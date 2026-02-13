Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία – Ακυρώθηκαν τα μαθήματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.02.26 , 11:59 Kurt Cobain: «Δεν αυτοκτόνησε, δολοφονήθηκε» - Τα νέα στοιχεία της υπόθεσης
13.02.26 , 11:58 Πυροβολισμοί Καναδάς: Αυτά είναι τα θύματα της επίθεσης της 18χρονης
13.02.26 , 11:47 Καινούργιου: «Πριν 3 χρόνια ήμουν χωρισμένη του Αγ. Βαλεντίνου. Δείτε τώρα»
13.02.26 , 11:30 Τζόυς Ευείδη: «Μετά τα 40 δεν υπάρχουν ρόλοι, μετράς όσο είσαι γκόμενα»
13.02.26 , 11:18 Άγιος Βαλεντίνος: Πώς βρέθηκαν λείψανά του στη Μυτιλήνη
13.02.26 , 10:45 Οι Encardia στο Theatre of the NO
13.02.26 , 10:43 Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί για αφαίρεση χολής - Διεγνώσθη και με γρίπη Α
13.02.26 , 10:43 Τα νέα Dacia Sandero, Sandero Stepway & Jogger: Τιμές
13.02.26 , 10:42 Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας – Τουλάχιστον δύο νεκροί
13.02.26 , 10:32 Ο Άγιος Βαλεντίνος ή ο Άγιος Υάκινθος είναι ο προστάτης των ερωτευμένων;
13.02.26 , 10:20 Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
13.02.26 , 10:17 H αντεπίθεση του Ολυμπιακού κατά του Ηλιόπουλου
13.02.26 , 09:40 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
13.02.26 , 09:29 Ανθή Βούλγαρη: Γενέθλια στο στούντιο - Οι ευχές από Χασαπόπουλο & Φουρέιρα
13.02.26 , 09:22 Καθαρά Δευτέρα: 5+1 μέρη στην Αθήνα για να γιορτάσετε τα Κούλουμα
Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19, οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Ανατροπή στη διαθήκη του αδελφού του Ν. Σεργιανόπουλου – Πλαστή η υπογραφή
MasterChef: Μάριος ή Παναγιώτης; Ποιος αποχώρησε;
Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξέ τον!»
Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί για αφαίρεση χολής - Διεγνώσθη και με γρίπη Α
Ζήνα Κουτσελίνη: «Θα έρθει στο κανάλι μας ο Νίκος Μουτσινάς;»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πυροβολισμοί σε Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κοιτώνα του πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας, με τουλάχιστον δύο νεκρούς και έναν τραυματία.
  • Το περιστατικό συνέβη στον κοιτώνα Hugine Suites και έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας.
  • Ακυρώθηκαν τα μαθήματα και η αστυνομία πραγματοποιεί περιπολίες εντός και εκτός του πανεπιστημίου.
  • Δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι ταυτότητες των θυμάτων ούτε η κατάσταση του τραυματία.
  • Το πανεπιστήμιο είχε προηγούμενα περιστατικά ένοπλης βίας, με έναν νεκρό και έναν τραυματία τον περασμένο Οκτώβριο.

Συναγερμός σήμανε στο πανεπιστήμιο της πολιτείας της Νότιας Καρολίνας, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε κοιτώνα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους κι ένα ακόμα να τραυματιστεί. 

Μακελειό στον Καναδά: Η ταυτότητα του δράστη που σκόρπισε τον θάνατο

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε δωμάτιο στον κοιτώνα Hugine Suites. Σε ανάρτησή του η διεύθυνσης του πανεπιστημίου αναφέρει ότι επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας και ακυρώθηκαν τα μαθήματα. 

Μακελειό σε σχολείο του Καναδά με 9 νεκρούς και 25 τραυματίες

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τους νεκρούς, τον τραυματία και τον δράστη, για τον οποίο δεν είναι ακόμα γνωστό αν έχει συλληφθεί.

«Στελέχη της διεύθυνσης του πανεπιστημίου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τις ταυτότητες των θυμάτων ούτε την κατάσταση της υγείας του τραυματία», αναφέρει επίσης η ανάρτηηση.

Αστυνομικοί πραγματοποιούν περιπολίες εντός και εκτός του πανεπιστημίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ανάλογο περιστατικό στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. 

Τον περασμένο Οκτώβριο σημειώθηκαν δύο ένοπλες επιθέσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκε άλλος ένας. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 |
ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top