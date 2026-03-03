1.669 προσλήψεις στο ΕΣΥ: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις

Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη 1.696 θέσεων σε δομές Υγείας σε όλη τη χώρα. Η προκήρυξη αφορά προσλήψεις του 2025, που ανακοινώνονται τώρα. «Πρόκειται για 1.696 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία, φορείς και οργανισμούς του Υπουργείου Υγείας. Η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων άνοιξε σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου, με προθεσμία έως τις 18 Μαρτίου 2026», ανέφερε μιλώντας στο MEGA, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Υπογράμμισε ότι η προκήρυξη έρχεται με τη γενικότερη κατεύθυνση ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, εξηγώντας ότι επιδιώκεται να προχωρούν οι διαδικασίες πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν, ώστε οι διορισμοί να μην «σέρνονται» για χρόνια.

