Στην Κύπρο ο Δένδιας: «Είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας»

«Πρόθεση της Ελλάδας να παράσχει στην Κύπρο όποια βοήθεια μπορεί»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.03.26 , 12:25 Λιονάκη: «Μου είναι τελείως αδιάφορο το παιδί μου! Είναι κόρη μου αυτό;»
03.03.26 , 12:04 Δωρεά FOTON Tunland G7 στο λιμενικό Καρύστου
03.03.26 , 11:58 Εξιχνιάστηκε έγκλημα του 2017: Μία τρίχα κι ένα ποτήρι πρόδωσαν τη δολοφόνο
03.03.26 , 11:56 Εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Α' Δημοτικού: Πότε λήγει η προθεσμία
03.03.26 , 11:53 MasterChef: «Είμαι ερωτικός και γουστάρω!» - Το concept που «άναψε» φωτιές
03.03.26 , 11:48 Στην Κύπρο ο Δένδιας: «Είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας»
03.03.26 , 11:38 3+1 ιδέες για να γιορτάσετε με τις φίλες σας την Ημέρα της Γυναίκας!
03.03.26 , 11:34 Τσακίρογλου: «Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα Διαβάτη θα είναι πάλι όπως πριν»
03.03.26 , 11:21 Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
03.03.26 , 11:18 Klavdia: Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε με τον νέο της σύντροφο
03.03.26 , 11:04 Βούρκωσε on camera o Λευτέρης Πανταζής: «Το παιδί μου είναι... »
03.03.26 , 11:00 Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο - Ενισχύεται με μία και η Σούδα
03.03.26 , 10:56 CUPRA Raval: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη μαζική παραγωγή
03.03.26 , 10:55 MasterChef: Η πιο αγαπημένη επιλογή του κοινού τον Φεβρουάριο
03.03.26 , 10:51 Chiara Ferragni: Φόρεσε δημιουργία της Βάσιας Κωσταρά
MasterChef: Κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Mystery Box και θα πάει... μπουζούκια
Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
Μαρία Κωνσταντάρου: «Με 785 ευρώ δεν μπορείς να ζήσεις - Zω έναν εφιάλτη»
Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Βούρκωσε on camera o Λευτέρης Πανταζής: «Το παιδί μου είναι... »
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Εξιχνιάστηκε έγκλημα του 2017: Μία τρίχα κι ένα ποτήρι πρόδωσαν τη δολοφόνο
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να παρέχει βοήθεια στην Κύπρο.
  • Η φρεγάτα «Κίμων» και η φρεγάτα «Ψαρά» κατευθύνονται προς Κύπρο για ενίσχυση της άμυνας.
  • Δύο ζεύγη ελληνικών F-16 έχουν ήδη σταθμεύσει στην Κύπρο για υποστήριξη.
  • Η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στοχεύει στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone προστασίας της Κύπρου.
  • Αναμένονται μεταφορές συστοιχιών Patriot στην Κάρπαθο και ενίσχυση της Σούδας λόγω της κρίσης στο Ιράν.

Την πρόθεση της Ελλάδας να παράσχει στην Κυπριακή Δημοκρατία όποια βοήθεια μπορεί, εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. 

«Πρόθεση της Ελλάδας είναι να παράσχει όποια βοήθεια μπορεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της στην Κύπρο, στον κυπριακό λαό», τόνισε αρχικά ο κ. Δένδιας και συνέχισε:

Πώς αντιδρά η Κύπρος στις απειλές του Ιράν και στα drones

«Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα, για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε συνολικά, απολύτως στη διάθεσή σας».

Κύπρος: Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα η φρεγάτα «Κίμων»

Την ίδια ώρα, προς την Κύπρο πλέουν η υπερσύγχρονη φρεγάτα Μπελαρά «Κίμων» και η φρεγάτα «Ψαρά», που αναμένεται να φτάσουν  για να ενισχύσουν την κυπριακή άμυνα, μετά τις επιθέσεις με drone που σημειώθηκαν εναντίον της βρετανικής αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι. 

Ιράν: «Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με πυραύλους για να φύγουν οι ΗΠΑ»

Η φρεγάτα «Κίμων», αναλαμβάνει για πρώτη φορά επιχειρησιακό ρόλο έναν μήνα μετά την έλευσή της στα ελληνικά ύδατα, ενώ δυο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16 έχουν ήδη φτάσει στη Μεγαλόνησο και έχουν σταθμεύσει στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν επικοινωνίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε συνεχή επαφή με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα, βρίσκεται και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας. 

Η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο δύο φρεγάτες και δύο F-16

«Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, ενεργοποιήθηκε άμεσα η αποστολή δύο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών για να συμβάλλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει», δήλωσε χθες ο κ. Δένδιας.

Στόχος είναι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone προστασίας της Κύπρου, σε μια συγκυρία όπου οι επιθέσεις με UAV αποτελούν βασικό εργαλείο ασύμμετρης πίεσης.

Συναγερμός στην Κύπρο: Drones «χτύπησαν» τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Η παρουσία των ελληνικών φρεγατών και των πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο έχει και συμβολικό χαρακτήρα, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας, αποτροπής και επιχειρησιακής ετοιμότητας, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που αποδεικνύεται ιδιαίτερα ρευστό. 

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στην Κάρπαθο συστοιχία Patriot, ώστε να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα στην περιοχή. Παράλληλα και η Σούδα ενισχύεται με μια ακόμα συστοιχία πυραύλων, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει η χώρα μας εν μέσω της κρίσης στο Ιράν.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΗΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top