MasterChef: Θρίλερ στην ψηφοφορία της κόκκινης ομάδας - Παραλίγο ισοψηφία

Ποιον υπέδειξε πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση ο Πάνος;

Η αγωνία κορυφώθηκε μετά το τέλος του Τεστ Δημιουργικότητας, καθώς έφτασε η ώρα της ψηφοφορίας για τα μέλη της κόκκινης μπριγάδας.

Ο Πάνος, ως αρχηγός, κλήθηκε να υποδείξει τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση ανάμεσα στους ηττημένους των μονομαχιών. Ο 29χρονος επέλεξε με καθαρά μαγειρικά κριτήρια, βγάζοντας στον τάκο τη Μενεξιά, η οποία παρουσίασε το πιο αδύναμο πιάτο -βάσει σχολίων-στη δοκιμασία.

MasterChef: Η Μενεξιά θεωρεί πως βρίσκεται δίκαια στον τάκο

MasterChef: Η Μενεξιά θεωρεί πως βρίσκεται δίκαια στον τάκο

Η Μενεξιά θεώρησε απολύτως δίκαιη την απόφαση του Πάνου, υπογραμμίζοντας πως θα έκανε το ίδιο στη θέση του. «Κι εγώ αυτό θα έκανα. Ήταν το πιο δίκαιο και, αν δεν κέρδιζε η Φωτεινούλα το battle, πιστεύω πως θα ήταν πολύ δίκαιο να είμαστε και οι δυο μας στον τάκο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

MasterChef: Παραλίγο ισοψηφία στην ψηφοφορία της κόκκινης μπριγάδας

Στη συνέχεια, οι κόκκινοι έβγαλαν μπλοκάκι και μαρκαδόρο, προκειμένου να υποδείξουν τον δεύτερο υποψήφιο προς αποχώρηση. Δύο αρνητικές ψήφους έλαβε ο Κωνσταντίνος, ενώ μόλις μία ο Νίκος. Οι υπόλοιπες ψήφοι μοιράστηκαν ανάμεσα στον Γιώργο Π. και τον Ανδρέα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή παρέμενε ζωντανό το ενδεχόμενο ισοψηφίας. Τελικά, ο Γιώργος Π. ξεπέρασε τον Ανδρέα και φόρεσε τη μαύρη ποδιά.

MasterChef: Ο Γιώργος Π. είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση από την κόκκινη μπριγάδα

MasterChef: Ο Γιώργος Π. είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση από την κόκκινη μπριγάδα

Ο Γιώργος Π. εκτιμά ότι οι συμπαίκτες του τον καταψήφισαν για να τον αφυπνίσουν, ώστε να βρει τον μαγειρικό του εαυτό. «Έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Πρέπει λίγο να τα δουλέψω μέσα μου. Δεν νομίζω ότι είχα το δεύτερο χειρότερο πιάτο σήμερα. Νομίζω ότι κάποια από τα παιδιά με ψηφίζουν καθαρά μαγειρικά -έχουμε μιλήσει και στο σπίτι-, προσπαθούν να με πιέσουν, όσο κι αν ακούγεται οξύμωρο, αλλά το ακούω», είπε.

«Πιστεύω ότι ψηφίστηκα επειδή είμαι δυνατός αντίπαλος. Δεν θεωρώ ότι τα παιδιά με ψήφισαν γιατί θέλουν να με διώξουν. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος για όλους, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουν σκεφτεί έτσι μέσα στο σπίτι», κατέληξε στις κάμερες.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

 

 

