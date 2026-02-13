Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Συναγερμός σήμανε στο πανεπιστήμιο της πολιτείας της Νότιας Καρολίνας, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε κοιτώνα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους κι ένα ακόμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε δωμάτιο στον κοιτώνα Hugine Suites. Σε ανάρτησή του η διεύθυνσης του πανεπιστημίου αναφέρει ότι επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας και ακυρώθηκαν τα μαθήματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τους νεκρούς, τον τραυματία και τον δράστη, για τον οποίο δεν είναι ακόμα γνωστό αν έχει συλληφθεί.

«Στελέχη της διεύθυνσης του πανεπιστημίου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τις ταυτότητες των θυμάτων ούτε την κατάσταση της υγείας του τραυματία», αναφέρει επίσης η ανάρτηηση.

Αστυνομικοί πραγματοποιούν περιπολίες εντός και εκτός του πανεπιστημίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ανάλογο περιστατικό στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.

Τον περασμένο Οκτώβριο σημειώθηκαν δύο ένοπλες επιθέσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκε άλλος ένας.