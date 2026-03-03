«Δε μπορούμε να φύγουμε»: Αγωνία για Έλληνα ναυτικό στη Ντόχα

«Είμαστε σε συνεννόηση με τις πρεσβείες»

Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Bilal Hussein)
Έλληνας καπετάνιος κρουαζιερόπλοιου που εγκλωβίστηκε στο Κατάρ λόγω του πολέμου / MEGA
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έλληνας καπετάνιος Νεκτάριος Ρήγας περιγράφει την κατάσταση στη Ντόχα, όπου είναι εγκλωβισμένοι Έλληνες ναυτικοί λόγω της αστάθειας στην περιοχή.
  • Η κρουαζιέρα του πλοίου έχει αναβληθεί, με 1098 επιβάτες και 550 μέλη πληρώματος να παραμένουν στο λιμάνι.
  • Η μόνη έξοδος είναι τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι κλειστά, καθιστώντας αδύνατη την αποχώρηση.
  • Η κατάσταση είναι τεταμένη με καθημερινές επιθέσεις, ενώ το Κατάρ θεωρείται πιο προστατευμένο από γειτονικές χώρες.
  • Η εκκένωση εξετάζεται σε συνεργασία με τις πρεσβείες, αλλά δεν υπάρχει σαφής λύση προς το παρόν.

Με τη Μέση Ανατολή να «φλέγεται» και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ να είναι ασταθής, δεν είναι λίγοι οι Έλληνες ναυτικοί που έχουν εγκλωβιστεί εκεί και ζουν ώρες αγωνίας. 

Έλληνας καπετάνιος κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται με το πλοίο του σταθμευμένο στο λιμάνι της Ντόχα, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για όσα συμβαίνουν εκεί και περιέγραψε την κατάσταση στη χώρα.

Έκρηξη της τιμής του πετρελαίου: Γιατί είναι σημαντικά τα στενά του Ορμούζ

Ο κύριος Νεκτάριος Ρήγας είπε συγκεκριμένα «Κάθε μέρα έχουμε drones, βομβαρδισμούς, μας έχει γίνει συνήθεια πλέον. Είμαστε δεμένοι στο λιμάνι της Ντόχα, στο Κατάρ. Είμαστε σε εμπόλεμη ζώνη αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να κάνουν. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι το Κατάρ είναι η πιο προστατευόμενη χώρα από όλες τις Αραβικές γύρω. Πρέπει να υπάρχει αντιπυραυλική ασπίδα στο Κατάρ, απ’ ό,τι τουλάχιστον μας είχαν πει απ’ έξω, κάτι σαν το Iron Dome, και από αυτή την άποψη, τέλος πάντων, είναι πιο προστατευμένο. Κρουαζιέρες επταήμερες κάνουμε στον Αραβικό Κόλπο. Έχουν αναβληθεί όλα για όλα τα κρουαζιερόπλοια, όχι μόνο για μας».

«Η μόνη έξοδος είναι τα Στενά του Ορμούζ»

Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας και επειδή το πλήρωμα βρίσκεται σε επιφυλακή, ο κ. Ρήγας ανέλυσε και τι επιτρέπεται να κάνουν και τι όχι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, που ξεπερνούν τους 1000. 

Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο

«Έχουμε 1098 επιβάτες και γύρω στα 550 άτομα πλήρωμα. Κάνουμε ανακοινώσεις, τους έχουμε επιτρέψει σε συνεννόηση με τις αστυνομικές αρχές να βγαίνουν στον περίπλου του λιμένος και στο τέρμιναλ μέσα, αλλά όχι παραέξω. Φαγητό υπάρχει, νερό υπάρχει, μπάνιο υπάρχει. Είναι σαν να κάνω κρουαζιέρα αλλά να μην κινείται το πλοίο. Δεν μπορούν να φύγουν όσοι είναι εδώ. έπρεπε ήδη να είχαν φύγει αρκετοί απ’ αυτούς. 663 άτομα θα έφευγαν υποτίθεται στο Ντουμπάι, εφόσον είχαμε γυρίσει. Αυτοί παραμένουν μέσα», υπογράμμισε.

«Είμαστε σε συνεννόηση και το γραφείο μας στον Πειραιά με τις πρεσβείες όλων τους και κοιτάμε πώς θα γίνει η εκκένωση με τη βοήθεια της πρεσβείας κάθε χώρας. Δεν μπορούμε να φύγουμε, αφού τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά. Δεν υπάρχει κανένας γύρος. Δεν είμαστε στην Ερυθρά, είμαστε μέσα στον Αραβικό Κόλπο. Η μόνη έξοδος είναι τα στενά του Ορμούζ», τόνισε κλείνοντας.

ΚΑΤΑΡ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΝΤΟΧΑ
 |
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ
 |
ΗΠΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
