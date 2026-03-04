Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Μαρτίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Μαρτίου
04.03.26 , 00:15 MasterChef: Η Χριστίνα Χριστοφή και οι... «πιατάρες»!
03.03.26 , 23:55 MasterChef: Η μπριγάδα που έστησε ο Γιώργος για την ομαδική
03.03.26 , 23:50 MasterChef: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση της μπλε μπριγάδας
03.03.26 , 23:30 MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
03.03.26 , 23:18 Εβελίνα Σκίτσκο για τη μάχη της με τον καρκίνο: «Το είχα καταλάβει!»
03.03.26 , 23:15 Ξένια Καλογεροπούλου: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας
03.03.26 , 22:47 Fake τα SMS για δήθεν «χορήγηση φύλλων πορείας»
03.03.26 , 22:40 MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
03.03.26 , 22:34 Mακρόν: Η Γαλλία στέλνει φρεγάτα και εναέρια μέσα στην Κύπρο
03.03.26 , 22:22 Έρικ Ντέιν: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου του διάσημου ηθοποιού
03.03.26 , 22:17 SOS Από Τους Έλληνες Που Βρίσκονται Στη Μέση Ανατολή
03.03.26 , 22:15 Ιρανικό Οπλοστάσιο VS Ελληνική Αεράμυνα
03.03.26 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.200.000 ευρώ
03.03.26 , 21:59 Ισραήλ: Bίντεο με μαχητικά αεροσκάφη να αναχαιτίζουν drones
Πανσέληνος Μαρτίου 2026: Ολική έκλειψη και «ματωμένο φεγγάρι»
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
Μαριέττα Χρουσαλά: Ρομαντικό σαββατοκύριακο με τον σύζυγό της στο Meribel
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Τσιμτσιλή για Ντουμπάι: «Mια εβδομάδα πριν -ακριβώς- ήμουν σε αυτά τα μέρη»
ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε 2.927 δικαιούχους
Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Περισσότερα

VIDEOS

πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου.

Ο Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης γεννήθηκε στη Λυκία τον 5ο αιώνα μ.Χ. από ευσεβείς και ταπεινούς γονείς. Το 451 μ.Χ. μόνασε στην έρημο του Ιορδάνου, όπου ασκήθηκε στην ησυχία. Αργότερα, όταν συγκεντρώθηκαν γύρω του πολλοί μοναχοί, οι οποίοι ζητούσαν την φωτισμένη καθοδήγησή του, ίδρυσε κοινοβιακή μονή κοντά στην πόλη Βαϊθαγλά.

Ο Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης

Ο Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης

Ο Όσιος Γεράσιμος ήταν αυστηρός, αλλά μόνο στον εαυτό του. Στους άλλους ήταν ευπροσήγορος και επιεικής. Έτρωγε λίγο, όσο χρειαζόταν για να συντηρείται στη ζωή, και κοιμόταν επίσης πολύ λίγο. Μάλιστα δίδασκε ότι όποιος θέλει να ζήσει περισσότερο πρέπει να κοιμάται λιγότερο, διότι ο πολύς ύπνος κάνει το σώμα τρυφηλό και άρα ανίσχυρο στους κόπους και ευάλωτο στις ασθένειες.

Η διδασκαλία του Οσίου Γερασίμου για τον ύπνο είναι ουσιαστικά λόγος για την άσκηση. Με τον περιορισμό του ύπνου και την εγκράτεια συνηθίζει η σάρκα (το σαρκικό φρόνημα) να υποτάσσεται στο πνεύμα. Ο Όσιος Γεράσιμος εκοιμήθη δύο χρόνια μετά το τέλος του Οσίου Ευθυμίου, το 475 μ.Χ. επί Πατριάρχη Ιεροσολύμων Αναστασίου Α΄ (458 - 478 μ.Χ.).

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης*
  • Γερασιμούλα *

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:52 και θα δύσει στις 18:21. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 29 λεπτά.

Σελήνη 15.7 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας (WOF) κήρυξε την 4η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας (World Obesity Day), με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις επιδημικές διαστάσεις που έχει πάρει σήμερα η παχυσαρκία και να προτείνουν λύσεις για τον περιορισμό της συχνότητας εμφάνισής της.

Η Παχυσαρκία είναι η πάθηση που προκαλείται από υπερβολική συσσώρευση λίπους στο σώμα. Έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, οδηγώντας σε μείωση του προσδόκιμου ζωής και αυξημένα προβλήματα υγείας. Ένας απλός τρόπος εκτίμησης της παχυσαρκίας είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), που εκφράζει το πηλίκο του σωματικού βάρους σε κιλά προς το τετράγωνο τους ύψους σε μέτρα. Ένα άτομο χαρακτηρίζεται λιποβαρές με ΔΜΣ < 18,5, φυσιολογικό με 18,5-25,0, υπέρβαρο με 25-30 και παχύσαρκο με ΔΜΣ > 30 (30-35 στάδιο I, 35-40 στάδιο II, > 40 στάδιο III).

Σύμφωνα με την WOF, το 2014 το 39% του παγκόσμιου πληθυσμού ήταν υπέρβαρο και το 13% παχύσαρκο, ενώ η συχνότητα της παχυσαρκίας έχει διπλασιαστεί από το 1980. Ωστόσο, πιο ανησυχητική είναι η παχυσαρκία των παιδιών, η οποία επίσης βαίνει αυξανόμενη.

Στη χώρα μας, σύμφωνα με την Πανελλήνια επιδημιολογική μελέτη που έγινε το 2003 από την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ) σε δείγμα 17.341 ενηλίκων και 18.055 παιδιών και εφήβων, διαπιστώθηκε ότι το 21,9% των ενηλίκων ήταν παχύσαρκοι και το 57,1% υπέρβαροι. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε συνεχής και σταθερή αύξηση της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας, σε ποσοστά που κυμαίνονται από 7,2% έως 20,7%.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top