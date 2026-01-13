Ιωάννα Τούνη: Μάθημα εικαστικών στο σπίτι με τον γιο της, Πάρη!

Το βίντεο που «έλιωσε» το Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.01.26 , 23:55 Μαρία Καρυστιανού: Παραιτήθηκε από το Δ.Σ. του συλλόγου Τεμπών
13.01.26 , 23:39 Σπάνια έξοδος για την Ελένη Ράντου με την κόρη της, Νικολέττα
13.01.26 , 22:53 Ιωάννα Τούνη: Μάθημα εικαστικών στο σπίτι με τον γιο της, Πάρη!
13.01.26 , 22:46 Καμίνια: Τρεις Ληστές Με Μάσκες Λήστεψαν Υπερήλικη Γυναίκα
13.01.26 , 22:30 Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 11.000.000 ευρώ
13.01.26 , 22:10 Το Ελληνικό FBI «Σάρωσε» Τον Ασπρόπυργο Μετά Από Επίθεση Σε Αστυνομικό
13.01.26 , 22:03 Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
13.01.26 , 21:45 Κλήρωση Eurojackpot 13/1: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 23.000.000 ευρώ
13.01.26 , 21:44 Κήρυξε «πόλεμο» η Ρωσία κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
13.01.26 , 21:15 Σέρρες: «Δεν μπορεί ένα ανήλικο άτομο να προκαλέσει τόσες πολλές κακώσεις»
13.01.26 , 20:45 Οικονομάκου για γάμο με Τσερέλα: «Σιγά το νέο»
13.01.26 , 20:32 Πόρισμα για το FIR Αθηνών:  Σε «ψηφιακό θόρυβο» οφείλεται το black out
13.01.26 , 20:25 Ντοκουμέντο από την εξαφάνιση της Λόρα: Ψώνιζε σε μίνι μάρκετ στο Γουδί
13.01.26 , 20:12 Μητσοτάκης: Νέες παροχές σε αγρότες αλλά και προειδοποίηση σε «σκληρούς»
13.01.26 , 19:51 «Ανάμεσα σε αμέτρητες ψυχές…»: «Έλιωσε» τους followers η Βαλαβάνη
Ρουβάς και Θεοδωρίδου έδωσαν το μικρόφωνο στον Μαζωνάκη και έγινε χαμός
Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Οικονομάκου για γάμο με Τσερέλα: «Σιγά το νέο»
Στέλιος Ρόκκος: «Άνδρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε»
Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Ετεοκλής για Αντωνά: «Ύφος λες κι είσαι σταρ του Χόλιγουντ!»
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μάθημα εικαστικών για τον μικρό Πάρη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια από τις πιο τρυφερές και αληθινές στιγμές της καθημερινότητάς της μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη με τους διαδικτυακούς της φίλους, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η μεγαλύτερη προτεραιότητά της είναι η οικογένειά της.

Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer ανέβασε ένα στιγμιότυπο από το σπίτι της, όπου τη βλέπουμε να περνά ποιοτικό χρόνο με τον γιο της, Πάρη σε μια εικόνα γεμάτη αγάπη, ηρεμία και δημιουργικότητα.

Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον Πάρη και οι συμβουλές ψυχολόγου

Η φωτογραφία που ξεχώρισε

Στη φωτογραφία, καλή φίλη της Ιωάννας είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα, δίπλα στον Πάρη, και μαζί ζωγραφίζουν πάνω σε ένα χαρτί. 

Η εικόνα είναι τραβηγμένη από ψηλά, χωρίς στησίματα και φίλτρα, αποτυπώνοντας μια αυθεντική οικογενειακή στιγμή. Δίπλα τους φαίνεται και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ ο χώρος γύρω τους αποπνέει θαλπωρή και οικειότητα, όπως ακριβώς σε ένα ζεστό οικογενειακό απόγευμα στο σπίτι.

Ιωάννα Τούνη: «Πόση δύναμη θέλει αλήθεια να αφήνεις το μωρό σου»

«Μάθημα εικαστικών»

Η Ιωάννα Τούνη συνόδευσε τη φωτογραφία με τη φράση «Μάθημα εικαστικών», βάζοντας και καρδιές, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει αυτές τις απλές αλλά τόσο ουσιαστικές στιγμές με τον γιο της.

Ιωάννα Τούνη: Μάθημα εικαστικών στο σπίτι με τον γιο της, Πάρη!

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ίδια μοιράζεται τέτοιες εικόνες, καθώς συχνά ανεβάζει στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, δείχνοντας πώς είναι η ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πάνω απ’ όλα μαμά

Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Ιωάννα Τούνη φροντίζει να αφιερώνει χρόνο στον μοναχογιό της με τον οποίo φαίνεται να έχει μια πολύ τρυφερή και δεμένη σχέση.

Οι followers της δεν άργησαν να σχολιάσουν τη φωτογραφία, γεμίζοντάς τη με καρδιές και γλυκά μηνύματα, ενώ πολλοί στάθηκαν στη φυσικότητα και τη ζεστασιά της στιγμής.

Οι μικρές στιγμές που έχουν τη μεγαλύτερη αξία

Η Ιωάννα Τούνη μας υπενθυμίζει πως η ευτυχία κρύβεται στα απλά: σε ένα χαρτί, δύο μαρκαδόρους και λίγο χρόνο μαζί με το παιδί σου. 
Όσο για το τι ζωγράφισαν; Έναν από τους αγαπημένους υπερήρωες  του μικρού Πάρη…τον Batman!
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top