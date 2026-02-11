MasterChef: Πρώτη εξωτερική δοκιμασία με Μαρία Μπέη και Ηλία Κιαζόλι

Ακούστε το άρθρο

Στο επεισόδιο της Τετάρτης, οι κριτές υποδέχονται κόκκινους και μπλε στην Καρυά Αργολίδας, στην πρώτη εξωτερική ομαδική δοκιμασία του φετινού MasterChef.

Οι παίκτες μαγειρεύουν στη φύση και έρχονται σε επαφή με το παρελθόν, καθώς η Μαρία Μπέη και ο Ηλίας Κιαζόλι επιστρέφουν στον διαγωνισμό μαγειρικής. 

MasterChef: Θρίλερ στην ψηφοφορία της κόκκινης ομάδας - Παραλίγο ισοψηφία

Το άγχος φέρνει για άλλη μία φορά εντάσεις και νεύρα. Στην προσπάθειά τους να βγάλουν όλα τα πιάτα στην ώρα τους, οι επίδοξοι chefs έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση.

MasterChef: Ο Πάνος έφτιαξε το καλύτερο πιάτο - «Είναι μαγειρική ιδιοφυΐα»

«Τώρα τι θες; Να ξεκινήσω και με τσιγκλάς;», αναρωτιέται εκνευρισμένος ο Γιώργος.

Η Κωνσταντίνα εμφανίζεται σίγουρη για τη νίκη της ομάδας της. «Το 2-0 θα γίνει», την ακούμε να λέει στο trailer, δείχνοντας αποφασισμένη. Οι κόκκινοι, από την άλλη, θα κάνουν τα πάντα για να μην έχουν νέα απώλεια στην μπριγάδα τους.

MasterChef: Οι κάτοικοι της Καρυάς θα πουν την τελευταία λέξη στην ομαδική δοκιμασία

MasterChef: Οι κάτοικοι της Καρυάς θα πουν την τελευταία λέξη στην ομαδική δοκιμασία

Θα καταφέρουν να πάρουν τη ρεβάνς; Την απάντηση θα δώσουν οι κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι θα δοκιμάσουν τα πιάτα και θα τα βαθμολογήσουν.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, οι δύο μπριγάδες θα επιστρέψουν στο σπίτι, όπου τους περιμένει ο φάκελος με τα αποτελέσματα.

Και οι μεν και οι δε θέλουν να αποφύγουν πάση θυσία το συμβούλιο .

