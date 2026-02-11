Μακελειό σε σχολείο του Καναδά με 11 νεκρούς και 25 τραυματίες

Έντεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης, έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς σε σχολείο της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά από τα θύματα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο γυμνάσιο της κοινότητας Τάμπλερ Ριτζ και άλλα δύο μέσα σε σπίτι. Οι δύο αυτές δολοφονίες, όπως ανέφερε η αστυνομία, συνδέονται με το μακελειό στο σχολείο της πόλης. Επίσης ένας τραυματίας υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

#BREAKING: RCMP Responds To Active Shooter Incident At📍Tumbler Ridge Secondary School In BC.



⚠️ 10 Confirmed Dead Including, Suspect Described As Female In A Dress With Brown Hair Was Located Deceased. 25 Others Injured. Students At School Have Been Released To Parents. 🙏🌺 pic.twitter.com/jMDSyvNL0m — 401_da_sarpanch (@401_da_sarpanch) February 11, 2026

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο ίδιος ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας αυτοκτόνησε. Οι αρχές θεωρούν ότι έδρασε μόνος του και δεν είχε συνεργούς.

While the RCMP emergency alert has been lifted, the people of Tumbler Ridge remain in crisis after a devastating act of violence that has shaken their community and our entire province.



Tonight, the Premier and I shared an update on supports for the community and our continued… pic.twitter.com/OLYxC4HT0w — Nina Krieger (@NinaKriegerBC) February 11, 2026

Ακόμα 25 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο τοπικό κέντρο υγείας για τις πρώτες βοήθειες.

«Σκέφτομαι τα θύματα, τις οικογένειές τους κι όλη την κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ», τόνισε μέσω X η υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας της Βρετανικής Κολομβίας Νίνα Κρίγκερ, υποσχόμενη πως θα αξιοποιηθεί «κάθε διαθέσιμος πόρος» στην έρευνα για την υπόθεση.

Μακελειό στον Καναδά: Τα αίτια της επίθεσης του δράστη

Τα αίτια της ενέργειας του δράστη παραμένουν ασαφή, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία τον έχει ταυτοποιήσει αλλά δεν έχει δημοσιοποιήσει το όνομά του.

Το κίνητρο του δράστη παραμένει ασαφές και οι αρχές δήλωσαν ότι «δε βρίσκονται σε θέση να κατανοήσουν γιατί ή τι μπορεί να παρακίνησε αυτή την τραγωδία».

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά για το πώς συνδέονται τα θύματα με τον δράστη.

❗️⚠️🇨🇦 - A tragic mass shooting occurred on February 10, 2026, at Tumbler Ridge Secondary School in the small town of Tumbler Ridge, northeastern British Columbia, Canada.



According to the latest updates from the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) and multiple reliable news… pic.twitter.com/2QW3p4JWYa — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 11, 2026

Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τους αξιωματικούς να προσπαθούν να κατανοήσουν τα αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ η τοπική κοινότητα παραμένει συγκλονισμένη από τα τραγικά γεγονότα.

Το Γυμνάσιο Tumbler Ridge εξέδωσε ανακοίνωση μετά τους πυροβολισμούς:

«Λόγω των τραγικών γεγονότων που εκτυλίχθηκαν σήμερα στην κοινότητα του Tumbler Ridge, το Γυμνάσιο και το Δημοτικό Σχολείο θα είναι κλειστά για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Η περιφέρεια θα διαθέσει ψυχολογική υποστήριξη και μόλις έχουμε τις τοποθεσίες όπου θα βρίσκονται οι υποστηρίξεις, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έκανε λόγο για ένα φρικτό συμβάν. «Οι προσευχές και τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου είναι με τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων», είπε χαρακτηριστικά.

«Συμμετέχω με τους Καναδούς στο πένθος εκείνων των οποίων οι ζωές άλλαξαν ανεπανόρθωτα σήμερα και ευγνωμονώ το θάρρος και την ανιδιοτέλεια των πρώτων ανταποκριτών που ρίσκαραν τη ζωή τους για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους. Η ικανότητά μας να ενωνόμαστε σε μια κρίση είναι το καλύτερο της χώρας μας — η ενσυναίσθησή μας, η ενότητά μας και η συμπόνια μας ο ένας για τον άλλον», συνέχισε και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με τους τοπικούς αξιωματούχους.

Our hearts are in Tumbler Ridge tonight with the families of those who have lost loved ones.



Government will ensure every possible support for community members in the coming days, as we all try to come to terms with this unimaginable tragedy. https://t.co/nr0a6bjEyA — David Eby (@Dave_Eby) February 11, 2026

Ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Έμπι, εξέδωσε ανακοίνωση μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο σχολείο του Τάμπλερ Ριτζ.

«Οι καρδιές μας είναι στο Τάμπλερ Ριτζ απόψε με τις οικογένειες όσων έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει κάθε δυνατή υποστήριξη για τα μέλη της κοινότητας τις επόμενες ημέρες, καθώς όλοι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την αδιανόητη τραγωδία», δήλωσε.

Το Τάμπλερ Ριτζ είναι μια απομακρυσμένη πόλη περίπου 2.400 κατοίκων, που βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, κάπου 1.155 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Βανκούβερ.