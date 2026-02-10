MasterChef: Ο Πάνος έφτιαξε το καλύτερο πιάτο - «Είναι μαγειρική ιδιοφυΐα»

Στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef 10, τα μέλη της κόκκινης μπριγάδας δοκίμασαν για πρώτη φορά τις ικανότητές τους σε Τεστ Δημιουργικότητας.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος συνεχάρη αρχικά τους διαγωνιζόμενους, καθώς παρουσίασαν ιδιαίτερα αξιόλογα πιάτα. Μπροστά στους κριτές, ωστόσο, εμφανίστηκαν μόνο τρεις παίκτες: ο Φίλιππος -ο οποίος δεν πίστευε στα αυτιά του-, ο Πάνος και ο Γιάννης, που συμπλήρωσε την τριάδα με τις καλύτερες προσπάθειες της δοκιμασίας.

MasterChef: Το πιάτο, με το οποίο ο Πάνος νίκησε στο Τεστ Δημιουργικότητας

Ο Πάνος κατέκτησε τελικά τη νίκη, κερδίζοντας παράλληλα το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο αρχηγός των κόκκινων βρίσκεται σε αυτή τη θέση, καθώς το μαγειρικό του ταλέντο έγινε νωρίς αντιληπτό όχι μόνο από τους κριτές, αλλά και από τους συμπαίκτες του. «

Αξίζει να σημειωθεί πως, λίγο πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Κωνσταντίνος χαρακτήρισε τον Πάνο «μαγειρική ιδιοφυΐα», δηλώνοντας on camera ότι έχει «καπαρώσει» μία θέση στον μεγάλο τελικό.

MasterChef: Ο Πάνος θέλει να οδηγήσει την ομάδα του στην πρώτη της νίκη

Από την άλλη, ο νεαρός chef παραμένει προσγειωμένος, στοχεύοντας αυτή τη φορά σε μια συλλογική νίκη, την οποία θα κατακτήσει εφόσον η μπριγάδα του -με μπροστάρη τον ίδιο- επικρατήσει στην ομαδική δοκιμασία που ακολουθεί.

«Είναι πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα να ακούς αυτά τα λόγια από τους κριτές στο ατομικό κομμάτι, αλλά ένας σωστός chef πρέπει να δέχεται καλές κριτικές και στο ομαδικό. Μένει αύριο να αποδείξω ότι είμαι και καλός chef», τόνισε ο Πάνος στο cue του.

