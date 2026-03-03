1.669 προσλήψεις στο ΕΣΥ: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις

Έρχονται άλλες 5.000 προσλήψεις και 3.000 επικουρικού προσωπικού

Ελλαδα
Πηγή: newpost.gr
ασθενοφόρο ΕΚΑΒ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις για 1.696 προσλήψεις στο ΕΣΥ.
  • Οι θέσεις αφορούν μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και οργανισμούς Υπουργείου Υγείας.
  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι 18 Μαρτίου 2026.
  • Η προκήρυξη στοχεύει στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Υγείας.
  • Η διαδικασία θα προχωρά πιο γρήγορα από το παρελθόν για άμεσους διορισμούς.

Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για  την κάλυψη 1.696 θέσεων σε δομές Υγείας σε όλη τη χώρα.  Η προκήρυξη  αφορά προσλήψεις του 2025,  που ανακοινώνονται τώρα. «Πρόκειται για 1.696 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία, φορείς και οργανισμούς του Υπουργείου Υγείας. Η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων άνοιξε σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου, με προθεσμία έως τις 18 Μαρτίου 2026», ανέφερε μιλώντας στο MEGA, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Υπογράμμισε ότι η προκήρυξη έρχεται με τη γενικότερη κατεύθυνση ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, εξηγώντας ότι επιδιώκεται να προχωρούν οι διαδικασίες πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν, ώστε οι διορισμοί να μην «σέρνονται» για χρόνια. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr  
 

