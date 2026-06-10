Ο Γιώργος Χρυσοστόμου μίλησε ανοιχτά για την περίοδο που είχε πρόβλημα με το αλκοόλ, εξηγώντας στη διαδικτυακή εκπομπή στο YouTube των Rainbow Mermaids γιατί αποφάσισε να το πει δημόσια, αλλά και πώς έζησε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, όταν πίστευε ότι όλα θα έρχονταν εύκολα.

Γιώργος Χρυσοστόμου: Η εξομολόγηση για το αλκοόλ

Ο ηθοποιός ανέφερε πως δεν είχε στόχο να κάνει κάποια συνειδητή δημόσια παρέμβαση όταν μίλησε για πρώτη φορά για τον αλκοολισμό. Όπως είπε, η κουβέντα προέκυψε αυθόρμητα, σε μια απάντηση που έδωσε, ενώ φίλος του τον είχε προτρέψει να μην το αναφέρει λόγω του ταμπού που υπάρχει γύρω από το θέμα. Ο ίδιος αρνήθηκε να κρύψει κάτι που αφορούσε τη ζωή του και επηρέαζε τη δημόσια εικόνα του επί 15 χρόνια.

«Την πρώτη φορά που μίλησα για τον αλκοολισμό, δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση, να πω: "Πάμε όλοι μαζί", να δώσω ένα παράδειγμα. Σε καμιά περίπτωση. Απλά έτυχε να γίνει μια ερώτηση τύπου, ξέρω εγώ κι είπα εγώ… έχω σταματήσει. Και μου λέει ένας φίλος μου που το είχε λίγο ταμπού, μου λέει "Ρε συ, μην τα λες αυτά!". Ντράπηκε ο ίδιος. Και του λέω, γιατί; Του λέω, να σου πω κάτι; Δεν μπορώ εγώ να πω ότι δεν έχω πιει, τη στιγμή που με έχει δει ένα κάρο λαός, 15 χρόνια συναπτά, να είμαι κάπως έτσι, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις τρεις η ώρα το πρωί. Εννοώ εγώ δεν σηκωνόμουν το πρωί για να πιώ. Δεν είχα πάει σε αυτή τη φάση. Το έβλεπα κάπως μάλλον να έρχεται… Γιατί εμένα με πήρε μία μπάλα, δουλεύοντας κάθε μέρα νύχτα. Οπότε κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή τελείωναν τα πράγματα και μετά απλά το τρία έγινε τέσσερα, το τέσσερα έγινε πέντε… και μετά πηγαίναμε σε αφτεράδικο, έτσι πήγαινε. Και κατέληξα κάποια στιγμή, 7μισι-8 το πρωί να είμαι έτσι, και να μην μπορώ πια να… Συν το ότι μου προκαλούσε τρομερό θυμό, και συν το ότι μου προκαλούσε πάρα πολλά τέτοια. Ό,τι μου έπαιρνε και μου το έκανε έτσι, μου το επέστρεφε λίγο επί τρία. Οπότε, όταν εγώ λοιπόν το σταμάτησα αυτό… και μάλιστα το σταμάτησα και σε μια μέρα που ήταν ό,τι έπρεπε για να γίνω… Μετά είπα ότι δεν μπορώ να λέω ψέματα στον κόσμο. Και θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι αυτός… εγώ είμαι ολόκληρος αυτός. Καμιά φορά μου λένε: "Α, τελικά είσαι γλυκούλης! Α, τελικά…". Αυτό πρέπει να είναι κάτι το οποίο εγώ θέλω να να πεθάνω και να έχει λυθεί. Δηλαδή… μου λένε μερικοί: "Πω πω, τελικά είσαι πολύ ευγενικός". Ναι, επειδή είσαι κι εσύ! Αν εσύ δεν είσαι ευγενικός, δε θα είμαι ούτε κι εγώ. Δηλαδή είναι το θέμα τι ενεργοποιούμε ο ένας στον άλλον», εξομολογήθηκε.

«Μετά από χρόνια έκανα εξετάσεις. Το συκώτι είναι καλά. Όλα είναι πολύ καλά. Αλλά είδα μετά ότι ο κόσμος αυτό το έχει τρομερά κρυφό ταμπού. Και πίστευα ότι αυτό, επειδή είμαστε και ένας λαός που, ξέρεις, γενικώς τσίπουρα και αυτά… Και πιστέψτε με, πίνει όλος ο κόσμος. Μην κάνουμε ότι δε συμβαίνει… Είναι πάρα, πάρα, πάρα πολλά τα ναρκωτικά, πάρα πολύ το αλκοόλ…», συμπλήρωσε ο γνωστός ηθοποιός.

Γιώργος Χρυσοστόμου: Τα πρώτα χρόνια της καριέρας του

Στην ίδια συνέντευξη, ο Γιώργος Χρυσοστόμου μίλησε για την αρχή της διαδρομής του στο θέατρο και την τηλεόραση, λέγοντας πως τότε πίστευε ότι η επιτυχία και οι επαγγελματικές προτάσεις θα ερχόντουσαν σχεδόν μόνες τους. Όπως παραδέχθηκε, η αναγνωρισιμότητα που απέκτησε σε νεαρή ηλικία τον έκανε να νιώθει πως βρισκόταν στο κέντρο των πραγμάτων, κάτι που αργότερα ο ίδιος χαρακτήρισε υπερβολή.

«Νόμιζα ότι όλος ο κόσμος γυρίζει γύρω από μένα, ότι μόνο εγώ είμαι ο καλύτερος που υπάρχει. Μου είχαν πει στη σχολή ότι είμαι ο καλύτερος κι εγώ δεν πήγαινα πολύ επαγγελματικά στις δουλειές, είχα τουπέ γιατί νόμιζα ότι ήμουν κάποιος. Μετά ήρθαν κάτι “μπάτσες” και με ισιώσανε. Τώρα καταλαβαίνω, γιατί με είχε πετάξει το σύστημα εκτός για 6-7 χρόνια, την είχα “ακούσει”. Αλλά αυτό το καταλαβαίνεις μετά, όσο είσαι μέσα, είσαι θυμωμένος. Κάτι σου φταίει, αλλά ποτέ εσύ. Αλλά ήμουν πραγματικά επηρμένος», ξεκαθάρισε.

Ο ίδιος συνέδεσε αυτή την περίοδο με ένα δύσκολο επαγγελματικό διάστημα κατά το οποίο, όπως είπε, δεν δεχόταν τηλεφωνήματα για δουλειές και πήγαινε σε οντισιόν περιμένοντας την απόρριψη. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, όπως περιέγραψε, άρχισε αργότερα να βλέπει πιο καθαρά τη δική του στάση απέναντι στις ευκαιρίες και στη συμπεριφορά του στον χώρο. «Ήταν 6-7 χρόνια που δεν έπαιρνε άνθρωπος τηλέφωνο. Πήγαινα στις δουλειές για να με απορρίψουν και μετά έλεγα ότι έφταιγαν οι άλλοι. Συντηρούσα κι εγώ μία αυτοκαταστροφική πορεία. Όλα αυτά άρχισαν να με κουδουνίζουν πολύ πιο μετά και άρχισα να ρωτάω τους φίλους μου τι λάθος κάνω και να το βλέπω και σε άλλους», αποκάλυψε στο vidcast των Rainbow Mermaids.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Γιώργου Χρυσοστόμου στις Rainbow Mermaids