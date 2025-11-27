Λειψυδρία: Τα μέτρα για να μη «διψάσει»  η Αττική

Το έργο - «μαμούθ» Εύρυτος, γεωτρήσεις και αφαλατώσεις στο πλάνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.11.25 , 22:35 Σαλαμίνα: «Τρόμαξα και άρχισα να τη χτυπάω» - H ομολογία της 46χρονης
27.11.25 , 22:35 First Dates: Μαρία & Παύλος θα βγουν δεύτερο ραντεβού;
27.11.25 , 22:22 Ελένη Τσολάκη: Η κορούλα της έγινε 8 μηνών - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες
27.11.25 , 22:15 First Dates: Μαίρη & Μιχαήλ ετοιμάζονται για πολλά ραντεβού!
27.11.25 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 27/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.200.000 ευρώ
27.11.25 , 22:07 Βραβεία συγκίνησης και ελπίδας στα πρόσωπα που ξεχώρισαν το 2025
27.11.25 , 22:05 First Dates - Μυρτώ σε Γιώργο: «Σε ευχαριστώ που με ανέχτηκες!»
27.11.25 , 22:01 Λεονταρισμοί της Τουρκίας για τη συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου
27.11.25 , 21:40 First Dates: Πώς ήταν η πρώτη συνάντηση της Μαρίας με τον Παύλο;
27.11.25 , 21:35 First Dates: Τα τρία πράγματα που κοιτάζει ο Παύλος σε μια γυναίκα!
27.11.25 , 21:21 Λειψυδρία: Τα μέτρα για να μη «διψάσει»  η Αττική
27.11.25 , 21:20 First Dates: Το πρώτο πράγμα που πρόσεξε ο Μιχαήλ στη Μαίρη!
27.11.25 , 21:15 First Dates: Το δώρο που έφερε η Μαίρη στη Ζενεβιέβ!
27.11.25 , 21:11 Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές Και Πλημμύρες Στην Ήπειρο
27.11.25 , 21:10 First Dates: Πώς αντέδρασε ο Γιώργος όταν είδε τη Μυρτώ;
Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα ΝΔ με ποσοστό 25,2%
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025
Κρήτη: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο σπίτι του Ραφαήλ, όταν έφτασε η σορός
Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από καταδίωξη - Δείτε βίντεο
Κλήρωση Τζόκερ 27/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.200.000 ευρώ
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε για τη σχέση της με τον Βάγγο
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Μέτρα κατά της λειψυδρίας (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία μπαίνει η Αττική, ώστε τα έργα ενίσχυσης του υδροδοτικού συστήματος να προχωρήσουν χωρίς χρονοτριβές και γραφειοκρατικά εμπόδια. Στόχος να διασφαλιστεί ότι το λεκανοπέδιο δεν θα έρθει αντιμέτωπο με ελλείψεις νερού τα επόμενα χρόνια.

Παπασταύρου: «Αν δε βρέξει η Αττική θα έχει νερό για τα επόμενα 4 χρόνια»

Γεωτρήσεις σε Αττική και Βοιωτία

Πρώτο βήμα είναι η αξιοποίηση δύο μεγάλων γεωτρήσεων που μπορούν να προσφέρουν συνολικά 83 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο:

-Μαυροσουβάλα,  κοντά στη Μαλακάσα – ήδη σε λειτουργία

-«Ούγγρα» στη Βοιωτία – τα έργα προχωρούν


Εύρυτος: Το πιο φιλόδοξο και ακριβό έργο

Η «ναυαρχίδα» του σχεδίου είναι ο Εύρυτος, με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ.

«Εύρυτος»: Έργο - «μαμούθ» για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική

Το έργο προβλέπει:

-Μερική εκτροπή του ποταμού Καρπενησιώτη στην Ευρυτανία

-Μεταφορά μέρους της ροής του, μέσω νέας σήραγγας, στον ποταμό Κρικελιώτη. 

Το σχέδιο Εύρυτος για την εκτροπή δύο ποταμών

Το σχέδιο Εύρυτος για την εκτροπή δύο ποταμών

Από εκεί, με δεύτερη σήραγγα, το νερό θα οδηγείται στο φράγμα του Ευήνου στην Αιτωλοακαρνανία

Ήδη υπάρχει σήραγγα 30 χιλιομέτρων που ενώνει τη λίμνη Ευήνου με τη λίμνη του Μόρνου, η οποία σήμερα υδροδοτεί την Αττική.

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο Εύρυτος αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2029.

Τι γίνεται αν καθυστερήσει; Το Plan B

Σε περίπτωση που υπάρξουν καθυστερήσεις στο μεγάλο έργο, ενεργοποιείται εναλλακτικό σχέδιο:

Θα υπάρχουν επίσης τρεις μονάδες αφαλάτωσης ως «γέφυρα» ασφάλειας: Δύο στην Αττική και μία στη Βοιωτία

Οι μονάδες αυτές θα λειτουργήσουν ως συμπληρωματική πηγή νερού, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των έργων.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
 |
ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΕΥΡΥΤΟΣ
 |
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
 |
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΕΡΓΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top