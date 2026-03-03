MasterChef: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση της μπλε μπριγάδας

Ένα ακόμα Τεστ Δημιουργικότητας έφτασε στο τέλος του, με τον Γιώργο Α. τον αρχηγό των «Μπλε» να βγάζει τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση από τους ηττημένους.

Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Βασίλη. «Είναι μία κουζίνα που ξέρει να τη δουλεύει. Δεν του πέτυχε το αποτέλεσμα. Μπορεί και καλύτερα. Σήμερα όμως δεν ήταν αυτό που μπορεί να κάνει», απάντησε ο Γιώργος στον Πάνο Ιωαννίδη για το σκεπτικό του να βγάλει υποψήφιο τον Βασίλη.

MasterChef: Ο Βασίλης είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση

«Φορώντας τη μαύρη ποδιά... αν και μ' αρέσει πάρα πολύ το μαύρο χρώμα, είναι το αγαπημένο μου, αισθάνομαι λίγο σκεπτικός... προσπαθώ να προετοιμαστώ ψυχολογικά για τη δοκιμασία σε περίπτωση που χάσει η μπριγάδα. Αλλά πιστεύω πολύ στην ομάδα και θα μ' απαλλάξει από αυτή την ποδιά», σχολίασε ο Βασίλης στο cue του.

Ο αρχηγός υπέδειξε τον πρώτο υποψήφιο, ο δεύτερος θα προκύψει μετά από ψηφοφορία. «Ανοίξτε παρακαλώ συρτάρια, βγάλτε μπλοκάκια, βγάλτε στυλό. Οι ηττημένοι βγάλτε μπροστά σας και τα καρφιά», είπε στη συνέχεια ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Ο Πέτρος πρώτος «κάρφωσε» τη Φιλιώ, όπως έκανε κι η Wasan ζητώντας της «συγγνώμη». Στη Φιλιώ πήγε κι η ψήφος της Κωνσταντίνας. Τέταρτη ψήφος στη Φιλιώ από τον Σαμ, πέμπτη από τον Χάρη. Κι ο Άγγελος έδωσε την ψήφο του στην παίκτρια από τους Φούρνους Ικαρίας. Η Φιλιώ έδωσε την ψήφο της στο Σαμ, ενώ μία ακόμα ψήφο πήρε η Φιλιώ από τον Μάνο. Κι ο Βασίλης με τη σειρά την ψήφισε, ενώ τελευταίος ο Άρης ψήφισε τη Φιλιώ. Έτσι με 10 ψήφους, δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση είναι η Φιλιώ!

MasterChef: Η Φιλιώ είναι και πάλι υποψήφια προς αποχώρηση

«Φιλιώ δίκαιο;», τη ρώτησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Δίκαιο, εννοείται. Όλα τα παιδιά είχανε κάνει φοβερές προσπάθειες. Εγώ... έβαλα κάτι άλλο στο μυαλό μου. Τελείωσε, εντάξει, αυτό είναι. Ήταν τίμιο, πολύ, πολύ», απάντησε εκείνη.

MasterChef: «Καταντάει και λίγο αδιάφορο», δήλωσε η Φιλιώ για την υποψηφιότητά της

«Κι η μαύρη ποδιά γνώριμη, κι η θέση γνώριμη. Όσο περνάει ο καιρός λοιπόν και το κάνεις... το αντιμετωπίζεις και δεύτερη και τρίτη φορά - τρίτη φορά για μένα - ... καταντάει και λίγο αδιάφορο. Δεν έχει δηλαδή την ένταση που είχε τις πρώτες φορές. Χωρίς αυτό φυσικά να ακυρώνει ότι βρίσκεσαι σε ένα βήμα πριν να φύγεις από το σπίτι του MasterChef, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ έχω πάρει ήδη αρκετά, απ' αυτά που ήθελα», είπε η μαγείρισσα στο cue της.

