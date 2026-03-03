Η Φώκια - Είδαμε την παράσταση με τον Βλάση Πασιούδη στο Θέατρο Άβατον

Ένας μονόλογος γροθιά στο στομάχι σε σκηνοθεσία Θηραίου/Πασιούδη

Δείτε το trailer της παράστασης Η Φώκια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Είναι κάποιες παραστάσεις όπως Η Φώκια που έχεις την τύχη να τις ζήσεις από την πρώτη τους στιγμή. Μήνες μετά κι έχοντας δει μια-δυο πρόβες, ξέρεις ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ δυνατό. Ότι οι φίλοι σου, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Μάνος Θηραίος στο κείμενο, ο Βλάσης Πασιούδης στη σκηνή, κι οι δύο μαζί στη σκηνοθεσία, έχουν δημιουργήσει κάτι παραπάνω από καλό!

Η Φώκια - Είδαμε την παράσταση με τον Βλάση Πασιούδη στο Θέατρο Άβατον

Κι έρχεται η πρεμιέρα και... σαν σφαλιάρα στο μάγουλο (όπως περιγράφεται και σε σκηνή του έργου), βρίσκεσαι αντιμέτωπος με έναν εξαιρετικό ηθοποιό που παίρνει έναν διαφορετικό, πολυπρόσωπο μονόλογο και τον απογειώνει από τα πρώτα δευτερόλεπτα, με το βροντερό «Φτάσαμε!». Το κοινό δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο, από το να βλέπει και να ακούει σχεδόν χωρίς ανάσα, όσα διαδραματίζονται σε αυτή την παραλία-κρησφύγετο και τον Βλάση να ξετυλίγει τη ζωή του «Μάνου».

Συνομιλητής του; Ο νεογέννητος γιος του μέσα στο πορτ-μπεμπέ που φέρνει μαζί σε αυτήν την παραλία της Αττικής. Εκεί ξεκινάει η αφήγηση αυτή κι ένα δράμα που σπάνια συναντάει κανείς σε νεοελληνικό θεατρικό κείμενο.

Η Φώκια - Από 1η Μαρτίου στο θέατρο Άβατον με τον Βλάση Πασιούδη

Κάθε βήμα του «Μάνου» μοιάζει σαν να κουβαλάει το βάρος των αναμνήσεων του χαρακτήρα. Οι εναλλαγές στους τόνους -από τον ψίθυρο της απόγνωσης μέχρι την κραυγή της λύτρωσης- κρατούν την ένταση αμείωτη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το βλέμμα του Βλάση Πασιούδη είναι σίγουρα ένα από τα πιο δυνατά ερμηνευτικά του εργαλεία κι εδώ το χρησιμοποιεί στο έπακρο. Ένα βλέμμα που άλλοτε χάνεται στο κενό του παρελθόντος κι άλλοτε «καρφώνει» τον θεατή, ζητώντας μια σιωπηλή απάντηση.

Η Φώκια - Είδαμε την παράσταση με τον Βλάση Πασιούδη στο Θέατρο Άβατον

Σε ρόλο σκηνοθέτη τόσο ο Μάνος Θηραίος όσο κι ο Βλάσης Πασιούδης, με τη χρήση του υγρού στοιχείου και των ιδιαίτερων φωτισμών, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια επιβλητική ατμόσφαιρα, σε ένα «σύγχρονο» σκηνικό, με τη βοήθεια του Γιάννη Βουρουτζή, που σε «ταξιδεύει» στην παραλία.

Η προσθήκη της γραμμένης για την παράσταση μουσικής του Γρηγόρη Λιόλιου, ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο την ιστορία αυτή.

StarLight - Μάνος Θηραίος: «Υπόσχομαι πως θα συνεχίσω να γράφω!»

Η Φώκια δεν είναι μια παράσταση που θα πας για να διασκεδάσεις με την παραδοσιακή έννοια. Είναι μια εμπειρία που σε αναγκάζει να κοιτάξεις τις δικές σου «ρωγμές».

Χαίρομαι πολύ, γιατί μετά το ανέβασμα της παράστασης Οι Λέξεις των Άλλων, ξεκίνησε το κοινό ταξίδι του Μάνου και του Βλάση στη σκηνή, φέρνοντας μικρές, αλλά προσεγμένες παραστάσεις, τιμώντας όσο κανείς άλλος, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν, την τέχνη του θεάτρου.

Αν στις κριτικές μου έβαζα αστέρια, πιστέψτε με, για τη Φώκια δε θα έφτανε ολόκληρος ο Γαλαξίας!

Θέατρο Άβατον
Ευπατριδών 3, Γκάζι (μετρό: Κεραμεικός)

Παραστάσεις: Κάθε Κυριακή, στις 18:00

Διάρκεια: 85’

Συντελεστές

Κείμενο: Μάνος Θηραίος
Σκηνοθεσία & Σχεδιασμός Φωτισμών: Βλάσης Πασιούδης, Μάνος Θηραίος
Σκηνικά: Γιάννης Βουρουτζής
Μουσική & Ambient Sounds: Γρηγόρης Λιόλιος
Φωτογραφίες & Video: Κώστας Ταξιντάρης, Βλάσης Πασιούδης, Ανδριάννα Στρωματιά
Δημιουργικό/Μακέτες: Ανδριάννα Στρωματιά
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Ερμηνεία: Βλάσης Πασιούδης

Παραγωγή: Θηραϊκά Θέατρα

Τιμή εισιτηρίου: €16,00 | φοιτητικό, ΑμεΑ, ατέλειες: €10,00

Προπώληση online: Η ΦΩΚΙΑ | More.com 
Στο ταμείο του θεάτρου
Τηλ.: 210-3412689

