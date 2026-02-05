Ιωάννα Τούνη: «Πρώτη φορά έχω κάποιον που νοιάζεται να με κάνει χαρούμενη»

Παλαιότερο βίντεο με την ανθοδέσμη που είχε λάβει η Ιωάννα Τούνη από τον σύντροφό της

Την πιο ευτυχισμένη και ήρεμη περίοδο της ζωής της φαίνεται πως διανύει η Ιωάννα Τούνη, η οποία τον τελευταίο χρόνο έχει βρει την προσωπική της ισορροπία στο πλευρό του Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δεν κρύβει τον έρωτά της και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητά της.

Στις 3 Φεβρουαρίου το ζευγάρι γιόρτασε την πρώτη του επέτειο, με την Ιωάννα Τούνη να αποκαλύπτει το χαρμόσυνο γεγονός μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πέρυσι, ήταν 25 Φεβρουαρίου όταν είχε ανακοινώσει τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. «Η αλήθεια είναι ότι έχω χωρίσει με τον Δημήτρη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χθες ολοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία με τη λήξη του συμφώνου συμβίωσης. Χωρίσαμε, δηλαδή. Διαζύγιο!», είχε πει τότε. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε ήδη μετακομίσει σε νέο σπίτι ενώ η Ιωάννα Τούνη είχε βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του Robbie.

Φέτος, την ημέρα της επετείου της, δημοσίευσε την εντυπωσιακή ανθοδέσμη που της έστειλε ο σύντροφός της, δείχνοντας πόσο ξεχωριστή ήταν η ημέρα για τους δυο τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ευχές από followers και φίλους έπεσαν «βροχή», με πολλούς να σχολιάζουν πόσο ευτυχισμένη τη βλέπουν.

Ωστόσο, η επέτειος δεν περιορίστηκε μόνο στα λουλούδια. Το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, η Ιωάννα Τούνη ανήρτησε νέο βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok, αποκαλύπτοντας ότι ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης της είχε ετοιμάσει ακόμη μία έκπληξη. Συγκεκριμένα, της έχει οργανώσει ένα ταξίδι-έκπληξη, χωρίς εκείνη να γνωρίζει τον προορισμό, κάτι που την ενθουσίασε αλλά και την αγχώσε ευχάριστα.

«Αύριο φεύγω ταξίδι με το αγόρι μου και μάλιστα φεύγω ένα ταξίδι στο οποίο δεν ξέρω τον προορισμό. Πρώτη φορά στη ζωή μου πηγαίνω ταξίδι χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω, οπότε δεν ξέρω τι βαλίτσα πρέπει να φτιάξω ακριβώς. Μου ‘πε ότι δεν θα ‘χει κρύο, οπότε λέω να πάρω ό,τι ανοιξοκαλοκαιρινό υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εμφανώς ενθουσιασμένη.

Σε πιο προσωπικό τόνο, η Ιωάννα Τούνη δεν δίστασε να μοιραστεί και τα συναισθήματά της, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να έχει στο πλευρό της έναν άνθρωπο που νοιάζεται ουσιαστικά. «Κλείσαμε ένα χρόνο. Και αυτό είναι το ταξίδι δώρο. Είμαι ενθουσιασμένη, πεθαίνω, λιώνω. Πρώτη φορά έχω κάποιον να νοιάζεται έτσι… για να με κάνει χαρούμενη. Και όχι μόνο με υλικά αγαθά. Τώρα αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ευγνώμων», εξομολογήθηκε, κλείνοντας με το χαρακτηριστικό της χιούμορ και τις… απαραίτητες προλήψεις για το «μάτι».

Όλα δείχνουν πως η Ιωάννα Τούνη ζει μια περίοδο με πολλή αγάπη, φροντίδα και αληθινό συναίσθημα, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή αυτής της νέας σελίδας στη ζωή της.