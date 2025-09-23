«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Aντιδράσεις στο Twitter για τον Χρυσοστόμου

Γιώργος Χρυσοστόμου: Δείτε συνέντευξη του ηθοποιού στο Happy Day, τον Ιούνιο του 2025

Πρεμιέρα έκανε χθες στον Alpha η σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λένας Μαντά.

Το twitter πήρε «φωτιά», αποθεώνοντας την Πέγκυ Τρικαλιώτη που υποδύεται τη μάνα των πέντε κοριτσιών, τη Θεοδώρα αλλά και με τα σχόλια για την τηλεοπτική συνάντηση της Μαριάννας Τουμασάτου με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Σταύρου.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέγκυ Τρικαλιώτη- Γιώργος Χρυσοστόμου

Αυτό όμως που προκάλεσε την αντίδραση του τηλεοπτικού κοινού που παρακολούθησε τα πρώτα επεισόδια της σειράς, ήταν ο μικρός ρόλος του Γιώργου Χρυσοστόμου, που υποδύθηκε τον Γεράσιμο, πατέρα των κοριτσιών και σύζυγο της Θεοδώρας, ο οποίος «πέθανε» στο πρώτο επεισόδιο.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Στιγμιότυπο με τον Γιώργο Χρυσοστόμου

«Στην επόμενη σειρά ο Χρυσοστόμου θα βγάλει ολόκληρη σεζόν κ αυτό δεν είναι αίτημα είναι ΑΠΑΙΤΗΣΗ», έγραψε ένας χρήστης στο twitter. «Δε θα σας το συγχωρήσω ΠΟΤΕ, που πεθάνατε τον Χρυσοστόμου από το 1ο επεισόδιο!!!!», έγραψε ένας άλλος. «Λιποθυμώ και ποιος θα με σηκώσει. Γιώργο Χρυσοστόμου αγάπη μου, έλα πάρε με από δω», έγραψε μια άλλη θαυμάστρια του ηθοποιού.

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου υποδύθηκε τον Γεράσιμο στη σειρά Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι

«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Μερικά από τα σχόλια για τον Γιώργο Χρυσοστόμου