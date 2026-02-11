Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Βλασίου Ιερομάρτυρος και Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας.

O Βλάσιος έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Λικινίου (308-324). Σπούδασε ιατρική, όμως την επιστήμη του δεν την εξάσκησε ως επάγγελμα, αλλά ως αγαθοεργία. Παράλληλα, μελετούσε ασταμάτητα την Αγία Γραφή. Η Εκκλησία, επιβραβεύοντας την όλη του παρουσία και προσφορά, τον δέχθηκε στις τάξεις του κλήρου και τελικά τον ανέδειξε επίσκοπο Σεβαστείας.

Ο Άγιος Βλάσιος

Λίγο αργότερα, ο Βλάσιος εγκατέλειψε την επισκοπή του και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σ’ ένα σπήλαιο, όπου αφιερώθηκε στην προσευχή και την άσκηση. Όταν αργότερα ξέσπασε διωγμός κατά των χριστιανών, ο έπαρχος της περιοχής Αγρικόλας, διέταξε τη σύλληψή του. Μετά από φρικτά βασανιστήρια, διέταξε τον αποκεφαλισμό του.

Ο Άγιος Βλάσιος είναι πολιούχος του Ξυλοκάστρου Κορινθίας.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Βλάσιος, Βλάσης, Βλάσος

Βλασία, Βλασούλα

Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα *

Αυγή, Αυγούλα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:19 και θα δύσει στις 18:59. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 40 λεπτά.

Σελήνη 23.8 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα των Ασθενών

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ασθενών (World Day of the Sick) εορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Φεβρουαρίου με πρωτοβουλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Περιλαμβάνει διάφορες εκδηλώσεις, που περιστρέφονται γύρω από την ασθένεια, τους πάσχοντες και τον ανθρώπινο πόνο.

Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας ανακοινώθηκε από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β' στις 13 Μαΐου 1992, ένα χρόνο αφ' ότου είχε διαγνωσθεί με τη νόσο του Πάρκινσον στις αρχές του 1991. Ο ποντίφηκας είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα του πόνου. Στις 11 Φεβρουαρίου 1984 είχε εκδώσει την αποστολική επιστολή «Salvifici Doloris» (σωτηρία από τον πόνο) για το χριστιανικό νόημα του ανθρώπινου πόνου και την αντιμετώπισή του μέσα από μια χριστιανική προοπτική.

Από το 1993, Παγκόσμια Ημέρα των Ασθενών εορτάζεται στις 11 Φεβρουαρίου για να συμπίπτει με τον εορτασμό της Παναγίας της Λούρδης, δηλαδή την εμφάνιση της Παναγίας σ’ ένα 14χρονο κορίτσι στη Λούρδη (Lourdes) της Γαλλίας στις 11 Φεβρουαρίου 1858. Η ημερομηνία αυτή επιλέχτηκε επειδή πολλοί προσκυνητές και επισκέπτες, που συρρέουν κάθε χρόνο στην Λούρδη για να τιμήσουν αυτό το θρησκευτικό γεγονός, έχουν θεραπευτεί από τις μεσιτείες της Παναγίας.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ασθενών απέκτησε ιδιαίτερη σημασία στον ρωμαιοκαθολικό χριστιανισμό μετά το 2005, όταν ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β ' απεδήμησεν εις Κύριον. Την 11η Φεβρουαρίου διάλεξε ο διάδοχός του Βενέδικτος ΙΣΤ' για να υποβάλει τη παραίτησή του από τον παπικό θρόνο το 2013, για λόγους υγείας.