Έρικ Ντέιν: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου του διάσημου ηθοποιού

«Έφυγε» στα 52 του χρόνια τον περασμένο Φεβρουάριο

Έρικ Ντέιν: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου του διάσημου ηθοποιού
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε βίντεο για τον Έρικ Ντέιν από την εκπομπή της ΕΡΤ, Καλημέρα είπαμε;
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Έρικ Ντέιν πέθανε σε ηλικία 52 ετών στις 19 Φεβρουαρίου, μετά από μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).
  • Η επίσημη αιτία θανάτου του ήταν η αναπνευστική ανεπάρκεια, με την ALS ως υποκείμενη αιτία.
  • Ο Ντέιν είχε μιλήσει δημόσια για τη διάγνωσή του, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την οικογένειά του.
  • Παρά την ασθένεια, ήλπιζε να επιστρέψει στα γυρίσματα της σειράς Euphoria.
  • Ακύρωσε την εμφάνισή του σε εκδήλωση του οργανισμού ALS Network λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση θανάτου του Έρικ Ντέιν τον περασμένο Φεβρουάριο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Έρικ Ντέιν: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου του διάσημου ηθοποιού

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη δραματική σειρά Grey’s Anatomy, άφησε την τελευταία του πνοή στις 19 Φεβρουαρίου. 

Πέθανε ο ηθοποιός του Grey’s Anatomy, Έρικ Ντέιν, σε ηλικία 53 χρόνων

Δύο εβδομάδες αργότερα, έγινε γνωστή κι η επίσημη αιτία του θανάτου του. Όπως αποκάλυψε το People.com, ο θάνατός του προήλθε από αναπνευστική ανεπάρκεια, με την ALS να καταγράφεται ως η υποκείμενη αιτία, σύμφωνα με το πιστοποιητικό

Έρικ Ντέιν: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου του διάσημου ηθοποιού

Ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για τη διάγνωσή του, συγκινώντας με τη δύναμη και την αξιοπρέπειά του. «Έχω διαγνωστεί με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια στο πλευρό μου καθώς προχωράμε σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο», είχε δηλώσει στο People.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση της υγείας του, δεν είχε σταματήσει να σκέφτεται τη δουλειά του και την επιστροφή του στα γυρίσματα. «Νιώθω τυχερός που μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω στο πλατό του Euphoria την επόμενη εβδομάδα. Σας παρακαλώ να δώσετε σε εμένα και την οικογένειά μου ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», είχε αναφέρει.

Έρικ Ντέιν: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου του διάσημου ηθοποιού

Τον Ιανουάριο, ο ηθοποιός ήταν προγραμματισμένο να παρευρεθεί στην εκδήλωση Champions for Cures and Care του οργανισμού ALS Network και να τιμηθεί ως «Υπερασπιστής της Χρονιάς» (Advocate of the Year).

Ωστόσο, ο Ντέιν ακύρωσε την εμφάνισή του λίγες ώρες πριν, «λόγω των σωματικών πραγματικοτήτων της νόσου ALS» και επειδή δεν ήταν «αρκετά καλά ώστε να παρευρεθεί», όπως επιβεβαίωσε το ALS Network στο περιοδικό PEOPLE εκείνη την εποχή.

