιώργος Γεροντιδάκης στο Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Γεροντιδάκης γιορτάζει την ονομαστική του εορτή με μια νοσταλγική ανάρτηση, μοιράζοντας μια σπάνια φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής του, απευθύνει ευχές στον «μικρό εαυτό» του και στους εορτάζοντες.
  • Η σύντροφός του, Ντορέττα Παπαδημητρίου, εκφράζει δημόσια την αγάπη της με μια κόκκινη καρδιά κάτω από τη φωτογραφία.
  • Η Ντορέττα μιλά για τις προκλήσεις της προσωπικής της ζωής και τις σχέσεις με τα παιδιά της μετά το διαζύγιο.

Με αφορμή την ονομαστική του εορτή, ο Γιώργος Γεροντιδάκης επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους μια πιο προσωπική και νοσταλγική στιγμή από το παρελθόν του, μέσα από μια ανάρτηση που ξεχώρισε για τη συναισθηματική της διάθεση.

Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Είναι μία πολύ όμορφη στιγμή»

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που τον απολαμβάνουμε στη σειρά Grand Hotel στον ρόλο του Ρήγα Αλεξίου, φαίνεται πως θέλησε να γιορτάσει τη μέρα αυτή με έναν πιο εσωτερικό και συμβολικό τρόπο, επιστρέφοντας στα παιδικά του χρόνια μέσα από μια σπάνια φωτογραφία.

Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο που δημοσίευσε, ο Γιώργος Γεροντιδάκης εμφανίζεται σε πολύ μικρή ηλικία, με ένα βλέμμα έντονο και εκφραστικό, σε μια εικόνα που αποπνέει αθωότητα και νοσταλγία. Δεν αποκλείεται μάλιστα να πρόκειται για φωτογραφία από τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, καθώς η ενασχόλησή του με την υποκριτική ξεκίνησε από νεαρή ηλικία.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια μας πολλά ρε “μικρέ”… Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες!!!», απευθυνόμενος με έναν ιδιαίτερο και τρυφερό τρόπο στον νεότερο εαυτό του αλλά και σε όσους γιορτάζουν μαζί του.

 

Ανάμεσα στις ευχές που δέχτηκε, ξεχώρισε η κίνηση της συντρόφου του, Ντορέττας Παπαδημητρίου, η οποία με μια απλή αλλά γεμάτη νόημα κόκκινη καρδιά κάτω από τη φωτογραφία του, εξέφρασε δημόσια την αγάπη και τη στήριξή της στη σημαντική αυτή ημέρα.

Πρόσφατα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου βρέθηκε καλεσμένη στο κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού στο YouTube απαντώντας για τις σχέσεις με τα παιδιά της και τις αλλαγές στην προσωπική της ζωή.

Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Ερωτευμένοι στον Επιτάφιο της Μυκόνου

«Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα μεγάλο αγκάθι. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Δε μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα κομμάτια. Τώρα πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς γίνεται με τα παιδιά, στο βαθμό που οφείλουν να γνωρίζουν, και ανάλογα και με την ηλικία στην οποία βρίσκονται…», είχε πει η Ντορέττα Παπαδημητρίου. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
 |
ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top