Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Ηαντίδραση της Ντορέττας

Με αφορμή την ονομαστική του εορτή, ο Γιώργος Γεροντιδάκης επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους μια πιο προσωπική και νοσταλγική στιγμή από το παρελθόν του, μέσα από μια ανάρτηση που ξεχώρισε για τη συναισθηματική της διάθεση.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που τον απολαμβάνουμε στη σειρά Grand Hotel στον ρόλο του Ρήγα Αλεξίου, φαίνεται πως θέλησε να γιορτάσει τη μέρα αυτή με έναν πιο εσωτερικό και συμβολικό τρόπο, επιστρέφοντας στα παιδικά του χρόνια μέσα από μια σπάνια φωτογραφία.

Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο που δημοσίευσε, ο Γιώργος Γεροντιδάκης εμφανίζεται σε πολύ μικρή ηλικία, με ένα βλέμμα έντονο και εκφραστικό, σε μια εικόνα που αποπνέει αθωότητα και νοσταλγία. Δεν αποκλείεται μάλιστα να πρόκειται για φωτογραφία από τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, καθώς η ενασχόλησή του με την υποκριτική ξεκίνησε από νεαρή ηλικία.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια μας πολλά ρε “μικρέ”… Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες!!!», απευθυνόμενος με έναν ιδιαίτερο και τρυφερό τρόπο στον νεότερο εαυτό του αλλά και σε όσους γιορτάζουν μαζί του.

Ανάμεσα στις ευχές που δέχτηκε, ξεχώρισε η κίνηση της συντρόφου του, Ντορέττας Παπαδημητρίου, η οποία με μια απλή αλλά γεμάτη νόημα κόκκινη καρδιά κάτω από τη φωτογραφία του, εξέφρασε δημόσια την αγάπη και τη στήριξή της στη σημαντική αυτή ημέρα.

Πρόσφατα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου βρέθηκε καλεσμένη στο κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού στο YouTube απαντώντας για τις σχέσεις με τα παιδιά της και τις αλλαγές στην προσωπική της ζωή.

«Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα μεγάλο αγκάθι. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Δε μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα κομμάτια. Τώρα πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς γίνεται με τα παιδιά, στο βαθμό που οφείλουν να γνωρίζουν, και ανάλογα και με την ηλικία στην οποία βρίσκονται…», είχε πει η Ντορέττα Παπαδημητρίου.