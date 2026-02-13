Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί για αφαίρεση χολής - Διεγνώσθη και με γρίπη Α

Σε χειρουργείο για αφαίρεση χολής θα υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, αύριο Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, όπως έγινε γνωστό χθες. Ο γιατρός του μίλησε για τα νεότερα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή.

«Από ότι αποδείχθηκε, τελικά ήταν η χολή. Βέβαια, εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα ιογενούς λοίμωξης. Διεγνώσθη με γρίπη τύπου Α, αρχικώς. Στη συνέχεια, επειδή ο πόνος αυτός ήταν επίμονος, στις εξετάσεις που κάναμε, διαπιστώθηκε τυχαίο εύρημα, πέτρα στη χολή. Θα χειρουργηθεί αύριο και την Κυριακή παίρνει εξιτήριο», είπε ο γιατρός του, Χρήστος Ζαφειρίου, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο γιατρός επισήμανε πως το χειρουργείο θα γίνει λαπαροσκοπικά, θα διακρέσει περίπου μία ώρα και πως τα αποτελέσματα των υπόλοιπων εξετάσεων που έγιναν στον τραγουδιστή ήταν άριστα.

O Γιώργος Μαζωνάκης στην πρεμιέρα του στην Ακτή Πειραιώς, τον Δεκέμβριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Η ψυχολογία του είναι πολύ καλή. Για να καταλάβετε, ήθελε και χθες να πάει να κάνει το πρόγραμμά του», πρόσθεσε ο γιατρός του.

O δρ. Ζαφειρίου εξήγησε ότι χρειάζεται μια εβδομάδα αποθεραπείας, αλλά «θα δούμε πώς θα πάει μετεγχειρητικά, γιατί ο Γιώργος θέλει να επιστρέψει».

Τα λεγόμενα του γιατρού του τραγουδιστή επιβεβαίωσε και ο δικηγόρος- στενός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης.

«Πραγματικά και γι' αυτό άργησε να βγει το δελτίο τύπου του ιδιωτικού θεραπευτηρίου, διότι ο Γιώργος μέχρι αργά το απόγευμα επέμενε να βγει και να είναι κοντά στους φίλους του, γιατί έτσι αποκαλεί τους θαυμαστές του, κοντά στους φίλους του και να τραγουδήσει. Και να το έκανε σε κάποιο δεύτερο χρόνο το χειρουργείο. Του είπαν όμως οι γιατροί ότι αυτό… ελοχεύει ο κίνδυνος κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια μιας παράστασης ή ενός ταξιδιού του να υποστεί τη βάσανο του πόνου αυτής της ασθένειας, οπότε αποφασίστηκε να παραμείνει για να το κάνει το Σάββατο και να είναι ξανά την επόμενη εβδομάδα στους φίλους του», είπε ο δικηγόρος του.

«Αν νιώσει έτοιμος, ότι θα είναι καλά, θα πάει την Πέμπτη να τραγουδήσει αλλιώς θα πάει το Σάββατο», κατέληξε ο δικηγόρος.