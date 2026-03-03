Γνωστός ηθοποιός συζητά με το YFSF: Ποιος είναι;

Ο Μέμος Μπεγνής μίλησε ανοιχτά για τα τηλεοπτικά του σχέδια, τις φήμες που τον θέλουν να συμμετέχει στο «Your Face Sounds Familiar», αλλά και για το ενδεχόμενο να τον δούμε σε ρόλο παρουσιαστή. Παράλληλα, ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με τα τηλεοπτικά πάνελ και το κουτσομπολιό, τονίζοντας πως δεν τον εκφράζει αυτό το ύφος εκπομπών.

«Είμαι σε συζητήσεις, αλλά δεν έχει κλείσει κάτι»



Το τελευταίο διάστημα το όνομά του ακούγεται έντονα για το Your Face Sounds Familiar, ωστόσο ο ίδιος κρατά επιφυλακτική στάση.

«Η αλήθεια είναι πως είμαι σε συζητήσεις, αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει κάτι. Είναι κάτι που θα το σκεφτόμουν αν οι προϋποθέσεις είναι σωστές», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Breakfast@star, τονίζοντας πως, αν τελικά προχωρήσει η συνεργασία, θα το κάνει «με χαρά και μια γλυκιά αγωνία».

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση, καθώς είναι κάτι που δεν έχει ξανακάνει. «Είναι δύσκολο και πολύ απαιτητικό» είπε με ειλικρίνεια, χωρίς όμως να κρύβει πως βλέπει θετικά το ενδεχόμενο συμμετοχής.

Τα σχόλια για τον Akyla

Μιλώντας για τον Akyla, ο Μέμος Μπεγνής δεν έκρυψε τη συμπάθειά του. Όπως είπε, από την πρώτη στιγμή διέκρινε έναν γλυκό και θετικό χαρακτήρα.

«Το τραγούδι δεν είναι ακριβώς το στυλ μου και μάλιστα με ξάφνιασε όταν το άκουσα. Λέω, τώρα τι είναι αυτό; Ακόμα κι αν δε μου άρεσε το τραγούδι, τον συμπάθησα γιατί είδα ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι ένα γλυκό πλάσμα, με χαμόγελο και κέφι. Πιστεύω του αξίζει να πάει ψηλά, γιατί έχει και ωραία φωνή», ανέφερε.

«Δε μου αρέσουν τα πάνελ και το κουτσομπολιό»

Σε ερώτηση για το αν θα τον βλέπαμε σε ρόλο πανελίστα, ήταν κατηγορηματικός: «Όχι». Όπως εξήγησε, είχε γίνει και μια συζήτηση στο παρελθόν, ωστόσο δεν τον εκφράζει η λογική των πάνελ.

«Ίσως παρεξηγήθηκε αυτό που είπα. Δεν εννοούσα τους ανθρώπους. Δε μου αρέσει το κουτσομπολιό γενικά ή το ότι ο ένας ρίχνει “σπόντες” στον άλλον από κανάλι σε κανάλι», ξεκαθάρισε, διευκρινίζοντας πως δεν είχε σκοπό να προσβάλει κανέναν.

Ένα πρωινό… με τους δικούς του όρους

Ο ηθοποιός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρουσιάσει μια εκπομπή, αλλά μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.«Δε θα κιτρίνιζα την εκπομπή. Θα ήθελα ίσως περισσότερα πολιτιστικά θέματα, μια άλλη ποιότητα», τόνισε.

Μάλιστα, ανέφερε πως του αρέσει το ύφος της εκπομπής του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά στην ERT, τονίζοντας ότι πρόκειται για δύο αξιόλογους ανθρώπους και μια εκπομπή που εκτιμά ιδιαίτερα. «Ένα τέτοιο μαγκαζίνο θα το έκανα σίγουρα», πρόσθεσε κλείνοντας.



