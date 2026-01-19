Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη

Η influencer διοργάνωσε ένα αξέχαστο dinosaur party γεμάτο μπαλόνια

Με ένα μεγάλο και άκρως εντυπωσιακό πάρτι - υπερπαραγωγή γεμάτο μπαλόνια, φουσκωτά παιχνίδια και θεματικά σκηνικά, η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα φετινά γενέθλια του γιου της, Πάρη, ο οποίος έκλεισε τα 3 του χρόνια.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε μέσα από τα social media στιγμές από τη ξεχωριστή αυτή ημέρα, δείχνοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της.

Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη

Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη

Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη

Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη

Αρχικά, το πάρτι είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο η Ιωάννα Τούνη αναγκάστηκε να το αναβάλει, καθώς ο μικρός Πάρης ταλαιπωρήθηκε από ωτίτιδα.

Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»

Όπως είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω Instagram, το παιδί ξεκίνησε δύο αντιβιώσεις και χρειαζόταν ξεκούραση, με την υγεία του να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. «Είχα οργανώσει πάρτι με όλους τους συμμαθητές του, αλλά το ακύρωσα αμέσως. Προέχει η υγεία του παιδιού», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη

Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη

Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη

Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη

Λίγες ημέρες αργότερα, και αφού ο Πάρης ένιωσε καλύτερα, η Ιωάννα Τούνη φρόντισε να του χαρίσει ένα πάρτι που δύσκολα θα ξεχαστεί. Το concept ήταν ξεκάθαρο και απόλυτα αγαπητό στα παιδιά: dinosaur party. Ο εσωτερικός χώρος όπου πραγματοποιήθηκε η γιορτή είχε διαμορφωθεί κατάλληλα για μικρούς και μεγάλους, με κυρίαρχα χρώματα το πράσινο, το μπεζ και το λευκό.

Το σκηνικό θύμιζε έναν μικρό «Jurassic κόσμο», με φιγούρες δεινοσαύρων, εντυπωσιακά μπαλόνια, neon πινακίδα «Happy Birthday» και δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά. Η τούρτα έκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς είχε θεματική ηφαίστειο, με κόκκινες λεπτομέρειες που παρέπεμπαν σε λάβα, ολοκληρώνοντας ιδανικά το concept του πάρτι.

Σε ανάρτησή της, η Ιωάννα Τούνη έγραψε συγκινημένη: «Χρόνια πολλά έρωτά μου. Η μαμά θα είναι πάντα δίπλα σου να σε αγαπάει και να σε προσέχει», συνοδεύοντας τα λόγια της με φωτογραφία όπου κρατά αγκαλιά τον μικρό Πάρη. Από τα βίντεο που μοιράστηκε στα stories της, φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο εορτάζων το απόλαυσε στο έπακρο — και αυτό ήταν τελικά το πιο σημαντικό.

Το πάρτι αυτό αποτέλεσε και πηγή έμπνευσης για πολλούς γονείς, καθώς οι δεινόσαυροι παραμένουν ένα διαχρονικά αγαπημένο θέμα για τα παιδιά, ενεργοποιώντας τη φαντασία τους και προσφέροντας ατελείωτες δυνατότητες για παιχνίδι και δημιουργικότητα. Για την Ιωάννα Τούνη, η ημέρα αυτή ήταν μια ακόμη υπενθύμιση ότι, πάνω από όλα, η ευτυχία του παιδιού της είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα.

