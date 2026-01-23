Ιωάννα Τούνη: «Να μην περάσει καμία γυναίκα το μαρτύριο που πέρασα εγώ»

Σήμερα η προβολή του revenge βίντεο κεκλεισμένων των θυρών

Με τις καταθέσεις έξι ακόμη μαρτύρων συνεχίζεται σήμερα, κεκλεισμένων των θυρών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η δίκη για την υπόθεση revenge porn σε βάρος της Ιωάννας Τούνη από δύο άνδρες, ηλικίας 38 και 44 ετών.

Τούνη: Αύριο η προβολή του βίντεο στη δίκη για την υπόθεση revenge porn

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής 23/1, η Ιωάννα Τούνη έφτασε στο δικαστήριο συνοδευόμενη από φίλους της, ενώ μίλησε στους δημοσιογράφους που την περίμεναν.

Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη

Εμφανώς φορτισμένη, δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες: «Είμαι έτοιμη να μπω στο δικαστήριο. Το περιμένω πάρα πολύ καιρό. Ευελπιστώ να έχουμε και την απόφαση, αν όχι σήμερα στην επόμενη δικάσιμο. Το έχω ξαναπεί, δε βρίσκομαι εδώ μόνο για μένα, βρίσκομαι για την κάθε γυναίκα που μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο και μπορεί να μη βρήκε τη δύναμη να σταθεί στο δικαστήριο, όπως εγώ σήμερα. 

Εύχομαι πραγματικά να υπάρξει δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιητές αυτούς. Έρχομαι εδώ και δε ζητάω τίποτα οικονομικό. Δεν έχω το παραμικρό όφελος. Έρχομαι και το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία. Θέλω απλά να λάμψει η αλήθεια…Εύχομαι να μην περάσει καμία γυναίκα αυτό το μαρτύριο που πέρασα εγώ», είπε η Ιωάννα Τούνη. 

«Νομίζω ότι στις δύσκολες στιγμές όλοι θέλουμε τη μαμά μας δίπλα μας. Έχω όμως τους φίλους μου, το παιδάκι μου και είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους που έχω αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Το μόνο που θέλω, είναι δικαιοσύνη. Τίποτα άλλο» ανέφερε σε άλλο σημείο για τη μητέρα της.

«Δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο ψυχοφθόρο όλο αυτό. Εγώ απλά στέκομαι στην αίθουσα και ακούω, δεν έχω κάποιον λόγο. Ντροπή νιώθω που μέχρι σήμερα αυτοί οι άνθρωποι δε με πλησίασαν ποτέ να μου ζητήσουν μια συγγνώμη. Είναι αμετανόητοι. Νιώθω ότι με χαρά θα το έκαναν αύριο σε μια άλλη γυναίκα…Έχω όλα τα συναισθήματα μέσα μου μαζεμένα. Νιώθω πολλή απογοήτευση για την ανθρωπότητα», πρόσθεσε με νόημα η influencer.

Η άφιξη της Ιωάννας Τούνη στο δικαστήριο και οι δηλώσεις της στις κάμερες

Η άφιξη της Ιωάννας Τούνη στο δικαστήριο και οι δηλώσεις της στις κάμερες

Μεταξύ των μαρτύρων που θα εξεταστούν είναι και η Στέλλα Πάσσαρη, κουμπάρα και συνεργάτιδα της Ιωάννας Τούνη στην επιχείρηση ρούχων που διατηρούν στη Θεσσαλονίκη.

Η κατάθεσή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από το παραπεμπτικό βούλευμα, η Στέλλα Πάσσαρη φέρεται να ήταν παρούσα σε συνάντηση που είχε η γνωστή influencer με τον 38χρονο κατηγορούμενο.

Μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων των μαρτύρων κατηγορίας, στο δικαστήριο αναμένεται να προβληθεί βιντεοληπτικό υλικό διάρκειας 35 δευτερολέπτων, το οποίο φέρεται να έχουν καταγράψει οι κατηγορούμενοι. Ακολούθως, μετά την ανάγνωση των εγγράφων της δικογραφίας, η πλευρά της Ιωάννας Τούνη, μέσω του συνηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου, προτίθεται να αιτηθεί το άνοιγμα των θυρών της δικαστικής αίθουσας, ώστε η δίκη να συνεχιστεί με δημόσιες συνεδριάσεις.

