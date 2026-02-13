Kurt Cobain: «Δεν αυτοκτόνησε, δολοφονήθηκε» - Τα νέα στοιχεία της υπόθεσης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας που αφορούν στον θάνατο του frontman του θρυλικού συγκροτήματος των Nirvana, Kurt Cobain.

Έπειτα από σχεδόν 30 χρονια από τον θάνατό του, το όνομα του διάσημου ροκ τραγουδιστή ξαναέρχεται στο προσκήνιο, καθώς νέα ιατροδικαστική έρευνα ανατρέπει την αυτοκτονία του και μιλά για... δολοφονία.

O frontman των Nirvana, Kurt Cobain / Φωτογραφία: Ap Images

Αυτοκτονία ή δολοφονία ο θάνατος του Kurt Cobain; Τι αναφέρουν νέες ανεξάρτητες έρευνες που ήρθαν στο «φως»

Ο θάνατός του σε ηλικία μόλις 27 χρόνων, σόκαρε και βύθισε στη θλίψη τον κόσμο της μουσικής σκηνής, καθώς και τους fans του. Ο frontman των Nirvana, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 5 Απριλίου 1994, με το αρχικό πόρισμα της Αστυνομίας να κάνει λόγο για αυτοπυροβολισμό στο πρόσωπο. Συγκεριμένα, ο ιατροδικαστής της κομητείας Κινγκ είχε χαρακτηρίσει επίσημα τον θάνατο του Kurt Cobain ως αυτοκτονία, δηλώντας ότι ο τραγουδιστής: «Πέθανε από αυτοπροκληθέν τραύμα από ένα κυνηγετικό όπλο Remington Model 11 20-gauge, στο διαμέρισμά του στο Σιάτλ».

Επιπρόσθετα, στον χώρο όπου βρέθηκε νεκρός ο Kurt Cobain, υπήρχε ένα χειρόγραφο σημείωμα αυτοκτονίας, ενώ ήταν γνωστό ότι αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα με ναρκωτικές ουσίες και πάλευε με την κατάθλιψη. Ανά καιρούς υπήρχαν θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον θάνατο του ροκ σταρ και σήμερα, αρκετές δεκαετίες αφότου «έφυγε» από τη ζωή, έρχεται στο «φως» μία νέα μελέτη, επικεφαλής της οποίας είναι μία ομάδα ιατροδικαστών και ιδιωτικών ερευνητών, η οποία υποστηρίζει ότι ο Kurt Cobain «δεν αυτοκτόνησε» - αφήνοντας σαφείς αιχμές για δολοφονία.

Σύμφωνα με την Daily Mail και το LabBible, μια ανεπίσημη ομάδα ιατροδικαστών συνεργάστηκε με τον ειδικό εγκληματολογίας, Brian Burnett και την ιδιωτική ντεντέκτιβ, Michelle Wilkins, με σκοπό να ανακαλύψουν την αλήθεια. Επανεξέτασαν τους φακέλους της υπόθεσης σχετικά με τον θάνατο του Cobain και επικεντρώθηκαν στο αφμιλεγόμενο, όπως υποστηρίζουν, χειρόγραφο σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στο δωμάτιο του τραγουδιστή, καθώς και στις εντάσεις στο γάμο του με τη μουσικό Κόρτνεϊ Λαβ.

H Courtney Love, σύζυγος του Kurt Cobain / Φωτογραφία: Ap Images

Όπως αναφέρουν στην έρευνά τους: «Ο Cobain ενδέχεται να είχε αναμετρηθεί με έναν ή περισσότερους δράστες, οι οποίοι του έδωσαν βίαια υπερβολική δόση ηρωίνης για να τον αδρανοποιήσουν και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν στο κεφάλι». Επιπρόσθετο, υποστηρίζουν ότι το όπλο που βρέθηκε στα χέρια του ροκ σταρ πολύ πιθανό να τοποθετήθηκε εκεί μετά το θάνατό του.

«O Cobain δεν αυτοκτόνησε»

Όπως τόνισε η ανεξάρτητη ερευνήτρια Michelle Wilkins, έπειτα από διαξοδική μελέτη των στοιχείων που αφορούν στον θάνατο του frontman των Nirvana: «Η βλάβη στα όργανα του Cobain είναι ενδεικτική υπερβολικής δόσης και ο οργανισμός του είχε υποστεί έλλειψη οξυγόνου πριν από τον πυροβολισμό. Η νεκρωτική βλάβη σε εγκέφαλο και ήπαρ, δε συνάδει με θάνατο από όπλο», ανέφερε. Ενώ ο Brian Burnett, κατέληξε στο συμπερασμα ότι: «Πρόκειται για ανθρωποκτονία. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό».

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι όλα τα στοιχεία του χώρου του εγκλήματος παρουσιάζουν σοβαρές ασυνέπειες. Ενδεικτικά, επεσήμαναν ότι: «Η περιοχή γύρω από το σώμα του Cobain ήταν ασυνήθιστα καθαρή και το χέρι που κρατούσε το όπλο δεν είχε αίματα, κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο σε μια πραγματική αυτοκτονία με καραμπίνα».

Ο θάνατος του Kurt Cobain, σε ηλικία μόλις 27 χρόνων, σόκαρε και βύθισε στη θλίψη τον κόσμο της μουσικής σκηνής, καθώς και τους fans του / Φωτογραφία: Ap Images

Επιπρόσθετα, η ερευνητική ομάδα παρατήρησε ότι ροκ σταρ: «Είχε τακτοποιήσει προσεκτικά τον εξοπλισμό για τη χρήση ηρωίνης, κάτι που θεωρείται πρακτικά ανέφικτο αν κάποιος βρίσκεται σε θάνατο από υπερβολική δόση». Η μελέτη τους έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο International Journal of Forensic Science.

Kurt Cobain: Θα επανεξεταστεί η υπόθεση του θανάτου του;

Έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή της, η ανεξάρτητη ομάδα ερευνητών ζητά να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσδης που αφορά στον θάνατο του Kurt Cobain, παρόλα αυτά, έως αυτή τη στιγμή, τόσο το γραφείο ιατροδικαστή της κομητείας Κινγκ όσο και η αστυνομία του Σιάτλ επιμένουν στην αρχική εκτίμηση της αυτοκτονίας, δηλώνοντας ότι: «Η υπόθεση θα παραμείνει κλειστή, καθώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής νέο στοιχείο που να δικαιολογεί επανεξέταση».

Στο άκουσμα της απόφασης, η Wilkins είπε χαρακτηριστικά: «Αν κάνουμε λάθος, απλώς να μας το αποδείξουν. Αυτό ζητάμε».