Klavdia: Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε με τον νέο της σύντροφο

Klavdia: Το instastory με τον νέο της σύντροφο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Klavdia δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Νερούτσο, στο Instagram.
  • Η 23χρονη τραγουδίστρια είχε προηγουμένως χωρίσει από τον Oge τον Οκτώβριο του 2025 λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων.
  • Η φωτογραφία συνοδεύεται από το τραγούδι "So easy (to fall in love)" και περιλαμβάνει tag με το όνομα του συντρόφου της.
  • Η Klavdia είχε αναφέρει ότι η Eurovision δεν επηρέασε τον χωρισμό της.
  • Πρόσφατα, είχε ανεβάσει φωτογραφία με μονόπετρο, που προκάλεσε ερωτήσεις για πιθανό γάμο.

Σε νέα σχέση βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό η Klavdia και πριν λίγες ώρες σύστησε τον νέο της σύντροφο στους ακολούθους της στο Instagram, δημοσιεύοντας την πρώτη τους κοινή φωτογραφία. 

Η 23χρονη τραγουδίστρια, που εκπροσώπησε τη χώρα μας στον διαγωνισμό της Eurovision πέρυσι με την «Αστερομάτα», ανέβασε ένα instastory, με την ίδια να δέχεται ένα τρυφερό φιλί από τον σύντροφό της. Το πρόσωπό του δε φαίνεται, ωστόσο έχει επισημάνει σε tag το όνομά του, μαζί με μια κόκκινη καρδιά. 

Κlavdia: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο/ instagram

Κlavdia: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο/ instagram

Πρόκειται για τον Γιώργο Νερούτσο, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες είναι επιχειρηματίας.  Το instastory συνοδεύεται μουσικά από το «So easy (to fall in love)».

Κάποιους μήνες νωρίτερα και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2025, η Klavdia είχε κάνει γνωστό τον χωρισμό της από τον μουσικό παραγωγό Oge, με τον οποίο ήταν ζευγάρι για περίπου 8 μήνες. 

Χωρισμός στην ελληνική showbiz: Τίτλοι τέλους για αγαπημένο ζευγάρι

«Μετά τη Eurovision υπήρξε ένας χωρισμός, αλλά νομίζω και η Eurovision να μην υπήρχε στη μέση… Δηλαδή δεν επηρέασε η Eurovision τον χωρισμό, είχε να κάνει καθαρά με το ότι υπήρχε έντονη ασυμφωνία χαρακτήρων. Δεν μπορούσε αυτό να ευδοκιμήσει και να λειτουργήσει και για τους δυο μας. Ούτε στον Oge έκανε αντίστοιχα καλό στον ίδιο και στη δουλειά του. Επειδή υπήρχε αυτή η ασυμφωνία χαρακτήρων, κάπως νιώθαμε ότι κρατάει ο ένας πίσω τον άλλο.

Klavdia-Oge, τον Μάιο του 2025/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Klavdia-Oge, τον Μάιο του 2025/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Οπότε για εμάς ήταν προτιμότερο να χωρίσουμε και να είμαστε, όπως ήμασταν και πριν. Δύο άνθρωποι στον ίδιο χώρο. Είμαστε κουλ μεταξύ μας, μια χαρά. Μπορεί και να ξανασυνεργαστούμε. Δεν έγινε κάτι κακό που μας έκανε να μισήσει ο ένας τον άλλο. Κάποιοι το σχολίασαν αρνητικά και είπαν ότι πήραν τα μυαλά μου αέρα και πάω για άλλα πράγματα. Καμία σχέση», είχε αποκαλύψει η Klavdia σε συνέντευξη της στην εκπομπή Τετ α Τετ του Τάσου Τρύφωνος, τον Δεκέμβριο του 2025.

Klavdia: Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε με τον νέο της σύντροφο

Όσα είχε αποκαλύψει η Ανθή Βούλγαρη για την Klavdia στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega

Στις αρχές Φεβρουαρίου, πάντως, η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega, ότι η Klavdia είχε ανεβάσει φωτογραφία με μονόπετρο κι έγραφε I do. To story αυτό ήταν προσβάσιμο μόνο σε «στενούς φίλους». 

