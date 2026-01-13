Ιωάννα Τούνη: Μάθημα εικαστικών στο σπίτι με τον γιο της, Πάρη!

Μια από τις πιο τρυφερές και αληθινές στιγμές της καθημερινότητάς της μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη με τους διαδικτυακούς της φίλους, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η μεγαλύτερη προτεραιότητά της είναι η οικογένειά της.

Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer ανέβασε ένα στιγμιότυπο από το σπίτι της, όπου τη βλέπουμε να περνά ποιοτικό χρόνο με τον γιο της, Πάρη σε μια εικόνα γεμάτη αγάπη, ηρεμία και δημιουργικότητα.

Η φωτογραφία που ξεχώρισε

Στη φωτογραφία, καλή φίλη της Ιωάννας είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα, δίπλα στον Πάρη, και μαζί ζωγραφίζουν πάνω σε ένα χαρτί.

Η εικόνα είναι τραβηγμένη από ψηλά, χωρίς στησίματα και φίλτρα, αποτυπώνοντας μια αυθεντική οικογενειακή στιγμή. Δίπλα τους φαίνεται και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ ο χώρος γύρω τους αποπνέει θαλπωρή και οικειότητα, όπως ακριβώς σε ένα ζεστό οικογενειακό απόγευμα στο σπίτι.

«Μάθημα εικαστικών»

Η Ιωάννα Τούνη συνόδευσε τη φωτογραφία με τη φράση «Μάθημα εικαστικών», βάζοντας και καρδιές, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει αυτές τις απλές αλλά τόσο ουσιαστικές στιγμές με τον γιο της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ίδια μοιράζεται τέτοιες εικόνες, καθώς συχνά ανεβάζει στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, δείχνοντας πώς είναι η ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πάνω απ’ όλα μαμά

Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Ιωάννα Τούνη φροντίζει να αφιερώνει χρόνο στον μοναχογιό της με τον οποίo φαίνεται να έχει μια πολύ τρυφερή και δεμένη σχέση.

Οι followers της δεν άργησαν να σχολιάσουν τη φωτογραφία, γεμίζοντάς τη με καρδιές και γλυκά μηνύματα, ενώ πολλοί στάθηκαν στη φυσικότητα και τη ζεστασιά της στιγμής.

Οι μικρές στιγμές που έχουν τη μεγαλύτερη αξία

Η Ιωάννα Τούνη μας υπενθυμίζει πως η ευτυχία κρύβεται στα απλά: σε ένα χαρτί, δύο μαρκαδόρους και λίγο χρόνο μαζί με το παιδί σου.

Όσο για το τι ζωγράφισαν; Έναν από τους αγαπημένους υπερήρωες του μικρού Πάρη…τον Batman!

