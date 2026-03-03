Μπάγια Αντωνοπούλου: «Έλεγα "Παναγίτσα μου, μη μου το πάρεις το παιδί μου"»

Η περιπέτεια που πέρασε στην εγκυμοσύνη της την παραμονή των Χριστουγέννων

Μπάγια Αντωνοπούλου: Η εξομολόγηση για την περιπέτεια στην εγκυμοσύνη της και το θαύμα που βίωσε/ Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπάγια Αντωνοπούλου ανακοίνωσε ότι περιμένει αγοράκι, το οποίο θα ονομάσουν Γιώργο - Μάριο.
  • Παντρεύτηκε τον Νίκο Κώτση σε θρησκευτικό γάμο στις 22 Φεβρουαρίου, με gender reveal στο σπίτι της.
  • Εξομολογήθηκε την αγωνία της κατά την εγκυμοσύνη, ειδικά όταν υπήρξε ανησυχία για την υγεία του μωρού παραμονή Χριστουγέννων.
  • Πίστεψε ότι η βοήθεια της Παναγίας την έσωσε, καθώς αρχικά ενημερώθηκε ότι το μωρό δεν κινείται.
  • Αντιμετώπισε δυσκολίες στην προσπάθεια να μείνει έγκυος, περιμένοντας δύο χρόνια.

Για το μωρό που περιμένει και την αγωνία που βίωσε στην εγκυμοσύνη της κοντά στα Χριστούγεννα μίλησε η Μπάγια Αντωνοπούλου.

Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!

Η δημοσιογράφος παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τον αγαπημένο της Νίκο Κώτση, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. Την ίδια μέρα, έκαναν και το gender reveal αποκαλύπτοντας, παρουσία των καλεσμένων τους, ότι το μωρό που περιμένουν είναι αγοράκι. 

«Είχα πολλά χρόνια να νιώσω τόσο ευτυχισμένη κι εγώ και ο άντρας μου! Μ' άρεσε που το κάναμε στο σπίτι μας. Αυτό είναι το σπίτι που μου είχε φτιάξει ο μπαμπάς μου και θυμάμαι ότι μου έλεγε όταν ήμουν μικρή ότι εδώ θα γίνει ο γάμος σου. Μ' αυτόν τον τρόπο θέλαμε και οι δύο να τον τιμήσουμε», είπε η Μπάγια Αντωνοπούλου στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Αντωνοπούλου – Κώτσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

«Δεν το ξέραμε το φύλο του μωρού. Η διαίσθησή μου ήταν ότι θα ήταν κορίτσι. Ο Νίκος έλεγε από την αρχή ότι είναι γιος. Θα τον πούμε Γιώργο - Μάριο. Γιώργος είναι ο πεθερός μου, Μάριος είναι από την Παναγία, γιατί το έχω τάξει στην Παναγία της Τήνου», αποκάλυψε σε άλλο σημείο. 

Γάμος Νίκου Κώτση -Μπάγιας Αντωνοπούλου στην Πεντέλη/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γάμος Νίκου Κώτση -Μπάγιας Αντωνοπούλου στην Πεντέλη/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος που είναι περίπου 5,5 μηνών έγκυος εξομολογήθηκε την περιπέτεια που πέρασε με την εγκυμοσύνη της. 

Μπάγια Αντωνοπούλου: «Έλεγα "Παναγίτσα μου, μη μου το πάρεις το παιδί μου"»

«Πιστεύω πάρα πολύ και με έχει βοηθήσει ο Θεός. Παραμονή Χριστουγέννων ξημερώματα, βλέπω λίγο αίμα. Παίρνω τον γιατρό μου και μπαίνουμε να κάνουμε τον υπέρηχο. Πέτρωσε ο γιατρός, το πρόσωπό του. Μου λέει: "Μπάγια μου, κάτι δεν πάει καλά". Του λέω "γιατρέ, δεν ακούτε το παιδί;". Μου λέει "δεν ακούμε το παιδί, δεν κινείται το παιδί". Βγαίνει ο γιατρός στον άντρα μου, του λέει "το χάσαμε"», περιέγραψε αρχικά.

Γάμος Νίκου Κώτση -Μπάγιας Αντωνοπούλου στην Πεντέλη/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γάμος Νίκου Κώτση -Μπάγιας Αντωνοπούλου στην Πεντέλη/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Και μου λέει ο γιατρός, πάμε να τον δούμε και σε ένα δεύτερο υπέρηχο. Μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο και προσεύχομαι πάρα πολύ. Έλεγα "Παναγίτσα μου, μη μου το πάρεις παραμονή Χριστουγένννων. Μη μου το πάρεις το παιδί μου, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ!". Και μπαίνουμε στον υπέρηχο και Δόξα τω Θεώ, το παιδί ήταν καλά. Εγώ πίστεψα ότι ήταν θαύμα, ήθελα να το πιστέψω κι όλα έχουν πάει καλά. Εντάξει, μας τάραξε πολύ το γεγονός, ευτυχώς η Παναγία βοήθησε. Εκείνη τη στιγμή όμως, που μου είπαν το χάσατε, εγώ γονάτισα. Δηλαδή, λέω Παναγία μου, γιατί;», εξομολογήθηκε.

Γάμος Νίκου Κώτση -Μπάγιας Αντωνοπούλου στην Πεντέλη/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γάμος Νίκου Κώτση -Μπάγιας Αντωνοπούλου στην Πεντέλη/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Κάθε γυναίκα που έχει βιώσει αυτή τη διαδικασία, είναι πολύ δυσάρεστο να χάνει ένα παιδάκι, μπορεί να καταλάβει. Κι εμείς δύο χρόνια ζοριστήκαμε, με την έννοια ότι δεν πιάσαμε εύκολα παιδί, περιμέναμε δύο χρόνια», κατέληξε. 

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
 |
ΟΝΟΜΑ
 |
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
