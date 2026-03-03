Fake τα SMS για δήθεν «χορήγηση φύλλων πορείας»

Τι λένε πηγές του Στρατού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.03.26 , 23:30 MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
03.03.26 , 23:18 Εβελίνα Σκίτσκο για τη μάχη της με τον καρκίνο: «Το είχα καταλάβει!»
03.03.26 , 23:15 Ξένια Καλογεροπούλου: Η σπάνια δημόσια έξοδος στο κέντρο της Αθήνας
03.03.26 , 22:47 Fake τα SMS για δήθεν «χορήγηση φύλλων πορείας»
03.03.26 , 22:40 MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
03.03.26 , 22:34 Mακρόν: Η Γαλλία στέλνει φρεγάτα και εναέρια μέσα στην Κύπρο
03.03.26 , 22:22 Έρικ Ντέιν: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου του διάσημου ηθοποιού
03.03.26 , 22:17 SOS Από Τους Έλληνες Που Βρίσκονται Στη Μέση Ανατολή
03.03.26 , 22:15 Ιρανικό Οπλοστάσιο VS Ελληνική Αεράμυνα
03.03.26 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.200.000 ευρώ
03.03.26 , 21:59 Ισραήλ: Bίντεο με μαχητικά αεροσκάφη να αναχαιτίζουν drones
03.03.26 , 21:39 Το σχέδιο του ΥΠΕΞ για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων από τον Κόλπο
03.03.26 , 21:35 Κλήρωση Eurojackpot 3/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
03.03.26 , 21:35 MasterChef 2026: Το ιδιαίτερο Τεστ Δημιουργικότητας της μπλε μπριγάδας!
03.03.26 , 21:30 Στέφανος Μιχαήλ: «Φοβάμαι μην έχουμε αντίδραση από την Τουρκία»
Τσιμτσιλή για Ντουμπάι: «Mια εβδομάδα πριν -ακριβώς- ήμουν σε αυτά τα μέρη»
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Η Νομική, τα δύο παιδιά και ο ηθοποιός σύζυγος
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Βερβερίδης)
Φύλλο Πορείας: Fake Τα SMS Λένε Πηγές Του Στρατού Ξηράς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πηγές του Στρατού Ξηράς διαψεύδουν SMS για δήθεν χορήγηση φύλλων πορείας.
  • Τα μηνύματα χαρακτηρίζονται ως αβάσιμα και μη πραγματικά.
  • Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές ερευνούν την προέλευση και τη διακίνηση των SMS.
  • Η διασπορά ψευδών πληροφοριών προκαλεί ανησυχία και απαιτεί έρευνα.

Κατηγορηματικά διαψεύδουν πηγές του Στρατού Ξηράς τα μηνύματα SMS που διακινούνται και κάνουν λόγο για δήθεν χορήγηση φύλλων πορείας, τονίζοντας ότι πρόκειται για απολύτως αβάσιμες πληροφορίες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Τα μηνύματα SMS περί δήθεν "χορήγησης φύλλων πορείας" είναι παντελώς αβάσιμα και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα σχετικά με την προέλευσή τους και τη διακίνησή τους», υπογραμμίζεται. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ
 |
ΣΤΡΑΤΟΣ
 |
SMS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top