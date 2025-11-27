Λειψυδρία: Τα μέτρα για να μη «διψάσει»  η Αττική

Μέτρα κατά της λειψυδρίας (βίντεο Star)

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία μπαίνει η Αττική, ώστε τα έργα ενίσχυσης του υδροδοτικού συστήματος να προχωρήσουν χωρίς χρονοτριβές και γραφειοκρατικά εμπόδια. Στόχος να διασφαλιστεί ότι το λεκανοπέδιο δεν θα έρθει αντιμέτωπο με ελλείψεις νερού τα επόμενα χρόνια.

Γεωτρήσεις σε Αττική και Βοιωτία

Πρώτο βήμα είναι η αξιοποίηση δύο μεγάλων γεωτρήσεων που μπορούν να προσφέρουν συνολικά 83 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο:

-Μαυροσουβάλα, κοντά στη Μαλακάσα – ήδη σε λειτουργία

-«Ούγγρα» στη Βοιωτία – τα έργα προχωρούν



Εύρυτος: Το πιο φιλόδοξο και ακριβό έργο

Η «ναυαρχίδα» του σχεδίου είναι ο Εύρυτος, με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ.

Το έργο προβλέπει:

-Μερική εκτροπή του ποταμού Καρπενησιώτη στην Ευρυτανία

-Μεταφορά μέρους της ροής του, μέσω νέας σήραγγας, στον ποταμό Κρικελιώτη.

Το σχέδιο Εύρυτος για την εκτροπή δύο ποταμών

Από εκεί, με δεύτερη σήραγγα, το νερό θα οδηγείται στο φράγμα του Ευήνου στην Αιτωλοακαρνανία

Ήδη υπάρχει σήραγγα 30 χιλιομέτρων που ενώνει τη λίμνη Ευήνου με τη λίμνη του Μόρνου, η οποία σήμερα υδροδοτεί την Αττική.

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο Εύρυτος αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2029.

Τι γίνεται αν καθυστερήσει; Το Plan B

Σε περίπτωση που υπάρξουν καθυστερήσεις στο μεγάλο έργο, ενεργοποιείται εναλλακτικό σχέδιο:

Θα υπάρχουν επίσης τρεις μονάδες αφαλάτωσης ως «γέφυρα» ασφάλειας: Δύο στην Αττική και μία στη Βοιωτία

Οι μονάδες αυτές θα λειτουργήσουν ως συμπληρωματική πηγή νερού, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των έργων.

