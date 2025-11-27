Ελένη Τσολάκη: Η κορούλα της έγινε 8 μηνών - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

«Μ´ έκανες μανούλα αστέρι μου!».

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Η Ελένη Τσολάκη στόλισε το χριστουγεννιάτικο της δέντρο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια πολύ τρυφερή ανάρτηση μοιράστηκε με τους followers της η Ελένη Τσολάκη, καθώς η κόρη της έκλεισε οκτώ μήνες ζωής

Ελένη Τσολάκη: «Με τον Παύλο είμαστε μαζί 10 χρόνια. Άλλαξε η ζωή μας»

Η παρουσιάστρια θέλησε να τιμήσει αυτή τη ξεχωριστή ημέρα επιστρέφοντας στις στιγμές της γέννησης της μικρής, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο.

Ελένη Τσολάκη: Η κορούλα της έγινε 8 μηνών - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Στις εικόνες τη βλέπουμε λίγο πριν τον τοκετό, με τη φουσκωμένη της κοιλίτσα, αλλά και στο δωμάτιο του μαιευτηρίου με τους γιατρούς που την ανέλαβαν και φυσικά στο πλευρό του συζύγου της, Παύλου Πετρουλάκη. Όλοι ποζάρουν χαμογελαστοί, με τη χαρά και τη συγκίνηση για τον ερχομό της μπέμπας να είναι εμφανείς.  

Τσολάκη: Με την κόρη της αγκαλιά μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ελένη Τσολάκη έγραψε: «Πριν 8 μήνες τέτοια ώρα θα ερχόσουν να γεμίσεις τις ζωές μας με αγάπη και ευλογία! Πριν 8 μήνες μου έκανες το πιο σπουδαίο κ μεγάλο δώρο στη ζωή… Μ´ έκανες μανούλα αστέρι μου! Είναι γιορτή κάθε μέρα η ζωή μαζί σου! Σ´ ευχαριστώ!».

Η ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη

Το ζευγάρι διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της ζωής του, καθώς έχει πλέον στην αγκαλιά του τον καρπό του έρωτά του.

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
 |
ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
