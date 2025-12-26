Νεκροί οι ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη - Τρεις άνδρες και μια γυναίκα

Χωρίς τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που αγνοούνταν στα Βαρδούσια Όρη, στην ορεινή Φωκίδα από το πρωί των Χριστουγέννων. Μαζί με τους τρεις ορειβάτες βρέθηκε και μία γυναίκα καταπλακωμένη από το χιόνι.

Οι τρεις αγνοούμενοι ορειβάτες, αλλά και μία γυναίκα, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους κάτω από τα χιόνια, παρασυρμένοι από χιονοστιβάδα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έδιναν μάχη με τον χρόνο για δύο ημέρες στα Βαρδούσια Όρη.

Οι τρεις φίλοι αναχώρησαν το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Έκτοτε δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής.

Τα κινητά τους τηλέφωνα παρέμεναν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας και εντοπισμού.

Για τον εντοπισμό τους είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ με drone και εκπαιδευμένα σκυλιά. Η αγωνία είχε κορυφωθεί και οι διασώστες εξέφραζαν την ελπίδα οι ορειβάτες να είχαν βρει ασφαλές καταφύγιο, καθώς στην περιοχή επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς, όμως, διαψεύστηκαν.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ενώ από το πρωί drone «χτένιζε» από αέρος δύσβατα σημεία της περιοχής.