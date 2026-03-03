MasterChef: «Είμαι ερωτικός και γουστάρω!» - Το concept που «άναψε» φωτιές

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο 26 του MasterChef 10

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η δοκιμασία στο MasterChef 10 έχει ερωτική διάθεση, με πιάτα εμπνευσμένα από γνωστές ταινίες.
  • Ο Πάνος Ιωαννίδης ανακοίνωσε το ζευγάρι Άρης και Βασίλης για τις ερωτικές ταινίες, προκαλώντας συζητήσεις.
  • Η Κωνσταντίνα εξέφρασε την έκπληξή της για την επιλογή του Γιώργου.
  • Ο Άρης δήλωσε ότι η κατηγορία τον χαρακτηρίζει και ότι είναι ερωτικός άντρας.
  • Η εκπομπή Breakfast@Star προβάλλει sneak preview της δοκιμασίας.

Το concept της σημερινής δοκιμασίας στο MasterChef 10 έχει έντονη ερωτική διάθεση, όπως βλέπουμε στο sneak preview του Breakfast@Star. Οι παίκτες ετοιμάζουν πιάτα εμπνευσμένα από γνωστές ταινίες, με τον Γιώργο να επιλέγει ένα ζευγάρι-έκπληξη για τις ερωτικές ταινίες.

MasterChef: Η πιο αγαπημένη επιλογή του κοινού τον Φεβρουάριο

«Να ξεκινήσουμε με τις ερωτικές ταινίες», είπε ο Πάνος Ιωαννίδης, με τον αρχηγό της μπλε μπριγάδας να ανακοινώνει: «Το πρώτο ζευγάρι για ερωτικές ταινίες, θα βάλω τον φίλο μου τον Άρη, με τον... Βασίλη».

MasterChef: Το ζευγάρι-έκπληξη που επέλεξε ο Γιώργος για τις ερωτικές ταινίες

MasterChef: Το ζευγάρι-έκπληξη που επέλεξε ο Γιώργος για τις ερωτικές ταινίες

Η απόφασή του συζητήθηκε έντονα, ενώ κάποιοι παίκτες, όσο κι αν προσπάθησαν, δεν κατάφεραν να μείνουν διακριτικοί. «Τώρα βάζει Βασίλη και Άρη στις ερωτικές ταινίες; Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δε θέλω να πω», σχολίασε η Κωνσταντίνα, η οποία ξαφνιάστηκε με την επιλογή του Γιώργου. «Σεφ, τι ώρα παίζει το επεισόδιο;» ρωτά ο Βασίλης από την άλλη.

MasterChef: Κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Mystery Box και θα πάει... μπουζούκια

Ο Άρης, πάντως, νιώθει κολακευμένος, λέγοντας πως η κατηγορία αυτή τον χαρακτηρίζει: «Όταν μιλάς λίγο μαζί του, βλέπεις λίγο και την άλλη πλευρά, τη λίγο πιο kinky πλευρά του. Η κατηγορία, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δε με χαρακτηρίζει, είμαι ερωτικός άντρας. Και γουστάρω ρε φίλε».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

