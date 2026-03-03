Κατασκοπεία Σούδα: Ποινή φυλάκισης δύο ετών στον 36χρονο «τουρίστα»

Σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η προσαγωγή ενός 36χρονου Γεωργιανού, αζέρικης καταγωγής, ο οποίος τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση από την ΕΥΠ. Ο «τουρίστας» από το Ντίσελντορφ, που φαίνεται πως είχε δείξει υπερβολικό ενδιαφέρον για το αεροπλανοφόρο Gerald Ford και τη βάση της Σούδας, ακινητοποιήθηκε λίγο πριν διαφύγει από τη χώρα.

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ο 36χρονος υπήκοος Γεωργίας, ο οποίος είχε συλληφθεί για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που σημαίνει ότι η ποινή δεν «παγώνει».

Κατά την απολογία του, παρουσία διερμηνέα, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι εργάζεται ως οδηγός φορτηγού διεθνών μεταφορών, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στην Ελλάδα.

Σούδα: Κυκλοφορούσε με γυαλιά και καπέλο - Οι αναζητήσεις που τον «καίνε»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, όλα ξεκίνησαν στις 3 Φεβρουαρίου, όταν έφτασε στην Αθήνα από τη Γερμανία. Το δρομολόγιό του ήταν στοχευμένο: Χανιά. Εκεί, στις περιοχές Άπτερα και Καλάμι, αναζητούσε επίμονα δωμάτια που να έχουν μόνο μία προϋπόθεση: «πιάτο» τη βάση της Σούδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κυκλοφορούσε πάντα με καπέλο και μαύρα γυαλιά, ενώ πλήρωνε αποκλειστικά με μετρητά. Τα στελέχη της ΕΥΠ τον εντόπισαν μέσα σε νοικιασμένο αυτοκίνητο να καταγράφει με το κινητό του το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford. Μάλιστα, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ήθελε να μείνει στο ίδιο κατάλυμα όπου είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι ένας συμπατριώτης του για τον ίδιο ακριβώς λόγο!

«Γιατί με κρατάτε;» - H προσαγωγή στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Τη Δευτέρα, εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» χωρίς εισιτήριο, προφανώς για να το εκδώσει την τελευταία στιγμή και να μην προδώσει τον προορισμό του. Εκεί έγινε η επέμβαση. Όταν οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν, εκείνος προσπάθησε να το παίξει απλός περιηγητής. Με αφοπλιστικό στυλ έλεγε στα στελέχη της Ασφάλειας: «Δεν καταλαβαίνω γιατί με κρατάτε. Ένας απλός τουρίστας είμαι. Γιατί το κάνετε αυτό;».

Αυτή τη στιγμή κρατείται για παράνομη διαμονή, όμως αυτό είναι μόνο η νομική «γέφυρα». Οι αρχές θέλουν να πάρουν στα χέρια τους τα κινητά τα λαπτοπ όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που έχει. Στόχος να μάθουν τι φωτογράφιζε στη Σούδα και, κυρίως, σε ποιους τις έστελνε: Στο Ιράν ή σε κάποιο άλλο ξένο κέντρο πληροφοριών;

