Fake τα SMS για δήθεν «χορήγηση φύλλων πορείας»

Κατηγορηματικά διαψεύδουν πηγές του Στρατού Ξηράς τα μηνύματα SMS που διακινούνται και κάνουν λόγο για δήθεν χορήγηση φύλλων πορείας, τονίζοντας ότι πρόκειται για απολύτως αβάσιμες πληροφορίες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Τα μηνύματα SMS περί δήθεν "χορήγησης φύλλων πορείας" είναι παντελώς αβάσιμα και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα σχετικά με την προέλευσή τους και τη διακίνησή τους», υπογραμμίζεται.