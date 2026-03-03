Πανσέληνος Μαρτίου 2026: Ολική έκλειψη και «ματωμένο φεγγάρι»

Πότε και πού θα είναι ορατή

03.03.26 , 18:19 Πανσέληνος Μαρτίου 2026: Ολική έκλειψη και «ματωμένο φεγγάρι»
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από Guardian / Φωτογραφία αρχείου AP (Anupam Nath)
Το ματωμένο φεγγάρι ξεπροβάλλει στον ουρανό του Μεξικού / Βίντεο AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στις 3 Μαρτίου 2026 θα συμβεί ολική σεληνιακή έκλειψη, γνωστή ως «ματωμένο φεγγάρι», ορατή από Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
  • Η Σελήνη θα αποκτήσει χρώμα χάλκινου κόκκινου καθώς βυθίζεται στη σκιά της Γης.
  • Η πανσέληνος του Μαρτίου ονομάζεται «σελήνη του σκουληκιού» λόγω της εμφάνισης ζωής στη φύση.
  • Η επόμενη ολική έκλειψη θα είναι την Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2028, ενώ μερική έκλειψη αναμένεται στις 28 Αυγούστου 2026.
  • Στην αρχαιότητα, η «ματωμένη πανσέληνος» είχε δυσοίωνες ερμηνείες από διάφορους πολιτισμούς.

Την Τρίτη 3 Mαρτίου στον νυχτερινό ουρανό θα σημειωθεί ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο, μια σπάνια ολική σεληνιακή έκλειψη, γνωστή και ως «ματωμένο φεγγάρι».  

Καθώς η πανσέληνος «βυθίζεται» στη σκιά της Γης, το φως της θα μετατραπεί σε ένα βαθύ χάλκινο κόκκινο.

Η σπάνια σεληνιακή έκλειψη θα είναι ορατή από τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. 

Τι είναι το «Ματωμένο φεγγάρι»; 

Η σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Γη τοποθετείται ανάμεσα στη Σελήνη και τον Ήλιο, εμποδίζοντας το φως του Ήλιου να φτάσει στη Σελήνη. Σε κάποιες περιπτώσεις, όμως, το φως φτάνει έμμεσα, χαρίζοντας στη Σελήνη χρώματα ηλιοβασιλέματος. 

Ο αστροφυσικός Δρ Μπραντ Τάκερ από το Αυστραλιανό Εθνικό Πανεπιστήμιο ανέφερε ότι το φαινόμενο μοιάζει με το ηλιοβασίλεμα ή την ανατολή του ηλίου, καθώς το φως διαθλάται και φωτίζει τη Σελήνη σε πορτοκαλοκόκκινο χρώμα. 

Ματωμένο Φεγγάρι - Ινδία

Το «ματωμένο φεγγάρι» όπως εμφανίστηκε στον ουρανός της Ινδίας την Τρίτη 3 Μαρτίου / Φωτογραφία AP (Ajit Solanki)

Ματωμένη πανσέληνος: Το φαινόμενο που προκαλούσε δέος στην αρχαιότητα

Σήμερα η «ματωμένη πανσέληνος» αποτελεί ένα εντυπωσιακό αστρονομικό γεγονός. 

Στην αρχαιότητα, όμως, η κόκκινη σελήνη είχε δυσοίωνες ερμηνείες. Οι Ίνκας πίστευαν ότι ένας ιαγουάρος επιτίθεται και τρώει τη Σελήνη, ενώ στη Μεσοποταμία θεωρούνταν άμεση απειλή για τον βασιλιά. 

Οι φυλές Λουισένιο στην Καλιφόρνια τραγουδούσαν θεραπευτικά άσματα προς τη σκοτεινή Σελήνη, θεωρώντας την τραυματισμένη ή άρρωστη. 

Πιο πρόσφατα, το 2013, το βιβλίο «Four Blood Moons» του Χριστιανού ιερέα John Hagee προώθησε την αποκάλυψη-προφητεία γνωστή ως «προφητεία του ματωμένου φεγγαριού». 

Σημειώνεται ότι η πανσέληνος του Μαρτίου είναι γνωστή ως «σελήνη του σκουληκιού» («worm moon»), επειδή το έδαφος αρχίζει να ζεσταίνεται και εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια ζωής. 

Πότε θα είναι η επόμενη ολική έκλειψη; 

Οι ολικές σεληνιακές εκλείψεις εμφανίζονται κάθε 18 μήνες έως τρία χρόνια.  

Η επόμενη ολική έκλειψη θα συμβεί την Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2028, ορατή σε Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία και Αφρική.  

Μερική έκλειψη αναμένεται στις 28 Αυγούστου 2026, με καλύτερη ορατότητα στην Αμερική και την Αφρική. 

