Kurt Cobain: «Δεν αυτοκτόνησε, δολοφονήθηκε» - Τα νέα στοιχεία της υπόθεσης

Νέα ανεξάρτητη ιατροδικαστική έρευνα υποστηρίζει ότι ο Cobain δολοφονήθηκε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.02.26 , 14:22 Ποιες αρωματικές νότες ξεχωρίζουν στα γυναικεία αρώματα;
13.02.26 , 14:20 Άρια Καλύβα για Κωνσταντάρα - Μαλέσκου: «Δεν είμαστε στον κήπο της Εδέμ»
13.02.26 , 13:41 Βούλγαρη: «Είπα στον Κώστα ότι αν θέλει παιδί εγώ δεν μπορώ να στο δώσω»
13.02.26 , 13:14 Stars System: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια η πρώτη έκλειψη της χρονιάς;
13.02.26 , 13:06 Γιάννης Βούρος: Το βίντεο στο σπίτι με τα παιδιά του που έγινε viral
13.02.26 , 13:01 Παύλος Ντε Γκρες: «Δε θέλω να γίνω βασιλιάς. Με ενδιαφέρει η πολιτική»
13.02.26 , 12:30 Άση Μπήλιου: Πώς θα κυλήσει η Ημέρα των Ερωτευμένων για τα ζώδια
13.02.26 , 12:03 Από απολύμανση περνούν τα τρακτέρ πριν μπουν στην Αθήνα για το συλλαλητήριο
13.02.26 , 11:59 Kurt Cobain: «Δεν αυτοκτόνησε, δολοφονήθηκε» - Τα νέα στοιχεία της υπόθεσης
13.02.26 , 11:58 Καναδάς: Τα παιδιά που έπεσαν νεκρά στο σχολείο από τα πυρά της 18χρονης
13.02.26 , 11:47 Καινούργιου: «Υπάρχει ένα viral δικό μου βίντεο όταν είχα χωρίσει»
13.02.26 , 11:30 Τζόυς Ευείδη: «Μετά τα 40 δεν υπάρχουν ρόλοι, μετράς όσο είσαι γκόμενα»
13.02.26 , 11:18 Άγιος Βαλεντίνος: Πώς βρέθηκαν λείψανά του στη Μυτιλήνη
13.02.26 , 10:45 Οι Encardia στο Theatre of the NO
13.02.26 , 10:43 Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί για αφαίρεση χολής - Διεγνώσθη και με γρίπη Α
Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19, οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Αρναούτογλου: «Έπαθε σεντόνι» στο Αλ Τσαντίρι - Το βίντεο της Αντωνίου
Γιώργος Μαζωνάκης: Μπαίνει στο χειρουργείο ο τραγουδιστής
Ανατροπή στη διαθήκη του αδελφού του Ν. Σεργιανόπουλου – Πλαστή η υπογραφή
Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξέ τον!»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Ap images
Kurt Cobain: Νέα ιατροδικαστική έρευνα ανατρέπει την αυτοκτονία και μιλά για δολοφονία / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα ιατροδικαστική έρευνα αμφισβητεί την αυτοκτονία του Kurt Cobain, υποστηρίζοντας ότι δολοφονήθηκε.
  • Ο Cobain βρέθηκε νεκρός το 1994, με αρχικό πόρισμα αυτοπυροβολισμού και χειρόγραφο σημείωμα αυτοκτονίας.
  • Η ανεξάρτητη ομάδα ερευνητών αναφέρει ότι ο Cobain μπορεί να υπήρξε θύμα βίαιης υπερβολικής δόσης ηρωίνης και πυροβολισμού.
  • Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ασυνέπειες στη σκηνή του εγκλήματος, όπως καθαρή περιοχή γύρω από το σώμα του.
  • Η αστυνομία του Σιάτλ επιμένει στην αυτοκτονία και δεν προγραμματίζει επανεξέταση της υπόθεσης.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας που αφορούν στον θάνατο του frontman του θρυλικού συγκροτήματος των Nirvana, Kurt Cobain.

Έπειτα από σχεδόν 30 χρονια από τον θάνατό του, το όνομα του διάσημου ροκ τραγουδιστή ξαναέρχεται στο προσκήνιο, καθώς νέα ιατροδικαστική έρευνα ανατρέπει την αυτοκτονία του και μιλά για... δολοφονία.

Cobain: Το σημείωμα αυτοκτονίας που άφησε στα 27 του ο frontman των Nirvana

O frontman των Nirvana, Kurt Cobain / Φωτογραφία: Ap Images

O frontman των Nirvana, Kurt Cobain / Φωτογραφία: Ap Images

Αυτοκτονία ή δολοφονία ο θάνατος του Kurt Cobain; Τι αναφέρουν νέες ανεξάρτητες έρευνες που ήρθαν στο «φως»

Ο θάνατός του σε ηλικία μόλις 27 χρόνων, σόκαρε και βύθισε στη θλίψη τον κόσμο της μουσικής σκηνής, καθώς και τους fans του. Ο frontman των Nirvana, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 5 Απριλίου 1994, με το αρχικό πόρισμα της Αστυνομίας να κάνει λόγο για αυτοπυροβολισμό στο πρόσωπο. Συγκεριμένα, ο ιατροδικαστής της κομητείας Κινγκ είχε χαρακτηρίσει επίσημα τον θάνατο του Kurt Cobain ως αυτοκτονία, δηλώντας ότι ο τραγουδιστής: «Πέθανε από αυτοπροκληθέν τραύμα από ένα κυνηγετικό όπλο Remington Model 11 20-gauge, στο διαμέρισμά του στο Σιάτλ».

Επιπρόσθετα, στον χώρο όπου βρέθηκε νεκρός ο Kurt Cobain, υπήρχε ένα χειρόγραφο σημείωμα αυτοκτονίας, ενώ ήταν γνωστό ότι αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα με ναρκωτικές ουσίες και πάλευε με την κατάθλιψη. Ανά καιρούς υπήρχαν θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον θάνατο του ροκ σταρ και σήμερα, αρκετές δεκαετίες αφότου «έφυγε» από τη ζωή, έρχεται στο «φως» μία νέα μελέτη, επικεφαλής της οποίας είναι μία ομάδα ιατροδικαστών και ιδιωτικών ερευνητών, η οποία υποστηρίζει ότι ο Kurt Cobain «δεν αυτοκτόνησε» - αφήνοντας σαφείς αιχμές για δολοφονία.

Σύμφωνα με την Daily Mail και το LabBible, μια ανεπίσημη ομάδα ιατροδικαστών συνεργάστηκε με τον ειδικό εγκληματολογίας, Brian Burnett και την ιδιωτική ντεντέκτιβ, Michelle Wilkins, με σκοπό να ανακαλύψουν την αλήθεια. Επανεξέτασαν τους φακέλους της υπόθεσης σχετικά με τον θάνατο του Cobain και επικεντρώθηκαν στο αφμιλεγόμενο, όπως υποστηρίζουν, χειρόγραφο σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στο δωμάτιο του τραγουδιστή, καθώς και στις εντάσεις στο γάμο του με τη μουσικό Κόρτνεϊ Λαβ.

H Courtney Love, σύζυγος του Kurt Cobain / Φωτογραφία: Ap Images

H Courtney Love, σύζυγος του Kurt Cobain / Φωτογραφία: Ap Images

Όπως αναφέρουν στην έρευνά τους: «Ο Cobain ενδέχεται να είχε αναμετρηθεί με έναν ή περισσότερους δράστες, οι οποίοι του έδωσαν βίαια υπερβολική δόση ηρωίνης για να τον αδρανοποιήσουν και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν στο κεφάλι». Επιπρόσθετο, υποστηρίζουν ότι το όπλο που βρέθηκε στα χέρια του ροκ σταρ πολύ πιθανό να τοποθετήθηκε εκεί μετά το θάνατό του.

4+1 αυτοκτονίες διασήμων που συγκλόνισαν

«O Cobain δεν αυτοκτόνησε»

Όπως τόνισε η ανεξάρτητη ερευνήτρια Michelle Wilkins, έπειτα από διαξοδική μελέτη των στοιχείων που αφορούν στον θάνατο του frontman των Nirvana: «Η βλάβη στα όργανα του Cobain είναι ενδεικτική υπερβολικής δόσης και ο οργανισμός του είχε υποστεί έλλειψη οξυγόνου πριν από τον πυροβολισμό. Η νεκρωτική βλάβη σε εγκέφαλο και ήπαρ, δε συνάδει με θάνατο από όπλο», ανέφερε. Ενώ ο Brian Burnett, κατέληξε στο συμπερασμα ότι: «Πρόκειται για ανθρωποκτονία. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό».

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι όλα τα στοιχεία του χώρου του εγκλήματος παρουσιάζουν σοβαρές ασυνέπειες. Ενδεικτικά, επεσήμαναν ότι: «Η περιοχή γύρω από το σώμα του Cobain ήταν ασυνήθιστα καθαρή και το χέρι που κρατούσε το όπλο δεν είχε αίματα, κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο σε μια πραγματική αυτοκτονία με καραμπίνα».

Ο θάνατος του Kurt Cobain, σε ηλικία μόλις 27 χρόνων, σόκαρε και βύθισε στη θλίψη τον κόσμο της μουσικής σκηνής, καθώς και τους fans του / Φωτογραφία: Ap Images

Ο θάνατος του Kurt Cobain, σε ηλικία μόλις 27 χρόνων, σόκαρε και βύθισε στη θλίψη τον κόσμο της μουσικής σκηνής, καθώς και τους fans του / Φωτογραφία: Ap Images

Επιπρόσθετα, η ερευνητική ομάδα παρατήρησε ότι ροκ σταρ: «Είχε τακτοποιήσει προσεκτικά τον εξοπλισμό για τη χρήση ηρωίνης, κάτι που θεωρείται πρακτικά ανέφικτο αν κάποιος βρίσκεται σε θάνατο από υπερβολική δόση». Η μελέτη τους έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο International Journal of Forensic Science. 

Kurt Cobain: Θα επανεξεταστεί η υπόθεση του θανάτου του;

Έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή της, η ανεξάρτητη ομάδα ερευνητών ζητά να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσδης που αφορά στον θάνατο του Kurt Cobain, παρόλα αυτά, έως αυτή τη στιγμή, τόσο το γραφείο ιατροδικαστή της κομητείας Κινγκ όσο και η αστυνομία του Σιάτλ επιμένουν στην αρχική εκτίμηση της αυτοκτονίας, δηλώνοντας ότι: «Η υπόθεση θα παραμείνει κλειστή, καθώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής νέο στοιχείο που να δικαιολογεί επανεξέταση».

Στο άκουσμα της απόφασης, η Wilkins είπε χαρακτηριστικά: «Αν κάνουμε λάθος, απλώς να μας το αποδείξουν. Αυτό ζητάμε».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KURT COBAIN
 |
ΚΕΡΤ ΚΟΜΠΕΙΝ
 |
NIRVANA
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΕΡΕΥΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top