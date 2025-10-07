Χωρισμός στην ελληνική showbiz: Τίτλοι τέλους για αγαπημένο ζευγάρι

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε τον χωρισμό της

Celebrities & Gossip Νεα
Celebrities & Gossip Νεα
Τι είχε πει η Klavdia στους Πρωταγωνιστές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Klavdia και ο Oge πήραν πλέον χωριστούς δρόμους, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι».

Klavdia: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με τον σύντροφό της Oge

Η Klavdia με τον πρώην σύντροφό της, Oge σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση/NDP

Η Klavdia με τον πρώην σύντροφό της, Oge  σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση/NDP

Η τραγουδίστρια, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2025, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον χωρισμό τους, τονίζοντας πως παρά το τέλος της σχέσης τους, διατηρούν αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση.

Klavdia: Οι ευχές του συντρόφου της Oge για τα γενέθλιά της!

«Με τον Oge δεν είμαστε πια μαζί και είναι η πρώτη φορά που το λέμε κάπου δημόσια, Mια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε. Εγώ τον θαυμάζω, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή σε αυτό που κάνει. Eίναι πολυεργαλείο, γράφει, τραγουδάει, τα κάνει όλα», ανέφερε η Klavdia, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ή πότε πήραν αυτή την απόφαση.

Klavdia: «Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής» - Απαντά σε όσους δεν την πίστεψαν

Φωκάς Ευαγγελινός-Klavdia-Oge/ NDP

Οι δυο τους είχαν συνδέσει προσωπικά και επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια, με κοινές μουσικές συνεργασίες.

Ο Oge, γνωστός ως τραγουδιστής, rapper και παραγωγός, έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες, ενώ η Klavdia συνεχίζει την ανοδική της πορεία στη μουσική σκηνή μετά την επιτυχία της στη Eurovision.

Οι δηλώσεις του ράπερ για τη σχέση του με τη νεαρή τραγουδίστρια

Τον περασμένο Μάιο και λίγο πριν η Klavdia ανέβει στη σκηνή της Eurovision, ο Oge ήταν καλεσμένος στην εκπομπή The 2Night Show και είχε μιλήσει με λόγια θαυμασμού και αγάπης για τη σύντροφό του.

«Με την Klavdia είμαστε μαζί επτά μήνες, είμαι πολύ περήφανος για εκείνη. Είναι ένα παιδί πολύ εργατικό, προέρχεται από μια πολύ καλή οικογένεια. Τη θαυμάζω και την καμαρώνω. Εκτός από ότι θα την καμαρώσει όλη η Ελλάδα τώρα σε αυτό που θα κάνει, γιατί είναι φοβερή σε αυτό που κάνει, καμαρώνω την εργατικότητά της και το πόσο σοβαρά βλέπει αυτό που κάνει»,  είχεπει αρχικά.

«Πραγματικά, νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά. Πιστεύω ότι μετά την πρώτη πρόβα στην Eurovision, θα τραβήξει την προσοχή και θα ανέβει σε θέσεις. Η φωνή της είναι δώρο Θεού, έχει τσαγανό», είχε προσθέσει κλείνοντας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
KLAVDIA
 |
OGE
