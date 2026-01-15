Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»

Το βίντεο που πόσταρε με τον «γενναίο» γιο της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.01.26 , 23:09 Απογοητευτικός Παναθηναϊκός και νέα ήττα από τη Μπάγερν στο Μόναχο
15.01.26 , 22:57 «Βροχή» Οι Καταγγελίες Για Αυθαίρετα Πρόστιμα Του ΔΕΔΔΗΕ Για Ρευματοκλοπές
15.01.26 , 22:46 Κυρανάκης Στο Star: Για Πρώτη Φορά Μετά Τους Ολυμπιακούς, Αγορά Τρένων
15.01.26 , 22:36 Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
15.01.26 , 22:32 Κλήρωση Τζόκερ 15/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 11.800.000 ευρώ
15.01.26 , 22:12 Ερέτρια: Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός του μαθητή από συνομηλίκους του
15.01.26 , 22:06 Αντιναύαρχος Εγκολφόπουλος: Οι δυνατότητες της Φρεγάτας «Μπελαρά»
15.01.26 , 21:56 Τον Φεβρουάριο η νέα συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
15.01.26 , 21:40 Καιρός: Τσουχτερό κρύο από την Κυριακή - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά
15.01.26 , 21:33 Χανιά: Εξαφάνιση 33χρονου Αλέξη - Ντοκουμέντα από τις έρευνες
15.01.26 , 21:31 Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ενισχύει το δίκτυο MAXUS
15.01.26 , 21:29 Εμμονή Τραμπ με τη Γροιλανδία: Επιμένει στην προσάρτηση
15.01.26 , 21:25 Χρήστος Φερεντίνος: «Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν ένα σοκ»
15.01.26 , 20:45 Citroën: Επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile
15.01.26 , 20:42 Renault: Βραβείο «Καλύτερης Τεχνολογίας» για το 2026
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Χειλάκης: «Το 2026 ήρθε με ένα πρόβλημα υγείας. Είναι δύσκολα τα πράγματα»
Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του!»
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Κωνσταντίνος Αργυρός: Άνοιξε δική του δισκογραφική εταιρεία
Τζώρτζογλου - Μαριόλα: Βελούδινος χωρισμός μετά από 8 χρόνια σχέσης
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια μικρή, αλλά απαιτητική περιπέτεια υγείας περνά τις τελευταίες ημέρες ο γιος της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Αλεξάνδρου, με τη μητέρα του να έχει σταθεί στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή. 

Ο μικρός Πάρης, που πρόσφατα γιόρτασε τα τρίτα του γενέθλια, ταλαιπωρείται από ωτίτιδα, γεγονός που έχει φέρει αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμα της γνωστής influencer. Η Ιωάννα Τούνη έχει αφήσει σε δεύτερη μοίρα τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, επιλέγοντας να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη φροντίδα και την ανάρρωση του γιου της.

Ιωάννα Τούνη: Μάθημα εικαστικών στο σπίτι με τον γιο της, Πάρη!

Με απόλυτη προτεραιότητα την υγεία του παιδιού της, η influencer και επιχειρηματίας παραμένει συνεχώς κοντά του, φροντίζοντας να του προσφέρει ηρεμία και ασφάλεια αυτές τις ημέρες. Για την ίδια, άλλωστε, τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το να βλέπει τον γιο της καλά.

Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον Πάρη και οι συμβουλές ψυχολόγου

Το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου, η Ιωάννα Τούνη συνόδευσε τον Πάρη στον γιατρό για την απαραίτητη εξέταση και μοιράστηκε ένα βίντεο από το ιατρείο με τους followers της στο Instagram. Στο σχετικό απόσπασμα, ο μικρός φαίνεται καθισμένος, να ακούει με προσοχή τον γιατρό, ενώ η μητέρα του παρακολουθεί διακριτικά από πίσω.

Η Ιωάννα Τούνη συνόδευσε τον γιο της στον γιατρό

Η Ιωάννα Τούνη συνόδευσε τον γιο της στον γιατρό 

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε με τρυφερότητα: «Το γενναίο μου μωράκι».

Τα τελευταία 24ωρα, η Ιωάννα Τούνη παραμένει στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, περνώντας όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με τον γιο της. Όπως είχε αποκαλύψει και σε προηγούμενα stories της, αναγκάστηκε να ακυρώσει το πάρτι γενεθλίων που είχε οργανώσει για τον Πάρη.

«Αρχίσαμε δύο αντιβιώσεις το πρωί και θέλει αρκετή ξεκούραση για τις επόμενες ημέρες, καθώς τελικά έχει ωτίτιδα. Εν τω μεταξύ του είχα οργανώσει σήμερα πάρτι γενεθλίων με όλους τους συμμαθητές του από το σχολείο και τους φίλους μας που εννοείται το ακύρωσα απευθείας καθώς προέχει η υγεία του παιδιού!» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε διοργανώσει στην Αθήνα το πάρτι γενεθλίων του γιου τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top