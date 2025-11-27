Ελένη Τσολάκη: Η κορούλα της έγινε 8 μηνών - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Μια πολύ τρυφερή ανάρτηση μοιράστηκε με τους followers της η Ελένη Τσολάκη, καθώς η κόρη της έκλεισε οκτώ μήνες ζωής.

Η παρουσιάστρια θέλησε να τιμήσει αυτή τη ξεχωριστή ημέρα επιστρέφοντας στις στιγμές της γέννησης της μικρής, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο.

Στις εικόνες τη βλέπουμε λίγο πριν τον τοκετό, με τη φουσκωμένη της κοιλίτσα, αλλά και στο δωμάτιο του μαιευτηρίου με τους γιατρούς που την ανέλαβαν και φυσικά στο πλευρό του συζύγου της, Παύλου Πετρουλάκη. Όλοι ποζάρουν χαμογελαστοί, με τη χαρά και τη συγκίνηση για τον ερχομό της μπέμπας να είναι εμφανείς.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ελένη Τσολάκη έγραψε: «Πριν 8 μήνες τέτοια ώρα θα ερχόσουν να γεμίσεις τις ζωές μας με αγάπη και ευλογία! Πριν 8 μήνες μου έκανες το πιο σπουδαίο κ μεγάλο δώρο στη ζωή… Μ´ έκανες μανούλα αστέρι μου! Είναι γιορτή κάθε μέρα η ζωή μαζί σου! Σ´ ευχαριστώ!».

Η ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη

Το ζευγάρι διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της ζωής του, καθώς έχει πλέον στην αγκαλιά του τον καρπό του έρωτά του.