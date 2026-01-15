Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»

Μια μικρή, αλλά απαιτητική περιπέτεια υγείας περνά τις τελευταίες ημέρες ο γιος της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Αλεξάνδρου, με τη μητέρα του να έχει σταθεί στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή.

Ο μικρός Πάρης, που πρόσφατα γιόρτασε τα τρίτα του γενέθλια, ταλαιπωρείται από ωτίτιδα, γεγονός που έχει φέρει αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμα της γνωστής influencer. Η Ιωάννα Τούνη έχει αφήσει σε δεύτερη μοίρα τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, επιλέγοντας να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη φροντίδα και την ανάρρωση του γιου της.

Με απόλυτη προτεραιότητα την υγεία του παιδιού της, η influencer και επιχειρηματίας παραμένει συνεχώς κοντά του, φροντίζοντας να του προσφέρει ηρεμία και ασφάλεια αυτές τις ημέρες. Για την ίδια, άλλωστε, τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το να βλέπει τον γιο της καλά.

Το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου, η Ιωάννα Τούνη συνόδευσε τον Πάρη στον γιατρό για την απαραίτητη εξέταση και μοιράστηκε ένα βίντεο από το ιατρείο με τους followers της στο Instagram. Στο σχετικό απόσπασμα, ο μικρός φαίνεται καθισμένος, να ακούει με προσοχή τον γιατρό, ενώ η μητέρα του παρακολουθεί διακριτικά από πίσω.

Η Ιωάννα Τούνη συνόδευσε τον γιο της στον γιατρό

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε με τρυφερότητα: «Το γενναίο μου μωράκι».

Τα τελευταία 24ωρα, η Ιωάννα Τούνη παραμένει στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, περνώντας όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με τον γιο της. Όπως είχε αποκαλύψει και σε προηγούμενα stories της, αναγκάστηκε να ακυρώσει το πάρτι γενεθλίων που είχε οργανώσει για τον Πάρη.

«Αρχίσαμε δύο αντιβιώσεις το πρωί και θέλει αρκετή ξεκούραση για τις επόμενες ημέρες, καθώς τελικά έχει ωτίτιδα. Εν τω μεταξύ του είχα οργανώσει σήμερα πάρτι γενεθλίων με όλους τους συμμαθητές του από το σχολείο και τους φίλους μας που εννοείται το ακύρωσα απευθείας καθώς προέχει η υγεία του παιδιού!» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε διοργανώσει στην Αθήνα το πάρτι γενεθλίων του γιου τους.