Στην Κύπρο ο Δένδιας: «Είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας»

Την πρόθεση της Ελλάδας να παράσχει στην Κυπριακή Δημοκρατία όποια βοήθεια μπορεί, εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Πρόθεση της Ελλάδας είναι να παράσχει όποια βοήθεια μπορεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της στην Κύπρο, στον κυπριακό λαό», τόνισε αρχικά ο κ. Δένδιας και συνέχισε:

«Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα, για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε συνολικά, απολύτως στη διάθεσή σας».

Κύπρος: Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα η φρεγάτα «Κίμων»

Την ίδια ώρα, προς την Κύπρο πλέουν η υπερσύγχρονη φρεγάτα Μπελαρά «Κίμων» και η φρεγάτα «Ψαρά», που αναμένεται να φτάσουν για να ενισχύσουν την κυπριακή άμυνα, μετά τις επιθέσεις με drone που σημειώθηκαν εναντίον της βρετανικής αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι.

Η φρεγάτα «Κίμων», αναλαμβάνει για πρώτη φορά επιχειρησιακό ρόλο έναν μήνα μετά την έλευσή της στα ελληνικά ύδατα, ενώ δυο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16 έχουν ήδη φτάσει στη Μεγαλόνησο και έχουν σταθμεύσει στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν επικοινωνίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε συνεχή επαφή με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα, βρίσκεται και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, ενεργοποιήθηκε άμεσα η αποστολή δύο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών για να συμβάλλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει», δήλωσε χθες ο κ. Δένδιας.

Στόχος είναι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone προστασίας της Κύπρου, σε μια συγκυρία όπου οι επιθέσεις με UAV αποτελούν βασικό εργαλείο ασύμμετρης πίεσης.

Η παρουσία των ελληνικών φρεγατών και των πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο έχει και συμβολικό χαρακτήρα, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας, αποτροπής και επιχειρησιακής ετοιμότητας, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που αποδεικνύεται ιδιαίτερα ρευστό.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στην Κάρπαθο συστοιχία Patriot, ώστε να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα στην περιοχή. Παράλληλα και η Σούδα ενισχύεται με μια ακόμα συστοιχία πυραύλων, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει η χώρα μας εν μέσω της κρίσης στο Ιράν.