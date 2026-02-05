Ιωάννα Τούνη: «Πρώτη φορά έχω κάποιον που νοιάζεται να με κάνει χαρούμενη»

Η influencer γιόρτασε έναν χρόνο σχέσης με τον σύντροφό της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 11:25 Αθηναϊκός Qualco: Με το βλέμμα στους «4» της Ευρώπης
05.02.26 , 11:03 Ποιον στόπερ θέλει ο Ολυμπιακός
05.02.26 , 10:52 «Η Ανάστασις» του Λέοντος Τολστόι
05.02.26 , 10:52 Έκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί συναγερμός για καταιγίδες & χαλαζοπτώσεις
05.02.26 , 10:51 Αγοραστή Αρβανίτη: To φύλο του μωρού που περιμένουν με τον Τσαλταμπάση
05.02.26 , 10:29 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Άλλαξε η ημερομηνία πληρωμής, λόγω Καθαράς Δευτέρας
05.02.26 , 10:26 Ford: Πάνω από 100 χρόνια ιστορίας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό
05.02.26 , 09:51 Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
05.02.26 , 09:47 Κρατερός Κατσούλης: «Δεν είδα την εκπομπή της Καραβάτου, δεν προλαβαίνω»
05.02.26 , 09:41 Κώστας Σόμμερ: «Πήραμε εξιτήριο, δόξα τω Θεώ. Μεγαλώνουμε, αυτό θα πω εγώ»
05.02.26 , 09:16 Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Ταξίδι στη Μαδρίτη
05.02.26 , 09:04 Νέα Πέραμος: «Τον απειλούσε ο πατέρας του» - Είχαν κόντρα για την περιουσία
05.02.26 , 09:03 Ανδρέας Παπανδρέου: Οι άγνωστες πτυχές της προσωπικής του ζωής
05.02.26 , 08:55 Νεκρός ο ελεγκτής τρένου που ξυλοκοπήθηκε από Έλληνα στη Γερμανία
05.02.26 , 08:48 Αυτές είναι οι 10 top τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες
Έκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί συναγερμός για καταιγίδες & χαλαζοπτώσεις
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Η αλήθεια για το συμβόλαιο με τον Αντ1 και την πρόταση για το J2US
Γνωστός ηθοποιός: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Άλλαξε η ημερομηνία πληρωμής, λόγω Καθαράς Δευτέρας
Αγοραστή Αρβανίτη: To φύλο του μωρού που περιμένουν με τον Τσαλταμπάση
MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε στην πρώτη ομαδική και τι σημαίνει αυτό
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Παλαιότερο βίντεο με την ανθοδέσμη που είχε λάβει η Ιωάννα Τούνη από τον σύντροφό της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την πιο ευτυχισμένη και ήρεμη περίοδο της ζωής της φαίνεται πως διανύει η Ιωάννα Τούνη, η οποία τον τελευταίο χρόνο έχει βρει την προσωπική της ισορροπία στο πλευρό του Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δεν κρύβει τον έρωτά της και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητά της. 

Τούνη: Η τεράστια ανθοδέσμη από τον σύντροφό της για την επέτειό τους

Στις 3 Φεβρουαρίου το ζευγάρι γιόρτασε την πρώτη του επέτειο, με την Ιωάννα Τούνη να αποκαλύπτει το χαρμόσυνο γεγονός μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πέρυσι, ήταν 25 Φεβρουαρίου όταν είχε ανακοινώσει τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. «Η αλήθεια είναι ότι έχω χωρίσει με τον Δημήτρη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χθες ολοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία με τη λήξη του συμφώνου συμβίωσης. Χωρίσαμε, δηλαδή. Διαζύγιο!», είχε πει τότε. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε ήδη μετακομίσει σε νέο σπίτι ενώ η Ιωάννα Τούνη είχε βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του Robbie. 

Φέτος, την ημέρα της επετείου της, δημοσίευσε την εντυπωσιακή ανθοδέσμη που της έστειλε ο σύντροφός της, δείχνοντας πόσο ξεχωριστή ήταν η ημέρα για τους δυο τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ευχές από followers και φίλους έπεσαν «βροχή», με πολλούς να σχολιάζουν πόσο ευτυχισμένη τη βλέπουν.

Ιωάννα Τούνη: «Να μην περάσει καμία γυναίκα το μαρτύριο που πέρασα εγώ»

Ωστόσο, η επέτειος δεν περιορίστηκε μόνο στα λουλούδια. Το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, η Ιωάννα Τούνη ανήρτησε νέο βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok, αποκαλύπτοντας ότι ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης της είχε ετοιμάσει ακόμη μία έκπληξη. Συγκεκριμένα, της έχει οργανώσει ένα ταξίδι-έκπληξη, χωρίς εκείνη να γνωρίζει τον προορισμό, κάτι που την ενθουσίασε αλλά και την αγχώσε ευχάριστα.

 

@j.touni Ρεεεε🥹🥹🥹❤️ Συμβαίνει όντως; ΠΟΥ ΛΕΣ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ; #φοργιου #βαιραλ #μπεσφοργιου ♬ original sound - Ioanna Touni

 

«Αύριο φεύγω ταξίδι με το αγόρι μου και μάλιστα φεύγω ένα ταξίδι στο οποίο δεν ξέρω τον προορισμό. Πρώτη φορά στη ζωή μου πηγαίνω ταξίδι χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω, οπότε δεν ξέρω τι βαλίτσα πρέπει να φτιάξω ακριβώς. Μου ‘πε ότι δεν θα ‘χει κρύο, οπότε λέω να πάρω ό,τι ανοιξοκαλοκαιρινό υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εμφανώς ενθουσιασμένη.

Σε πιο προσωπικό τόνο, η Ιωάννα Τούνη δεν δίστασε να μοιραστεί και τα συναισθήματά της, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να έχει στο πλευρό της έναν άνθρωπο που νοιάζεται ουσιαστικά. «Κλείσαμε ένα χρόνο. Και αυτό είναι το ταξίδι δώρο. Είμαι ενθουσιασμένη, πεθαίνω, λιώνω. Πρώτη φορά έχω κάποιον να νοιάζεται έτσι… για να με κάνει χαρούμενη. Και όχι μόνο με υλικά αγαθά. Τώρα αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ευγνώμων», εξομολογήθηκε, κλείνοντας με το χαρακτηριστικό της χιούμορ και τις… απαραίτητες προλήψεις για το «μάτι».

Όλα δείχνουν πως η Ιωάννα Τούνη ζει μια περίοδο με πολλή αγάπη, φροντίδα και αληθινό συναίσθημα, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή αυτής της νέας σελίδας στη ζωή της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top