Μαρία Κωνσταντάρου: «Με 785 ευρώ δεν μπορείς να ζήσεις - Zω έναν εφιάλτη»

«Έβγαιναν ρόλοι στο θέατρο που ήταν δικοί μου και δε με έπαιρναν»

Η Μαρία Κωνσταντάρου φιλοξενήθηκε στο «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας (02/03), με τον Γρηγόρη Αρναουτόγλου να πραγματοποιεί την επιθυμία της και να την πηγαίνει στο πλατό του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τηλεοπτική στιγμή.

Η αγαπημένη ηθοποιός θυμήθηκε τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και εξέφρασε το παράπονό της για το γεγονός ότι καμία άλλη πρωταγωνίστρια δεν την πήρε για να παίξει δευτερεύοντες ρόλους, επειδή θεωρούνταν «επικίνδυνο στοιχείο». 

«Είχα την ατυχία από νωρίς στο Θέατρο Τέχνης να φανεί η αξία μου. Επομένως ήμουν επικίνδυνο στοιχείο. Αν εξαιρέσουμε την Αλίκη, η οποία ήταν σπουδαία ηθοποιός, δεν φοβόταν τίποτα και ήταν η μόνη που με πήρε να συνεργαστώ μαζί της. Καμία άλλη πρωταγωνίστρια δεν τόλμησε να με πάρει να παίξω τον δεύτερο ρόλο, γιατί έβγαινα μπροστά. Η Αλίκη ήταν πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Στη γενική πρόβα ήταν μια άλλη ηθοποιός, εκεί έπαιζε για τον εαυτό της και στην πρεμιέρα έδινε αυτό που ήθελε ο κόσμος να δει, την Barbie», αποκάλυψε η Μαρία Κωνσταντάρου για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η Μαρία Κωνσταντάρου σε μια καθηλωτική εξομολόγηση στο «The 2Night Show»

Η Μαρία Κωνσταντάρου σε μια καθηλωτική εξομολόγηση στο «The 2Night Show»

«Κάποτε το θέατρο είχε μαγεία, αισθανόσουν ένα ρίγος στην παράσταση, έβλεπες τους ηθοποιούς να «πάλλονται», τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν νιώθω δικαιωμένη από την πορεία μου, έβγαιναν ρόλοι στο θέατρο που ήταν δικοί μου και δεν μπορούσα να τους πλησιάσω, δεν με έπαιρναν. Δεν ήμουν γκρινιάρα… αλλά δεν έπαιζα μπιρίμπα», τόνισε η ηθοποιός.

«Έχω ανάγκη από χρήματα»: Η Μαρία Κωνσταντάρου στο Cash or Trash

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε με ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια για τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνει: «Οι θείες του πατέρα μου μού άφησαν περιουσία, έχτισαν ένα σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό, κάποια στιγμή αναγκάστηκα να το πουλήσω, γιατί δεν είχα. Αγόρασα ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά· όσο ήμουν στο θέατρο δεν είχα οικονομικό πρόβλημα. Κάποια στιγμή αναγκάστηκα να το πουλήσω, γιατί δυσκόλεψαν τα πράγματα. Είχα μια σύνταξη και από τον πατέρα μου. Με το που ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας τις έκοψε. Εκεί τα έπαιξα, άρχισα να πουλάω πίνακες, αντίκες και κοσμήματα για να ζήσω. Έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν όσα έχουν απομείνει από την πώληση του σπιτιού. Χρειάζομαι από εκεί να τραβάω… Με 785 ευρώ σύνταξη δεν μπορείς να ζήσεις, ζω έναν εφιάλτη κατά καιρούς ότι, αν τελειώσουν και αυτά τα ελάχιστα χρήματα που έχω, τι θα κάνω; Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάω σε γηροκομείο. Το σπίτι του ηθοποιού; Απαπαπα!».

