Έρικ Ντέιν: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου του διάσημου ηθοποιού

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση θανάτου του Έρικ Ντέιν τον περασμένο Φεβρουάριο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη δραματική σειρά Grey’s Anatomy, άφησε την τελευταία του πνοή στις 19 Φεβρουαρίου.

Δύο εβδομάδες αργότερα, έγινε γνωστή κι η επίσημη αιτία του θανάτου του. Όπως αποκάλυψε το People.com, ο θάνατός του προήλθε από αναπνευστική ανεπάρκεια, με την ALS να καταγράφεται ως η υποκείμενη αιτία, σύμφωνα με το πιστοποιητικό.

Ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για τη διάγνωσή του, συγκινώντας με τη δύναμη και την αξιοπρέπειά του. «Έχω διαγνωστεί με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια στο πλευρό μου καθώς προχωράμε σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο», είχε δηλώσει στο People.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση της υγείας του, δεν είχε σταματήσει να σκέφτεται τη δουλειά του και την επιστροφή του στα γυρίσματα. «Νιώθω τυχερός που μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω στο πλατό του Euphoria την επόμενη εβδομάδα. Σας παρακαλώ να δώσετε σε εμένα και την οικογένειά μου ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», είχε αναφέρει.

Τον Ιανουάριο, ο ηθοποιός ήταν προγραμματισμένο να παρευρεθεί στην εκδήλωση Champions for Cures and Care του οργανισμού ALS Network και να τιμηθεί ως «Υπερασπιστής της Χρονιάς» (Advocate of the Year).

Ωστόσο, ο Ντέιν ακύρωσε την εμφάνισή του λίγες ώρες πριν, «λόγω των σωματικών πραγματικοτήτων της νόσου ALS» και επειδή δεν ήταν «αρκετά καλά ώστε να παρευρεθεί», όπως επιβεβαίωσε το ALS Network στο περιοδικό PEOPLE εκείνη την εποχή.